Chung Hân Đồng từng bị bắt tại nước ngoài vì lý do 'trời ơi đất hỡi'

Trong một lần ra nước ngoài, nữ diễn viên Chung Hân Đồng đã bị tạm giữ lại, khiến cô vô cùng sợ hãi.

Thời gian vừa qua, tên tuổi của Chung Hân Đồng được dịp phất lên nhờ việc tham gia vào chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3. Gần đây, cô cùng các nữ minh tinh khác như Ngô Cẩn Ngôn, Thái Trác Nghiên, Vương Tâm Lăng đã tham gia vào show Ước Hẹn Của Ngôi Sao và chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Tại chương trình này, Chung Hân Đồng đã nhận được một câu hỏi rất thú vị. Cụ thể, MC nói: "Có chuyến du lịch nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất?" và nữ nghệ sĩ đã kể lại câu chuyện mà cô cho là "nhớ mãi không quên".

Theo đó, trong quá khứ Chung Hân Đồng từng đến Bỉ tham dự đám cưới của một người quen. Tuy nhiên, khi quá cảnh tại Đức thì cô và bạn của mình đã bị hải quan giữ lại mà không cho biết lý do.

"Có lẽ vì chúng tôi vừa xinh đẹp lại vừa trẻ trung, cho nên họ nghi ngờ chúng tôi sang đây để làm một vài chuyện bất hợp pháp. Sau đó, tôi liên tục trả lời rằng tôi có tiền, tôi là một nghệ sĩ. Lúc đó không có đồ ăn, không có phòng riêng, cũng không được bay, thật sự rất đen đủi." - Chung Hân Đồng kể lại.

Sau khi đối mặt với việc kiểm tra nghiêm ngặt từ phía hải quan Đức, Chung Hân Đồng và bạn mình đã được thả ra. Câu chuyện của nữ nghệ sĩ đã được bàn tán xôn xao trên MXH, nhiều người tỏ ra đồng cảm với cô và đồng thời cũng cho rằng đây là "bài học xương máu" cho các cô gái trẻ khi đi du lịch ra nước ngoài.

Chung Hân Đồng thú nhận cảm thấy "rất bất ổn" trước khi kết hôn Sau đám cưới xa hoa, Chung Hân Đồng và bác sĩ người Đài Loan Lại Hoằng Quốc đã ly hôn vào năm 2020 trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chung-han-dong-tung-bi-bat-tai-nuoc-ngoai-vi-ly-do-troi-oi-dat-hoi-505887.html