Lễ hội âm nhạc Weibo 2022: Chung Hân Đồng và Dương Thừa Lâm đọ sắc trên thảm đỏ

Thảm đỏ của lễ hội âm nhạc weibo 2022 mới đây đã quy tụ rất nhiều ngôi sao Cbiz tới tham dự.

Lễ hội âm nhạc Weibo 2022 quy tụ dàn diễn viên tên tuổi Chung Hân Đồng, Viêm Minh Hi, Mạnh Mỹ Kỳ...Trên thảm đỏ, Chung Hân Đồng mặc váy đính sequin lấp lánh, khoe vóc dáng thon thả. Đa phần khán giả nhận xét Chung Hân Đồng đã giảm cân thành công, giúp cô trẻ trung hơn.

Chung Hân Đồng - Ảnh: Internet

Dĩ nhiên trong một buổi lễ to lớn như vậy không thể không nhắc đến sự xuất hiện của các mỹ nhân khác. Một trong số đó gây ấn tượng nhất chính là Dương Thừa Lâm.

Dương Thừa Lâm - Ảnh: Internet

Tại buổi lễ mỹ nhân họ Dương xuất hiện trong trang phục 'nửa kín nửa hở' giúp cô trông vô cùng quyến rũ và nổi bật tại thảm đỏ. Tuy nhiên, với nhiều khán giả khắt khe họ cho rằng màu son của Dương Thừa Lâm khiến cô bị chê già dặn.

Chung Hân Đồng là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Hong Kong, là thành viên nhóm nhạc Twins. Năm 2008, nữ diễn viên lộ video phòng the với tài tử Trần Quán Hy, scandal ảnh hưởng nặng đến tâm lý, sự nghiệp. Tháng 5/2018, cô kết hôn với bác sĩ kém 4 tuổi Lại Hoằng Quốc tại Mỹ. Tháng 12/2018, đám cưới lần hai tổ chức ở Hong Kong. Tháng 5 năm nay, họ tuyên bố chia tay trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Bác sĩ Lại từng có một đời vợ nhưng chưa có con. Với Chung Hân Đồng, anh cũng không có con chung. Sau khi chia tay nhau, Chung Hân Đồng tập trung phát triển sự nghiệp.

Dương Thừa Lâm là nữ ca sĩ, diễn viên xinh đẹp của Đài Loan. Dù đã sắp 40 nhưng nhan sắc, bóng dáng trẻ trung đôi mươi của Dương Thừa Lâm vẫn khiến nhiều người bồi hồi. Nữ diễn viên có cuộc hôn nhân khó tin với ca sĩ Lý Vinh Hạo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-hoi-am-nhac-weibo-2022-chung-han-ong-va-duong-thua-lam-o-sac-tren-tham-o-548462.html