'Tóm sống' Chung Hân Đồng hẹn hò với người đồng giới, danh tính 'người ấy' khiến dân tình giật mình

Sao quốc tế 08/06/2023 16:30

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước loạt ảnh Chung Hân Đồng đang tương tác thân mật với một cô gái theo phong cách tomboy.

Theo trang Sohu đưa tin, Chung Hân Đồng bị bắt gặp đi ăn khuya cùng bạn bè. Cô gây chú ý khi có tương tác thân mật với một cô gái theo phong cách tomboy. Người này ôm eo, hôn lên má nữ ca sĩ Hong Kong. Chung Hân Đồng tỏ ra thoải mái, không có bất kỳ thái độ tránh né nào.

Ngay sau đó, cư dân mạng đã tìm ra người bạn tình tứ với Chung Hân Đồng là nhân vật nổi tiếng trên cộng đồng mạng Trung Quốc, tên Hoàng Phủ Thánh Hoa. Hoàng Phủ Thánh Hoa có cuộc sống giàu sang, quan hệ rộng với nhiều sao nữ trong showbiz như Angelababy, Hồ Hạnh Nhi, Châu Vũ Đồng. Hoàng Phủ Thánh Hoa đã công khai bản thân là người đồng tính. Cô từng hẹn hò người mẫu Hứa Văn, Lý Khê Nhuế hay vướng tin đồn tình ái với Quách Bích Đình - hiện tại là vợ của sao võ thuật Hướng Tả.

Vì vậy, việc Chung Hân Đồng thân mật với Hoàng Phủ Thánh Hoa gây bàn tán trên mạng xã hội. Khán giả đặt nghi vấn về mối quan hệ tình cảm của người đẹp Hong Kong.

 'Tóm sống' Chung Hân Đồng hẹn hò với người đồng giới, danh tính 'người ấy' khiến dân tình giật mình - Ảnh 1

 

Chung Hân Đồng, sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc Twins đình đám của Hồng Kông. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cô còn là một diễn viên nổi tiếng tại châu Á với loạt vai diễn trong Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử...

 

Trái với sự nghiệp rực rỡ, đời sống tình cảm của Chung Hân Đồng khá trắc trở. Năm 2008, Chung Hân Đồng lộ ảnh nhạy cảm cùng với Trần Quán Hy. Scandal này từng khiến nữ diễn viên lao đao trong sự nghiệp, còn đường tình duyên lận đận. Gần 2 năm sau đó, cô mới quay lại làng giải trí, tiếp tục công việc của một nghệ sĩ.

'Tóm sống' Chung Hân Đồng hẹn hò với người đồng giới, danh tính 'người ấy' khiến dân tình giật mình - Ảnh 2'Tóm sống' Chung Hân Đồng hẹn hò với người đồng giới, danh tính 'người ấy' khiến dân tình giật mình - Ảnh 3

Cô từng kết hôn với bác sĩ Lại Hoằng Quốc vào tháng 12/2018. Sau ngày cưới, mối quan hệ của cả hai liên tục gặp trục trặc. Tháng 3/2020, họ quyết định chấm dứt quan hệ vợ chồng sau hơn 14 tháng chung sống. Trên truyền thông, Chung Hân Đồng thừa nhận cô không may mắn trong tình yêu.

'Tóm sống' Chung Hân Đồng hẹn hò với người đồng giới, danh tính 'người ấy' khiến dân tình giật mình - Ảnh 4

Kể từ cuộc hôn nhân đổ vỡ, cuộc sống của Chung Hân Đồng đã bình yên trở lại. Chung Hân Đồng cũng thay đổi suy nghĩ về chuyện tình cảm. Nữ diễn viên 42 tuổi thổ lộ, cô không còn muốn hẹn hò với những người đàn ông kém tuổi. 

Lý do 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết tự tin khoe mặt mộc, không bận tâm về tuổi tác

Lý do 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết tự tin khoe mặt mộc, không bận tâm về tuổi tác

Mới đây, chuyên gia trang điểm Vương Dịch Thẩm tiết lộ sang tuổi 43, diễn viên Đổng Khiết hoàn toàn không lo ngại về tuổi tác.

Xem thêm
Từ khóa:   Chung Hân Đồng Chung Hân Đồng hẹn hò sao hoa ngữ sao châu á Chung Hân Đồng ly hôn

TIN LIÊN QUAN

Lý do 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết tự tin khoe mặt mộc, không bận tâm về tuổi tác

Lý do 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết tự tin khoe mặt mộc, không bận tâm về tuổi tác

Vì quá xinh đẹp mà Bạch Lộc suýt mất vai nữ chính

Vì quá xinh đẹp mà Bạch Lộc suýt mất vai nữ chính

Tôn Lệ - Đặng Siêu: Hôn nhân viên mãn suốt 12 năm, bí quyết "giữ lửa" trong gia đình khiến ai cũng phải suy ngẫm

Tôn Lệ - Đặng Siêu: Hôn nhân viên mãn suốt 12 năm, bí quyết "giữ lửa" trong gia đình khiến ai cũng phải suy ngẫm

Dương Tử và Hứa Khải chính thức yêu đương trong Thừa Hoan Ký

Dương Tử và Hứa Khải chính thức yêu đương trong Thừa Hoan Ký

Thành Nghị bị tái phát chấn thương khi quay Anh Hùng Chí, mọi lỗi lầm đều do nam phụ Trịnh Nghiệp Thành gây ra?

Thành Nghị bị tái phát chấn thương khi quay Anh Hùng Chí, mọi lỗi lầm đều do nam phụ Trịnh Nghiệp Thành gây ra?

Địch Lệ Nhiệt Ba đã hết thời tới nỗi nhà đài không muốn bỏ tiền ra mua phim

Địch Lệ Nhiệt Ba đã hết thời tới nỗi nhà đài không muốn bỏ tiền ra mua phim

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 16 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 2 giờ 27 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 36 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu