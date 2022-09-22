Chung Hân Đồng từng bị bắt tại nước ngoài vì lý do 'trời ơi đất hỡi'

Sao quốc tế 22/09/2022 22:27

Trong một lần ra nước ngoài, nữ diễn viên Chung Hân Đồng đã bị tạm giữ lại, khiến cô vô cùng sợ hãi.

Thời gian vừa qua, tên tuổi của Chung Hân Đồng được dịp phất lên nhờ việc tham gia vào chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3. Gần đây, cô cùng các nữ minh tinh khác như Ngô Cẩn Ngôn, Thái Trác Nghiên, Vương Tâm Lăng đã tham gia vào show Ước Hẹn Của Ngôi Sao và chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về cuộc sống lẫn sự nghiệp.

chung han dong 2

Tại chương trình này, Chung Hân Đồng đã nhận được một câu hỏi rất thú vị. Cụ thể, MC nói: "Có chuyến du lịch nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất?" và nữ nghệ sĩ đã kể lại câu chuyện mà cô cho là "nhớ mãi không quên".

Theo đó, trong quá khứ Chung Hân Đồng từng đến Bỉ tham dự đám cưới của một người quen. Tuy nhiên, khi quá cảnh tại Đức thì cô và bạn của mình đã bị hải quan giữ lại mà không cho biết lý do.

chung han dong 1

"Có lẽ vì chúng tôi vừa xinh đẹp lại vừa trẻ trung, cho nên họ nghi ngờ chúng tôi sang đây để làm một vài chuyện bất hợp pháp. Sau đó, tôi liên tục trả lời rằng tôi có tiền, tôi là một nghệ sĩ. Lúc đó không có đồ ăn, không có phòng riêng, cũng không được bay, thật sự rất đen đủi." - Chung Hân Đồng kể lại.

Sau khi đối mặt với việc kiểm tra nghiêm ngặt từ phía hải quan Đức, Chung Hân Đồng và bạn mình đã được thả ra. Câu chuyện của nữ nghệ sĩ đã được bàn tán xôn xao trên MXH, nhiều người tỏ ra đồng cảm với cô và đồng thời cũng cho rằng đây là "bài học xương máu" cho các cô gái trẻ khi đi du lịch ra nước ngoài.

Chung Hân Đồng thú nhận cảm thấy "rất bất ổn" trước khi kết hôn

Chung Hân Đồng thú nhận cảm thấy "rất bất ổn" trước khi kết hôn

Sau đám cưới xa hoa, Chung Hân Đồng và bác sĩ người Đài Loan Lại Hoằng Quốc đã ly hôn vào năm 2020 trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Xem thêm
Từ khóa:   Chung Hân Đồng Chung Hân Đồng bị bắt diễn viên Chung Hân Đồng sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Chung Hân Đồng thú nhận cảm thấy "rất bất ổn" trước khi kết hôn

Chung Hân Đồng thú nhận cảm thấy "rất bất ổn" trước khi kết hôn

Chung Hân Đồng đẹp rạng ngời, tươi trẻ như gái đôi mươi trong loạt ảnh của 'team qua đường'

Chung Hân Đồng đẹp rạng ngời, tươi trẻ như gái đôi mươi trong loạt ảnh của 'team qua đường'

Chung Hân Đồng hóa nữ thần, nhan sắc trở lại đỉnh cao sau khi giảm 10kg

Chung Hân Đồng hóa nữ thần, nhan sắc trở lại đỉnh cao sau khi giảm 10kg

Chung Hân Đồng lột xác nhờ giảm cân để thi Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, trở lại đẳng cấp nữ thần năm xưa

Chung Hân Đồng lột xác nhờ giảm cân để thi Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, trở lại đẳng cấp nữ thần năm xưa

Chung Hân Đồng từ chối yêu 'phi công trẻ', tiết lộ mẫu đàn ông lý tưởng hiện tại

Chung Hân Đồng từ chối yêu 'phi công trẻ', tiết lộ mẫu đàn ông lý tưởng hiện tại

Chung Hân Đồng không muốn đi bước nữa sau tan vỡ hôn nhân với chồng cũ

Chung Hân Đồng không muốn đi bước nữa sau tan vỡ hôn nhân với chồng cũ

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 5 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI