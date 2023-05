An Lạc truyện, Ngọc cốt dao đều là những tác phẩm được khán giả rất mong chờ. Nguyên nhân do phim có sự góp mặt của Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba, đều là những cái tên "bảo chứng rating".

Không những vậy, phía đoàn làm phim An Lạc Truyện còn khiến nhiều khán giả cực kỳ thất vọng vì cách làm việc thiếu trách nhiệm của mình. Cụ thể, ngày 20/5 còn được gọi là ngày Tỏ tình, rất nhiều dự án phim chờ chiếu đã tung poster, video để chúc mừng. Thế nhưng, phía đoàn làm phim An Lạc Truyện lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Có ý kiến bày tỏ, phải chăng phía đoàn làm phim An Lạc Truyện không ngờ phim sẽ bị "đắp chiếu" lâu như vậy nên không có ảnh mới để tung ra. Cũng có người cho rằng phía đoàn làm phim đã hoàn toàn buông xuôi với dự án khó được chiếu này bởi lẽ phim đã đóng máy từ rất lâu rồi. Hiện lịch chiếu của An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính vẫn còn là ẩn số lớn.

"An Lạc truyện" là bộ phim cổ trang Hoa ngữ tiếp theo của Nhiệt Ba. Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai Nhậm An Lạc, Cung Tuấn vai thái tử Hàn Diệp và Lưu Vũ Ninh vai Lạc Minh Tây. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh. Nội dung xoay quanh cuộc đời Nhậm An Lạc, vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc. Trong hành trình đi tìm lại sự thật để rửa oan cho gia tộc, cô đã được thái tử Hàn Diệp cưu mang và trở thành phụ tá của chàng.

Vốn đa mưu túc trí, Nhậm An Lạc đã giúp Hàn Diệp phá giải các vụ án trong kinh thành. Đến khi chiến tranh nổ ra, Nhậm An Lạc theo chân Hàn Diệp ra chiến trận và cùng nhau chiến đấu đem lại bình an cho bách tính. Về sau, Hàn Diệp giúp Nhậm An Lạc điều tra lại vụ án của cô, rửa sạch oan khuất cho gia tộc.