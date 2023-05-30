Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục nét diễn đơ như tượng trong Công Tố Tinh Anh

Sao quốc tế 30/05/2023 11:31

Công Tố Tinh Anh vốn dĩ là tác phẩm được kỳ vọng bùng nổ diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba là nữ diễn viên sở hữu nhan sắc nổi bật và lượng fan đông đảo, Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng chiếm được vị thế vững vàng trong làng phim ảnh dù diễn xuất kém. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, mặc dù người đẹp này từng rất được ưu ái nhưng cô mãi bị gắn mác "bình hoa di động" và chưa có phim thực sự bứt phá.

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục nét diễn đơ như tượng trong Công Tố Tinh Anh - Ảnh 1
Công Tố Tinh Anh được kỳ vọng là bộ phim sẽ làm nên chuyện của Nhiệt Ba. 

Trái ngược với những gì dân tình đã kỳ vọng trước đó, trạng thái và diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Công Tố Tinh Anh đã vấp phải vô vàn lời chê bai. So với lúc mới vào nghề, "Nhất tỷ" Gia Hành dường như không có chút tiến bộ nào, một màu, đơ như tượng, thậm chí theo thời gian cô còn thụt lùi đi, khiến khán giả không thể ngừng lắc đầu ngán ngẩm. 

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục nét diễn đơ như tượng trong Công Tố Tinh Anh - Ảnh 2
Diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục gây tranh cãi trong lần trở lại này. 

Truyền thông Hoa ngữ cho rằng, "Công tố tinh anh" được xem là niềm hi vọng sẽ đem lại danh tiếng cho nữ diễn viên. Bởi ở phim này, cô "lột xác" với hình ảnh mới trong một bộ phim về đề tài hành động, phá án. Đây là màu phim khác biệt so với những tác phẩm thị trường trước đây của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục nét diễn đơ như tượng trong Công Tố Tinh Anh - Ảnh 3
Diễn xuất không có gì đột phá, nét diễn chau mày, trợn mắt khiến công chúng chán ngán của nữ diễn viên 9X. 

Tỷ suất người xem ngày đầu phát sóng của Công Tố Tinh Anh cũng khá thấp. Theo thống kê, rating trung bình tập 1 - 2 phim chỉ thu về 0.226% trên đài Chiết Giang (rating real-time cao nhất là 0.28%) và 0.4461% trên đài Bắc Kinh (rating real-time cao nhất là 0.5%). 

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục nét diễn đơ như tượng trong Công Tố Tinh Anh - Ảnh 4
Khán giả chán ngán với loạt biểu cảm của "Nhất tỷ" Gia Hành.
Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục nét diễn đơ như tượng trong Công Tố Tinh Anh - Ảnh 5
Diễn xuất chau mày mỗi khi buồn bã, khóc lóc của nữ diễn viên bị nhận xét là quá rập khuôn.

 Dù là tác phẩm được đầu tư và đánh giá cao, thế nhưng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba lại khiến bộ phim có phần thảm hại. Mặc dù là đỉnh lưu hàng đầu xứ Trung nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại là diễn viên hiếm hoi không có tác phẩm bạo. Ngay cả bộ Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, hợp tác cùng Dương Dương cũng chỉ được tính là phim ăn khách, còn cách rất xa hai chữ "đại bạo". 

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục nét diễn đơ như tượng trong Công Tố Tinh Anh - Ảnh 6
Địch Lệ Nhiệt Ba là lưu lượng hiếm hoi không có tác phẩm chứng minh thực lực. 
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Trước thềm lên sóng vào tối 29/5, đoàn phim Công Tố đã có buổi livestream giao lưu của các diễn viên để quảng bá cho bộ phim. Tuy nhiên, buổi livestream diễn ra 'bất ổn', nguyên nhân xuất phát từ nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba.

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