Địch Lệ Nhiệt Ba chuyển mình thất bại trong 'Công Tố Tinh Anh', dân tình hết kỳ vọng vào độ 'gánh phim'

Theo thông tin từ iFeng, sau một thời gian phát sóng, “Công tố" do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính đang có khởi đầu không suôn sẻ. Sau gần 10 tập được chiếu trên đài Bắc Kinh, rating của “Công tố" tụt từ 0,44% xuống 0,28%, và rating chiếu đài Chiết Giang còn thấp hơn - 0,18%. Vì sao Địch Lệ Nhiệt Ba thất bại?

Từ tập 2 trở đi, toàn bộ cốt truyện, manh mối vụ án trở nên rất lộn xộn. Lượng lớn tình tiết phụ liên tục được đưa vào, nhưng việc kiểm soát tiết tấu phim không tốt, khiến cốt truyện chính càng ngày càng mơ hồ, khó hiểu và phức tạp.

Điểm gây tranh cãi nữa là việc "Công tố" bị biên tập, cắt ghép cẩu thả sau khi qua kiểm duyệt. Nhiều phân đoạn chuyển cảnh vội vàng, cảnh trước bị cắt sang cảnh sau gây hoang mang. Một số đoạn lồng tiếng không khớp với khẩu hình miệng.

Bên cạnh đó, không phải công tố viên không được trang điểm, song hầu hết khán giả đều cho rằng vẻ ngoài của Địch Lệ Nhiệt Ba “quá đẹp”. Dù cô đã cố tình trang điểm mờ nhạt khi lên phim, nhưng nhân vật An Ni vẫn phảng phất hình ảnh của một “ngôi sao thời trang” xinh đẹp, không phù hợp với khí chất của công tố viên.

Trong một phân cảnh, An Ni tận mắt chứng kiến ​​đàn anh mà cô ngưỡng mộ, liều mạng hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệt Ba thể hiện sự sững sờ, buồn bã bằng biểu cảm khoa trương và động tác lấy tay che mặt khóc.

Lời thoại của Địch Lệ Nhiệt Ba trong “Công tố" không bị coi là “rác" như nhiều tác phẩm của thế hệ diễn viên trẻ. An Ni trong phim có rất nhiều bài phát biểu chuyên nghiệp, Nhiệt Ba cũng thể hiện phát âm và tốc độ thoại rõ ràng. Tuy nhiên, đôi khi cô xử lý cứng nhắc, thiếu cảm giác tự nhiên và thoải mái. Nhiệt Ba lộ rõ điểm yếu khi đứng cạnh những diễn viên dày dạn kinh nghiệm như Phùng Lôi, Đồng Đại Vỹ. Nhìn chung, Địch Lệ Nhiệt Ba diễn xuất không đến mức tệ, nhưng không có sức hút.

"Công tố tinh anh" với sự tham gia diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Đại Vỹ, Cao Hâm, Hàn Đống, Trương Khả Doanh, Vưu Tĩnh Như... Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của Trung Quốc được phục dựng dựa trên các trường hợp có thật về tội phạm không gian mạng, kể về câu chuyện kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni của Viện kiểm sát Giang Thành (do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai), được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra ban đầu về vụ án sinh viên đại học mất tích.