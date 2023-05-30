Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục nét diễn đơ như tượng trong Công Tố Tinh Anh

Địch Lệ Nhiệt Ba là nữ diễn viên sở hữu nhan sắc nổi bật và lượng fan đông đảo, Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng chiếm được vị thế vững vàng trong làng phim ảnh dù diễn xuất kém. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, mặc dù người đẹp này từng rất được ưu ái nhưng cô mãi bị gắn mác "bình hoa di động" và chưa có phim thực sự bứt phá.

Công Tố Tinh Anh được kỳ vọng là bộ phim sẽ làm nên chuyện của Nhiệt Ba.

Trái ngược với những gì dân tình đã kỳ vọng trước đó, trạng thái và diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Công Tố Tinh Anh đã vấp phải vô vàn lời chê bai. So với lúc mới vào nghề, "Nhất tỷ" Gia Hành dường như không có chút tiến bộ nào, một màu, đơ như tượng, thậm chí theo thời gian cô còn thụt lùi đi, khiến khán giả không thể ngừng lắc đầu ngán ngẩm.