Người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba bức xúc khi An Lạc truyện liên tục 'im hơi lặng tiếng'

Sao quốc tế 24/05/2023 12:55

Ngoài Công Tố, Địch Lệ Nhiệt Ba còn một bộ phim khác chờ lên sóng đó là An Lạc Truyện hợp tác cùng Cung Tuấn.

An Lạc truyện, Ngọc cốt dao đều là những tác phẩm được khán giả rất mong chờ. Nguyên nhân do phim có sự góp mặt của Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba, đều là những cái tên "bảo chứng rating".

Song, các nhà sản xuất của những bộ phim này đang chật vật tìm đường lên sóng sau khi đã quay xong. Nhưng đến hiện tại, 2 phim dù liên tục được dự kiến phát sóng nhưng sau đó tiếp tục hoãn.

Người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba bức xúc khi An Lạc truyện liên tục 'im hơi lặng tiếng' - Ảnh 1

Không những vậy, phía đoàn làm phim An Lạc Truyện còn khiến nhiều khán giả cực kỳ thất vọng vì cách làm việc thiếu trách nhiệm của mình. Cụ thể, ngày 20/5 còn được gọi là ngày Tỏ tình, rất nhiều dự án phim chờ chiếu đã tung poster, video để chúc mừng. Thế nhưng, phía đoàn làm phim An Lạc Truyện lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng. 

 

Có ý kiến bày tỏ, phải chăng phía đoàn làm phim An Lạc Truyện không ngờ phim sẽ bị "đắp chiếu" lâu như vậy nên không có ảnh mới để tung ra. Cũng có người cho rằng phía đoàn làm phim đã hoàn toàn buông xuôi với dự án khó được chiếu này bởi lẽ phim đã đóng máy từ rất lâu rồi. Hiện lịch chiếu của An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba Cung Tuấn đóng chính vẫn còn là ẩn số lớn. 

Người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba bức xúc khi An Lạc truyện liên tục 'im hơi lặng tiếng' - Ảnh 2

"An Lạc truyện" là bộ phim cổ trang Hoa ngữ tiếp theo của Nhiệt Ba. Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai Nhậm An Lạc, Cung Tuấn vai thái tử Hàn Diệp và Lưu Vũ Ninh vai Lạc Minh Tây. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh. Nội dung xoay quanh cuộc đời Nhậm An Lạc, vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc. Trong hành trình đi tìm lại sự thật để rửa oan cho gia tộc, cô đã được thái tử Hàn Diệp cưu mang và trở thành phụ tá của chàng.

Vốn đa mưu túc trí, Nhậm An Lạc đã giúp Hàn Diệp phá giải các vụ án trong kinh thành. Đến khi chiến tranh nổ ra, Nhậm An Lạc theo chân Hàn Diệp ra chiến trận và cùng nhau chiến đấu đem lại bình an cho bách tính. Về sau, Hàn Diệp giúp Nhậm An Lạc điều tra lại vụ án của cô, rửa sạch oan khuất cho gia tộc. 

Địch Lệ Nhiệt Ba thừa nhận cô đơn vì độc thân, bật mí về dự định hôn nhân

Địch Lệ Nhiệt Ba thừa nhận cô đơn vì độc thân, bật mí về dự định hôn nhân

Sau tin đồn mang thai cùng Hoàng Cảnh Du, cuộc sống cá nhân của Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng được chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Cung Tuấn sao hoa ngữ sao châu á An Lạc Truyện

TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba thừa nhận cô đơn vì độc thân, bật mí về dự định hôn nhân

Địch Lệ Nhiệt Ba thừa nhận cô đơn vì độc thân, bật mí về dự định hôn nhân

Hóa thân thành nữ cảnh sát, Địch Lệ Nhiệt Ba vô tình để lộ mặt mộc trên phim trường

Hóa thân thành nữ cảnh sát, Địch Lệ Nhiệt Ba vô tình để lộ mặt mộc trên phim trường

Cặp đôi 'kỳ phùng địch thủ' Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử đồng loạt nhận về tin xấu trong sự nghiệp

Cặp đôi 'kỳ phùng địch thủ' Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử đồng loạt nhận về tin xấu trong sự nghiệp

Sao Hoa ngữ từng là nạn nhân của bạo lực học đường: Lưu Diệc Phi bị đánh ngay tại lớp, Địch Lệ Nhiệt Ba bị bạn bè cô lập vì nhan sắc nổi bật

Sao Hoa ngữ từng là nạn nhân của bạo lực học đường: Lưu Diệc Phi bị đánh ngay tại lớp, Địch Lệ Nhiệt Ba bị bạn bè cô lập vì nhan sắc nổi bật

Chưa có lịch lên sóng nhưng Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba đã được 'rũ bỏ vận xui' bằng một việc?

Chưa có lịch lên sóng nhưng Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba đã được 'rũ bỏ vận xui' bằng một việc?

Bạch Lộc chính thức vượt mặt Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba nhờ thành tích khủng của tác phẩm mới

Bạch Lộc chính thức vượt mặt Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba nhờ thành tích khủng của tác phẩm mới

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 42 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 27 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu