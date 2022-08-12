Chung Hân Đồng hóa nữ thần, nhan sắc trở lại đỉnh cao sau khi giảm 10kg

Sao quốc tế 12/08/2022 17:06

Để lấy lại vóc dáng thon thả xinh đẹp, Chung Hân Đồng đã nỗ lực giảm tới 10kg.

Ngày 12/8 vừa qua, Chung Hân Đồng đã đăng tải lên trang cá nhân của mình hai bức ảnh mới, khoe việc cô vừa mới giảm 10kg.

Theo đó, Chung Hân Đồng đã bắt đầu công cuộc giảm cân của mình kể từ khi tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3. Từ một diễn viên có vẻ ngoài mũm mĩm, cô hiện tại đã lấy lại được vóc dáng thon gọn của mình.

chung han dong 1

chung han dong 2
Chung Hân Đồng xuất hiện với ngoại hình thừa cân cách đây vài tháng - Ảnh: Internet

Chỉ mới cách đây vài tháng, cựu thành viên nhóm Twins đã khiến công chúng vô cùng hoang mang khi lộ diện với thân hình phát tướng. Theo nhiều nguồn tin, chính cuộc ly hôn với Lại Hoằng Quốc đã khiến cho Chung Hân Đồng bị stress nặng, dẫn đến việc rối loạn nội tiết tố, cô ăn uống thiếu khoa học và không kiểm soát được cân nặng.

chung han dong 3
Chung Hân Đồng và bác sĩ Lại Hoằng Quốc vào tháng 12/2018 và ly hôn 14 tháng sau đó - Ảnh: Internet

Chung Hân Đồng và bác sĩ Lại Hoằng Quốc vào tháng 12/2018 đã kết hôn sau thời gian ngắn hẹn hò. Đến tháng 2/2020, nữ diễn viên đã đệ đơn xin ly hôn. Được biết, trong suốt 14 tháng hôn nhân, cặp đôi thường xuyên phải yêu xa, dẫn đến việc tình cảm nguội lạnh và nữ diễn viên họ Chung không muốn đụng chạm xác thịt.

Sau khi ly hôn Chung Hân Đồng, Lại Hoằng Quốc nhanh chóng có người yêu mới. Đầu tháng 2/2022, anh đã cầu hôn với bạn gái và tiết lộ cả hai đang chuẩn bị đón con đầu lòng.

Chung Hân Đồng lột xác nhờ giảm cân để thi Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, trở lại đẳng cấp nữ thần năm xưa

Chung Hân Đồng lột xác nhờ giảm cân để thi Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, trở lại đẳng cấp nữ thần năm xưa

Hóa ra, Chung Hân Đồng đã giảm đến tận hơn 10kg trong quá trình thi Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 3. Nhờ đó, nữ diễn viên đã lấy lại được sự tự tin hoàn toàn với ngoại hình đỉnh cao như thời xưa.

Xem thêm
Từ khóa:   Chung Hân Đồng diễn viên Chung Hân Đồng Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng soa Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Chung Hân Đồng lột xác nhờ giảm cân để thi Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, trở lại đẳng cấp nữ thần năm xưa

Chung Hân Đồng lột xác nhờ giảm cân để thi Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, trở lại đẳng cấp nữ thần năm xưa

Chung Hân Đồng từ chối yêu 'phi công trẻ', tiết lộ mẫu đàn ông lý tưởng hiện tại

Chung Hân Đồng từ chối yêu 'phi công trẻ', tiết lộ mẫu đàn ông lý tưởng hiện tại

Chung Hân Đồng không muốn đi bước nữa sau tan vỡ hôn nhân với chồng cũ

Chung Hân Đồng không muốn đi bước nữa sau tan vỡ hôn nhân với chồng cũ

Tạo hình Thanh Xà của Chung Hân Đồng khiến dân tình 'mắt tròn mắt dẹt'

Tạo hình Thanh Xà của Chung Hân Đồng khiến dân tình 'mắt tròn mắt dẹt'

Chồng cũ Chung Hân Đồng vừa ly hôn chưa lâu đã tuyên bố sắp làm đám cưới với vợ 3, tiết lộ luôn việc chuẩn bị lên chức bố

Chồng cũ Chung Hân Đồng vừa ly hôn chưa lâu đã tuyên bố sắp làm đám cưới với vợ 3, tiết lộ luôn việc chuẩn bị lên chức bố

Chung Hân Đồng bất ngờ ly hôn, Lại Hoằng Quốc hé lộ lý do chia tay

Chung Hân Đồng bất ngờ ly hôn, Lại Hoằng Quốc hé lộ lý do chia tay

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 12 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI