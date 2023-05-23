Địch Lệ Nhiệt Ba thừa nhận cô đơn vì độc thân, bật mí về dự định hôn nhân

Sao quốc tế 23/05/2023 07:35

Sau tin đồn mang thai cùng Hoàng Cảnh Du, cuộc sống cá nhân của Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng được chú ý.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ "đào lại" loạt phát ngôn nói về quan niệm tình cảm của Địch Lệ Nhiệt Ba. Cụ thể, trong một đoạn phỏng vấn, nữ diễn viên đã khẳng định mình chưa từng mua nhà cố định vì lịch trình làm việc thất thường.

Không chỉ vậy, cuộc sống độc thân cũng khiến mỹ nhân Tân Cương có tính cách độc lập, phóng khoáng, ưa tự do. Cô thường muốn đi chơi thì sẽ đi một mình, không làm phiền đến trợ lý. 

Địch Lệ Nhiệt Ba thừa nhận cô đơn vì độc thân, bật mí về dự định hôn nhân - Ảnh 1

Khi được hỏi liệu có cảm thấy cô đơn không, nữ diễn viên thừa nhận đúng là có những khoảnh khắc lạc lõng nhưng không kéo dài quá lâu vì bản thân là người khá tích cực. Tuy cô nàng chỉ nói bằng giọng điệu khá nhẹ nhàng và bình thản nhưng đa phần người hâm mộ đều cảm thấy xót xa cho thần tượng. Cuộc sống của người nổi tiếng quả thực phải đánh đổi rất nhiều về khía cạnh riêng tư.

Năm nay nữ diễn viên đã bước sang tuổi 30, là một trong số hiếm hoi những nữ diễn viên có khoảng thời gian độc thân dài và chỉ tập trung cho sự nghiệp. Sau khi Dương Mịch rời Gia Hành, người hâm mộ đồn rằng Địch Lệ Nhiệt Ba cũng sẽ sớm hết hạn hợp đồng và tự mở công ty riêng để làm chủ. 

Địch Lệ Nhiệt Ba thừa nhận cô đơn vì độc thân, bật mí về dự định hôn nhân - Ảnh 2Địch Lệ Nhiệt Ba thừa nhận cô đơn vì độc thân, bật mí về dự định hôn nhân - Ảnh 3Địch Lệ Nhiệt Ba thừa nhận cô đơn vì độc thân, bật mí về dự định hôn nhân - Ảnh 4

Trước đó, những nội dung liên quan tới chuyện tình cảm của Địch Lệ Nhiệt Ba và tài tử Hoàng Cảnh Du cũng được công chúng quan tâm. Sự việc bắt đầu từ bức ảnh được lan truyền trong đó Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện tại sân bay với áo khoác rộng, phần eo phình to hơn bình thường làm dấy lên tin nữ diễn viên đã mang thai. Bên cạnh đó, còn có phóng viên giải trí gửi lời chúc mừng nam diễn viên Hoàng Cảnh Du "sớm thăng chức".

Ngoài ra, khán giả phát hiện công ty của nữ diễn viên dùng ảnh cũ để chúc mừng năm mới. Trong quá khứ, mỹ nhân Tân Cương thường chụp ảnh khoe thân hình gợi cảm, vòng eo thon gọn, nhưng hiện tại cô luôn mặc áo rộng, chỉ chụp phần trên cơ thể, hoặc khéo léo che bụng bằng túi xách. Vì vậy, nhiều người cho rằng việc Địch Lệ Nhiệt Ba tạm ngừng đóng phim trong 7 tháng qua là vì nghỉ ngơi sinh con.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là nữ diễn viên 9X hàng đầu giới giải trí Hoa ngữ. Người đẹp được hàng triệu chàng trai Trung Quốc ngưỡng mộ. Người đẹp được biết tới qua các tác phẩm như Người tình kim cương, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư, Nghìn lẻ một đêm, Liệt hỏa như ca...

Hóa thân thành nữ cảnh sát, Địch Lệ Nhiệt Ba vô tình để lộ mặt mộc trên phim trường

Hóa thân thành nữ cảnh sát, Địch Lệ Nhiệt Ba vô tình để lộ mặt mộc trên phim trường

Thời gian gần đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao khi Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhiệm vai diễn cảnh sát trong phim truyền hình Lợi kiếm hoa hồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba sao hoa ngữ sao châu á phim của Địch Lệ Nhiệt Ba đời tư Địch Lệ Nhiệt Ba

TIN LIÊN QUAN

Hóa thân thành nữ cảnh sát, Địch Lệ Nhiệt Ba vô tình để lộ mặt mộc trên phim trường

Hóa thân thành nữ cảnh sát, Địch Lệ Nhiệt Ba vô tình để lộ mặt mộc trên phim trường

Vì sao nói Công Tố Tinh Anh chính là 'tia sáng' trong sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba?

Vì sao nói Công Tố Tinh Anh chính là 'tia sáng' trong sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba?

Chưa có lịch lên sóng nhưng Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba đã được 'rũ bỏ vận xui' bằng một việc?

Chưa có lịch lên sóng nhưng Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba đã được 'rũ bỏ vận xui' bằng một việc?

Bạch Lộc chính thức vượt mặt Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba nhờ thành tích khủng của tác phẩm mới

Bạch Lộc chính thức vượt mặt Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba nhờ thành tích khủng của tác phẩm mới

Nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ hình chưa từng được công bố 10 năm trước, nhan sắc gây chấn động

Nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ hình chưa từng được công bố 10 năm trước, nhan sắc gây chấn động

Từng được kỳ vọng đại bạo, Đàm Tùng Vận giờ đây chỉ ngậm ngùi xếp sau Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba?

Từng được kỳ vọng đại bạo, Đàm Tùng Vận giờ đây chỉ ngậm ngùi xếp sau Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba?

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 40 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 25 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu