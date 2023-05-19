Bạch Lộc chính thức vượt mặt Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba nhờ thành tích khủng của tác phẩm mới

Sao quốc tế 19/05/2023 09:10

Bạch Lộc được cho là sẽ trở thành một trong những tiểu hoa đán thành công nhất trong lứa 90.

Trên mạng xã hội đang xôn xao trước tin bộ phim cổ trang Ninh an như mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng vai chính sẽ sớm được phát sóng. Không chỉ thu hút bởi nội dung xuất sắc mà bộ phim còn khiến khán giả vô cùng hứng thú trước việc 2 ngôi sao vướng tin "phim giả tình thật" sau khi đóng máy.

Bạch Lộc chính thức vượt mặt Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba nhờ thành tích khủng của tác phẩm mới - Ảnh 1
Ninh an như mộng đạt điểm số cao một phần là nhờ chuyện tình ngoài đời của cặp đôi chính

Việc nữ diễn viên bị bắt gặp qua đêm tại nhà bạn diễn càng khiến khán giả kỳ vọng vào "phản ứng hóa học" của bộ phim này, minh chứng là việc hiện tại đã có hơn 3 triệu lượt đặt xem trước của Ninh an như mộng. Thành tích này của Bạch Lộc khiến cư dân mạng cho rằng cô đã trở thành top tiểu hoa đán 90, ngang hàng với Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Bạch Lộc chính thức vượt mặt Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba nhờ thành tích khủng của tác phẩm mới - Ảnh 2
Thành tích phim mới giúp Bạch Lộc củng cố vị thế tiểu hoa 90 hot nhất

Trong suốt 7 năm kể từ khi ra mắt, Bạch Lộc đã đóng tới 17 bộ phim truyền hình, có thể nói là tài nguyên phim ảnh xếp hàng đầu trong số các sao nữ. Cuối năm ngoái, nữ diễn viên đã quay xong dự án Trêu nhầm cùng Vương Hạc Đệ - một trong nhưng sao nam đang được quan tâm nhất hiện nay.

Bạch Lộc chính thức vượt mặt Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba nhờ thành tích khủng của tác phẩm mới - Ảnh 3
Nữ diễn viên có thể 'cân' được các thể loại phim 

Thời điểm hiện tại, Bạch Lộc đang là một trong những tiểu hoa thuộc lứa 90 được nhiều nhà làm phim ưa thích. Có không ít kịch bản ngôn tình chất lượng tới gõ cửa nữ diễn viên, và cô cũng chọn ra những dự án ngon lành nhất để tham gia đóng chính. Có thể kể đến Trường Nguyệt Tẫn Minh chính là một trong những bộ phim giúp tên tuổi cô nàng nâng cao hơn một bậc

Bạch Lộc chính thức vượt mặt Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba nhờ thành tích khủng của tác phẩm mới - Ảnh 4
Trường Nguyệt Tẫn Minh giúp tên tuổi Bạch Lộc nâng cao hơn 

Với thành tích cùng tài nguyên phim ảnh đang nắm giữ, có thể nói rằng hiện khó có sao nữ trẻ nào có thể đánh bại Bạch Lộc.

Sự cạnh tranh giữa các nữ diễn viên Trung Quốc rất khốc liệt, ngoài Bạch Lộc đang trên đà phát triển, Dương Tử cũng không ngoại lệ. Người đẹp xuất thân từ diễn viên nhỉ đã "bỏ túi" không ít dự án ăn khách từ cổ trang đến hiện đại, giúp cô giữ vững vị thế tiểu hoa đán 90 hàng top của C-biz. Tuy nhiên, Dương Tử vẫn chưa có phim truyền hình nào phát sóng trong năm nay, vì vậy mức độ thảo luận đã giảm đi rất nhiều.

Bạch Lộc chính thức vượt mặt Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba nhờ thành tích khủng của tác phẩm mới - Ảnh 5
Dương Tử vẫn chưa có phim truyền hình nào phát sóng trong năm nay, vì vậy mức độ thảo luận đã giảm đi rất nhiều

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng được mệnh danh là ngọc nữ hàng đầu thế hệ sau thập niên 90, nhưng năm ngoái lại vướng vào hàng loạt tin đồn bí mật mang thai cùng bạn diễn Hoàng Cảnh Du cùng việc "ở ẩn" suốt 9 tháng đã gây ra sự bất mãn của nhiều người hâm mộ.

Bạch Lộc chính thức vượt mặt Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba nhờ thành tích khủng của tác phẩm mới - Ảnh 6
Địch Lệ Nhiệt Ba quyết tâm chuyển hình, không muốn theo con đường diễn viên lưu lượng

Nhìn chung, trong ba người, Bạch Lộc không chỉ có các bộ phim chờ phát sóng liên tiếp mà còn liên tục tham gia quay các dự án phim mới, giúp sự nổi tiếng của cô nàng được củng cố và ổn định lượng fan hơn hẳn.

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