Địch Lệ Nhiệt Ba đã hết thời tới nỗi nhà đài không muốn bỏ tiền ra mua phim

Công Tố Tinh Anh vốn được kỳ vọng là bước chuyển mình của Địch Lệ Nhiệt Ba.
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Thời gian qua, Công Tố Tinh Anh do Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Đại Vỹ, Vưu Tĩnh Như, Hàn Đống,... đóng đã chính thức lên sóng vào tối ngày 29/5 vừa qua. Với sự xuất hiện của nữ đỉnh lưu hàng đầu Hoa ngữ, phim từng được kỳ vọng sẽ khiến màn ảnh nhỏ phải chao đảo, thế nhưng, dựa theo tình hình hiện tại thì cái kết quả thực thảm không lỡ nhìn.
Công Tố Tinh Anh cũng cho thấy cái nhìn toàn cảnh về tác phong, nghiệp vụ của các kiểm sát viên trong thời đại hiện nay. Đồng thời phim cũng nhằm mục đích tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác trước những đối tượng lừa đảo qua internet.
Trên mạng mới đây đã lan truyền thông tin vì đoàn làm phim muốn dựa vào sức nóng của Địch Lệ Nhiệt Ba để bán giá cao cho đài CCTV8 nhưng không thành công nên đành tìm tới đài Chiết Giang. Tuy nhiên để nhận được cái “gật đầu” từ phía đài Chiết Giang cùng đài Bắc Kinh, đoàn phim Công Tố Tinh Anh đã buộc phải hạ giá xuống.
Thời điểm chuẩn bị lên sóng, Công Tố Tinh Anh do Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Đại Vỹ, Vưu Tĩnh Như, Hàn Đống,... đóng đã chính thức lên sóng vào tối ngày 29/5 vừa qua. Với sự xuất hiện của nữ đỉnh lưu hàng đầu Hoa ngữ, phim từng được kỳ vọng sẽ khiến màn ảnh nhỏ phải chao đảo, thế nhưng, dựa theo tình hình hiện tại thì cái kết quả thực thảm không lỡ nhìn.
Theo truyền thông Hoa ngữ, Công Tố Tinh Anh tuy là bộ phim có màu sắc mới lạ nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa thể tận dụng. Thậm chí, nhiều khán giả cho rằng chính ngoại hình của Địch Lệ Nhiệt Ba đôi khi lại khiến người xem khó tập trung cho các tình tiết trong phim. Tạo hình của cô cũng đã hạn chế "son phấn" nhưng vốn sở hữu vẻ đẹp thu hút khiến cho hình tượng của cô trên phim thiếu đi sự mạnh mẽ, quyết liệt.