Được kỳ vọng nhiều, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn gây thất vọng ở 'Công tố tinh anh' vì điều này

Sao quốc tế 03/06/2023 16:36

Thời điểm chuẩn bị lên sóng, nhiều khán giả cho rằng, vị thế của Địch Lệ Nhiệt Ba có thể cải thiện sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đời tư. Bởi "Công tố tinh anh" là tác phẩm được đầu tư và cũng là vai diễn lạ trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Mặc dù được coi là dự án thoát khỏi những vai diễn thần tượng hay tiên hiệp cổ trang, “Công tố tinh anh” của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn gặp nhiều khó khăn để có thể lên sóng màn ảnh nhỏ. Bằng chứng là phim bị hoãn chiếu liên tục. Điều này khiến nữ diễn viên và các fan của cô không khỏi nóng lòng. Tuy nhiên, khi phim lên sóng, khán giả lại nổ ra những tranh luận khác nhau. Theo truyền thông Hoa ngữ, "Công tố tinh anh" tuy là bộ phim có màu sắc mới lạ nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa thể tận dụng.

Được kỳ vọng nhiều, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn gây thất vọng ở 'Công tố tinh anh' vì điều này - Ảnh 1Được kỳ vọng nhiều, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn gây thất vọng ở 'Công tố tinh anh' vì điều này - Ảnh 2

Người đẹp 31 tuổi đóng An Ni, sinh viên ngành Luật tốt nghiệp xuất sắc, làm việc ở viện kiểm sát. An Ni xử lý hàng loạt vụ án hình sự, đối đầu tội phạm. Chưa bàn đến diễn xuất, nhiều khán giả cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba lộ điểm yếu ở phim này qua ngoại hình của cô.

Theo lí giải của các chuyên gia, nữ diễn viên có ngoại hình xinh đẹp. Cô toát ra vẻ thần thái kiêu sa tạo cảm giác xa vời với tạo hình lẫn tính cách của một công tố. Thậm chí, nhiều khán giả cho rằng chính ngoại hình của Địch Lệ Nhiệt Ba đôi khi lại khiến người xem khó tập trung cho các tình tiết trong phim. Tạo hình của cô cũng đã hạn chế "son phấn" nhưng vốn sở hữu vẻ đẹp thu hút khiến cho hình tượng của cô trên phim thiếu đi sự mạnh mẽ, quyết liệt. Một số ý kiến khác cho rằng ngay từ đầu, nhà sản xuất nên giao vai diễn này cho một diễn viên có ngoại hình phù hợp hơn.

Dù vậy, vẫn có những ý kiến bảo vệ Địch Lệ Nhiệt Ba, họ cho rằng cô đã nỗ lực thay đổi hình tượng của mình ở vai diễn mới.

Được kỳ vọng nhiều, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn gây thất vọng ở 'Công tố tinh anh' vì điều này - Ảnh 3

"Công tố tinh anh" với sự tham gia diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Đại Vỹ, Cao Hâm, Hàn Đống, Trương Khả Doanh, Vưu Tĩnh Như... Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của Trung Quốc được phục dựng dựa trên các trường hợp có thật về tội phạm không gian mạng, kể về câu chuyện kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni của Viện kiểm sát Giang Thành (do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai), được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra ban đầu về vụ án sinh viên đại học mất tích.

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