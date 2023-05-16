'Chị em sinh đôi' của Bạch Lộc gây sốt với loạt ảnh mới, xinh đẹp nhưng liệu có vượt qua đàn em?

Lý Nhất Đồng xinh đẹp trong loạt ảnh mới.

Mới đây, nữ diễn viên Lý Nhất Đồng đã bất ngờ tung ra loạt ảnh thời trang mới. Được biết, bộ ảnh nằm trong chiến dịch hợp tác quảng bá giữa nữ diễn viên cùng một nhãn hàng trang sức cao cấp. Lý Nhất Đồng trong bộ ảnh quảng bá cho một nhãn hàng. Xuất hiện trong loạt ảnh, Lý Nhất Đồng nhanh chóng gây sốt với gương mặt xinh đẹp, thần thái sang trọng, yêu kiều cùng khả năng tạo dáng khoe trọn sản phẩm của nhãn hàng. Mặc dù hình ảnh được chụp ở điều kiện ánh sáng yếu nhưng Lý Nhất Đồng vẫn khoe được làn da trắng mịn không tì vết của mình.

Nhan sắc kiều diễm của "Hoàng Dung" nhận được con mưa lời khen. Nhiều khán giả đã nhanh chóng để lại những bình luận khen ngợi nhan sắc của cô nàng. Có thể thấy, với vẻ đẹp kiêu kì, kiêu sa của mình, Lý Nhất Đồng dễ dàng chiếm được cảm tình của khán giả. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có không ít người lại đem Lý Nhất Đồng ra so sánh với Bạch Lộc, cho rằng cô nàng có vẻ ngoài và tạo hình ngày càng giống đàn em, phải chăng đang cố tình cọ nhiệt nữ diễn viên Trường Nguyệt Tẫn Minh? Một số khán giả so sánh cô với người "chị em sinh đôi" Bạch Lộc Trước đó, một bài viết được lan truyền trên mạng xã hội có liên quan đến nữ diễn viên trẻ Bạch Lộc đang thu hút sự quan tâm của netizen xứ Trung. Theo đó, dân tình phát hiện Bạch Lộc và Lý Nhất Đồng mặc cùng một mẫu áo giống hệt nhau. Ngay lập tức, những bài viết so sánh, đặt hai mỹ nhân Cbiz lên bàn cân đã phủ sóng khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Có nhiều điểm giống nhau về phần ngoại hình nhưng sự nghiệp của hai mỹ nhân Hoa ngữ này lại dường như phát triển theo hai chiều hướng khác nhau Bạch Lộc đang trên đà thăng hạng trong sự nghiệp, Lý Nhất Đồng không ít lần khiến khán giả thất vọng khi được nhận vai chính nhưng rồi cũng ngậm ngùi vì bị lu mờ. Trước thông tin này, nhiều khán giả đã lên tiếng bênh vực Lý Nhất Đồng, cho rằng cô nàng không cố tình để bản thân giống Bạch Lộc như nhiều người nhận định. Phần lớn bình luận cho rằng Lý Nhất Đồng có nét đẹp sắc sảo, ấn tượng cũng như trẻ trung hơn hẳn Bạch Lộc mặc dù cô nàng lớn hơn đàn em 4 tuổi.

Màn ảnh Hoa ngữ nửa sau năm 2023: Gay go cuộc đối đầu giữa Dương Tử và Bạch Lộc Năm 2023 được xem là thời điểm bùng nổ của các dự án phim Hoa ngữ được đầu tư, trong đó có "Ninh An Như Mộng", "Trường Tương Tư" lần lượt của Bạch Lộc và Dương Tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-em-sinh-oi-cua-bach-loc-gay-sot-voi-loat-anh-moi-xinh-ep-nhung-lieu-co-vuot-qua-an-em-582754.html