Bị chê kĩ năng diễn xuất 'dậm chân tại chỗ', bộ phim 'Công tố' của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn vượt Triệu Lộ Tư

Sao quốc tế 02/06/2023 14:11

Sau 8 tập phát sóng, phim "Công tố" liên tiếp ghi nhận loạt thành tích. Trong thống kê gần nhất của Vlinkage, “Công tố” đứng đầu trên bảng xếp hạng phim có nhiệt độ cao.

Sau 8 tập phát sóng, phim "Công tố" do Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ đóng chính liên tiếp ghi nhận loạt thành tích. Trong thống kê gần nhất của Vlinkage, “Công tố” đứng đầu trên bảng xếp hạng phim có nhiệt độ cao.

Ngoài ra, nhân vật An Ni do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng cũng vượt qua Tôn Đầu Đầu của Triệu Lộ Tư trong “Hậu lãng” để giành vị trí top 1. Trên Datawin (chỉ số thịnh vượng/độ thảo luận), “Công tố” cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Nhiệt độ trên Maoyan - phim cũng đứng top 1 với 9.411.

Dù vậy, về rating - 2 tập gần nhất của tác phẩm chỉ ghi nhận tỉ suất người xem lần lượt là 0,3512% và 0,1992%, trên đài Bắc Kinh và Chiết Giang (Trung Quốc). Đây không phải là tỉ suất người xem cao so với các tác phẩm chiếu cùng thời điểm.

Bị chê kĩ năng diễn xuất 'dậm chân tại chỗ', bộ phim 'Công tố' của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn vượt Triệu Lộ Tư - Ảnh 1Bị chê kĩ năng diễn xuất 'dậm chân tại chỗ', bộ phim 'Công tố' của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn vượt Triệu Lộ Tư - Ảnh 2Bị chê kĩ năng diễn xuất 'dậm chân tại chỗ', bộ phim 'Công tố' của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn vượt Triệu Lộ Tư - Ảnh 3

Nội dung phim dù có nhiều câu chuyện thực tế, tuy nhiên, phim đôi chỗ mất điểm vì lời thoại của các nhân vật còn khô khan. Ngoài ra, việc mỗi tập phim lại xuất hiện thêm nhiều nhân vật khiến “đất” diễn lẫn sự xuất hiện của nữ chính bị lu mờ. Phần khác, diễn xuất lẫn đài từ của Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án này cũng chưa có sự tiến bộ về kĩ năng so với trước đó.

Số đông khán giả đánh giá, trong 2 tập đầu tiên, cô diễn đơ cứng, cảm xúc thể hiện chưa tới. Ở những tập sau, dù có nhiều nỗ lực, nhưng cô vẫn chưa thực sự thuyết phục người xem.

Trong những phân cảnh đối diễn với Đồng Đại Vỹ và các bạn diễn gạo cội, Địch Lệ Nhiệt Ba chưa cho thấy sự ăn ý. Dù cho trước đó, cô đã đi tìm hiểu về nhân vật lẫn ngành nghề để hóa thân tốt hơn trên màn ảnh. Với nam chính Đồng Đại Vỹ, anh có màn thể hiện thành công. Vẻ ngoài nam tính, trượng nghĩa của anh phù hợp với những tình huống nghiêm túc.

Bị chê kĩ năng diễn xuất 'dậm chân tại chỗ', bộ phim 'Công tố' của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn vượt Triệu Lộ Tư - Ảnh 4

Bộ phim thuộc đề tài điều tra, hình sự, “Công tố” dựa trên vụ án có thật về tội phạm không gian mạng. Trong đó, nhân vật chính là công tố viên An Ni (Địch Lệ Nhiệt Ba) và đội trưởng cảnh sát hình sự - Hà Lục Nguyên (Đồng Đại Vỹ). Nếu như An Ni là công tố có cá tính, thẳng thắn và kiên định với công lí và chính nghĩa thì Lục Nguyên là cảnh sát ở ngoài lạnh, trong nóng và nhiệt thành.

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