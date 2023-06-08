'Tóm sống' Chung Hân Đồng hẹn hò với người đồng giới, danh tính 'người ấy' khiến dân tình giật mình

Ngay sau đó, cư dân mạng đã tìm ra người bạn tình tứ với Chung Hân Đồng là nhân vật nổi tiếng trên cộng đồng mạng Trung Quốc, tên Hoàng Phủ Thánh Hoa. Hoàng Phủ Thánh Hoa có cuộc sống giàu sang, quan hệ rộng với nhiều sao nữ trong showbiz như Angelababy, Hồ Hạnh Nhi, Châu Vũ Đồng. Hoàng Phủ Thánh Hoa đã công khai bản thân là người đồng tính. Cô từng hẹn hò người mẫu Hứa Văn, Lý Khê Nhuế hay vướng tin đồn tình ái với Quách Bích Đình - hiện tại là vợ của sao võ thuật Hướng Tả.

Theo trang Sohu đưa tin, Chung Hân Đồng bị bắt gặp đi ăn khuya cùng bạn bè. Cô gây chú ý khi có tương tác thân mật với một cô gái theo phong cách tomboy. Người này ôm eo, hôn lên má nữ ca sĩ Hong Kong. Chung Hân Đồng tỏ ra thoải mái, không có bất kỳ thái độ tránh né nào.

Vì vậy, việc Chung Hân Đồng thân mật với Hoàng Phủ Thánh Hoa gây bàn tán trên mạng xã hội. Khán giả đặt nghi vấn về mối quan hệ tình cảm của người đẹp Hong Kong.

Chung Hân Đồng, sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc Twins đình đám của Hồng Kông. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cô còn là một diễn viên nổi tiếng tại châu Á với loạt vai diễn trong Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử...

Trái với sự nghiệp rực rỡ, đời sống tình cảm của Chung Hân Đồng khá trắc trở. Năm 2008, Chung Hân Đồng lộ ảnh nhạy cảm cùng với Trần Quán Hy. Scandal này từng khiến nữ diễn viên lao đao trong sự nghiệp, còn đường tình duyên lận đận. Gần 2 năm sau đó, cô mới quay lại làng giải trí, tiếp tục công việc của một nghệ sĩ.

Cô từng kết hôn với bác sĩ Lại Hoằng Quốc vào tháng 12/2018. Sau ngày cưới, mối quan hệ của cả hai liên tục gặp trục trặc. Tháng 3/2020, họ quyết định chấm dứt quan hệ vợ chồng sau hơn 14 tháng chung sống. Trên truyền thông, Chung Hân Đồng thừa nhận cô không may mắn trong tình yêu.

Kể từ cuộc hôn nhân đổ vỡ, cuộc sống của Chung Hân Đồng đã bình yên trở lại. Chung Hân Đồng cũng thay đổi suy nghĩ về chuyện tình cảm. Nữ diễn viên 42 tuổi thổ lộ, cô không còn muốn hẹn hò với những người đàn ông kém tuổi.