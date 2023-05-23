Không chỉ vậy, cuộc sống độc thân cũng khiến mỹ nhân Tân Cương có tính cách độc lập, phóng khoáng, ưa tự do. Cô thường muốn đi chơi thì sẽ đi một mình, không làm phiền đến trợ lý.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ "đào lại" loạt phát ngôn nói về quan niệm tình cảm của Địch Lệ Nhiệt Ba . Cụ thể, trong một đoạn phỏng vấn, nữ diễn viên đã khẳng định mình chưa từng mua nhà cố định vì lịch trình làm việc thất thường.

Khi được hỏi liệu có cảm thấy cô đơn không, nữ diễn viên thừa nhận đúng là có những khoảnh khắc lạc lõng nhưng không kéo dài quá lâu vì bản thân là người khá tích cực. Tuy cô nàng chỉ nói bằng giọng điệu khá nhẹ nhàng và bình thản nhưng đa phần người hâm mộ đều cảm thấy xót xa cho thần tượng. Cuộc sống của người nổi tiếng quả thực phải đánh đổi rất nhiều về khía cạnh riêng tư.

Năm nay nữ diễn viên đã bước sang tuổi 30, là một trong số hiếm hoi những nữ diễn viên có khoảng thời gian độc thân dài và chỉ tập trung cho sự nghiệp. Sau khi Dương Mịch rời Gia Hành, người hâm mộ đồn rằng Địch Lệ Nhiệt Ba cũng sẽ sớm hết hạn hợp đồng và tự mở công ty riêng để làm chủ.

Trước đó, những nội dung liên quan tới chuyện tình cảm của Địch Lệ Nhiệt Ba và tài tử Hoàng Cảnh Du cũng được công chúng quan tâm. Sự việc bắt đầu từ bức ảnh được lan truyền trong đó Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện tại sân bay với áo khoác rộng, phần eo phình to hơn bình thường làm dấy lên tin nữ diễn viên đã mang thai. Bên cạnh đó, còn có phóng viên giải trí gửi lời chúc mừng nam diễn viên Hoàng Cảnh Du "sớm thăng chức".

Ngoài ra, khán giả phát hiện công ty của nữ diễn viên dùng ảnh cũ để chúc mừng năm mới. Trong quá khứ, mỹ nhân Tân Cương thường chụp ảnh khoe thân hình gợi cảm, vòng eo thon gọn, nhưng hiện tại cô luôn mặc áo rộng, chỉ chụp phần trên cơ thể, hoặc khéo léo che bụng bằng túi xách. Vì vậy, nhiều người cho rằng việc Địch Lệ Nhiệt Ba tạm ngừng đóng phim trong 7 tháng qua là vì nghỉ ngơi sinh con.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là nữ diễn viên 9X hàng đầu giới giải trí Hoa ngữ. Người đẹp được hàng triệu chàng trai Trung Quốc ngưỡng mộ. Người đẹp được biết tới qua các tác phẩm như Người tình kim cương, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư, Nghìn lẻ một đêm, Liệt hỏa như ca...