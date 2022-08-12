Chung Hân Đồng hóa nữ thần, nhan sắc trở lại đỉnh cao sau khi giảm 10kg

Để lấy lại vóc dáng thon thả xinh đẹp, Chung Hân Đồng đã nỗ lực giảm tới 10kg.

Ngày 12/8 vừa qua, Chung Hân Đồng đã đăng tải lên trang cá nhân của mình hai bức ảnh mới, khoe việc cô vừa mới giảm 10kg.

Theo đó, Chung Hân Đồng đã bắt đầu công cuộc giảm cân của mình kể từ khi tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3. Từ một diễn viên có vẻ ngoài mũm mĩm, cô hiện tại đã lấy lại được vóc dáng thon gọn của mình.

Chung Hân Đồng xuất hiện với ngoại hình thừa cân cách đây vài tháng - Ảnh: Internet

Chỉ mới cách đây vài tháng, cựu thành viên nhóm Twins đã khiến công chúng vô cùng hoang mang khi lộ diện với thân hình phát tướng. Theo nhiều nguồn tin, chính cuộc ly hôn với Lại Hoằng Quốc đã khiến cho Chung Hân Đồng bị stress nặng, dẫn đến việc rối loạn nội tiết tố, cô ăn uống thiếu khoa học và không kiểm soát được cân nặng.

Chung Hân Đồng và bác sĩ Lại Hoằng Quốc vào tháng 12/2018 và ly hôn 14 tháng sau đó - Ảnh: Internet

Chung Hân Đồng và bác sĩ Lại Hoằng Quốc vào tháng 12/2018 đã kết hôn sau thời gian ngắn hẹn hò. Đến tháng 2/2020, nữ diễn viên đã đệ đơn xin ly hôn. Được biết, trong suốt 14 tháng hôn nhân, cặp đôi thường xuyên phải yêu xa, dẫn đến việc tình cảm nguội lạnh và nữ diễn viên họ Chung không muốn đụng chạm xác thịt.

Sau khi ly hôn Chung Hân Đồng, Lại Hoằng Quốc nhanh chóng có người yêu mới. Đầu tháng 2/2022, anh đã cầu hôn với bạn gái và tiết lộ cả hai đang chuẩn bị đón con đầu lòng.

Chung Hân Đồng lột xác nhờ giảm cân để thi Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, trở lại đẳng cấp nữ thần năm xưa Hóa ra, Chung Hân Đồng đã giảm đến tận hơn 10kg trong quá trình thi Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 3. Nhờ đó, nữ diễn viên đã lấy lại được sự tự tin hoàn toàn với ngoại hình đỉnh cao như thời xưa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chung-han-dong-hoa-nu-than-nhan-sac-tro-lai-dinh-cao-sau-khi-giam-10kg-491171.html