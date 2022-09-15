Chung Hân Đồng thú nhận cảm thấy "rất bất ổn" trước khi kết hôn

Sao quốc tế 15/09/2022 12:10

Sau đám cưới xa hoa, Chung Hân Đồng và bác sĩ người Đài Loan Lại Hoằng Quốc đã ly hôn vào năm 2020 trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Chung Hân Đồng thú nhận cảm thấy 'rất bất ổn' trước khi kết hôn - Ảnh 1

Chung Hân Đồng sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc đình đám Twins đồng thời là nữ diễn viên nổi tiếng xứ Cảng thơm. Năm 2008, cô vướng vào scandal ảnh nóng với Trần Quán Hy khiến sự nghiệp bị ảnh hưởng. Cuối năm 2018, Chung Hân Đồng kết hôn với bác sĩ Lại Hoằng Quốc chỉ sau vài tháng hẹn hò. Trước khi tiến tới hôn nhân, ông xã của cô vướng nhiều bê bối tình cảm.

Sau khi ly hôn với Chung Hân Đồng không lâu, chồng cũ của cô là Lại Hoằng Quốc đã tái hôn lần thứ ba và chào đón đứa con đầu tiên với vợ mới. Trong khi đó, Chung Hân Đồng chưa bắt tay vào một mối quan hệ nào khác nhưng đời tư tình cảm của cô luôn được người hâm mộ quan tâm đặc biệt.

Trong một chương trình trò chuyện gần đây, Chung Hân Đồng và Thái Trác Nghiên đã nói về chủ đề hôn nhân và con cái. Chung Hân Đồng chia sẻ: "Như mọi người đều biết, tôi đã ly hôn".

Chung Hân Đồng thú nhận cảm thấy 'rất bất ổn' trước khi kết hôn - Ảnh 2
Chung Hân Đồng và chồng cũ.

Trước đám cưới với Lại Hoằng Quốc, Chung Hân Đồng đã có chút bấp bênh và cảm thấy "rất mâu thuẫn". Cô nói: "Đáng lẽ tôi nên nghe theo trái tim mình đã mách bảo nhưng tôi không nghe".

Có lẽ vì lý do này, Chung Hân Đồng không hối hận khi ly hôn nhưng cô nói cô muốn được làm mẹ: "Khi tôi ở độ tuổi 20, tôi đã nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có con? Tôi sẽ ảnh hưởng đến Twins? Tôi chưa bao giờ đưa ra lựa chọn đó và bây giờ đã quá muộn".

Chung Hân Đồng thú nhận cảm thấy "rất bất ổn" trước khi kết hôn

Chung Hân Đồng thú nhận cảm thấy "rất bất ổn" trước khi kết hôn

Sau đám cưới xa hoa, Chung Hân Đồng và bác sĩ người Đài Loan Lại Hoằng Quốc đã ly hôn vào năm 2020 trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

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