Sự việc Lưu Diệc Phi bị bắt nạt khi còn đi học đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nguyên nhân là do bắt nguồn từ việc có một người dùng mạng xã hội đã đăng tải bài viết với nội dung từng bạo lực học đường với Lưu Diệc Phi: 'Lúc nhỏ đánh Thiên Tiên (Lưu Diệc Phi) không biết bao nhiêu lần, giờ muốn gặp cô ấy còn phải đăng ký thành viên'.

Ngay sau đó, một bài phỏng vấn cũ về việc Lưu Diệc Phi bị bắt nạt đã được đăng tải. Trả lời phỏng vấn, Lưu Diệc Phi cho biết có một thời gian cô rất suy sụp vì luôn bị bắt nạt.

Sau khi bị nhận phải sự chỉ trích từ cư dân mạng, người này tỏ thái độ bất cần và cho biết chuyện khi còn bé cũng không thể thay đổi được gì. Dù chưa xác định được thực hư của sự việc nhưng cư dân mạng thật sự phẫn nộ.

Lưu Diệc Phi cho biết, khi đang ngồi học trong lớp bỗng có một bạn nữ xông tới giật tóc, thậm chí còn dùng bút vẽ lên người

Lưu Diệc Phi cho biết, khi đang ngồi học trong lớp bỗng có một bạn nữ xông tới giật tóc, thậm chí còn dùng bút vẽ lên người. Ngay sau đó, Lưu Diệc Phi đã lên tiếng bảo vệ chính mình và báo vụ việc lên hiệu trưởng. Theo Lưu Diệc Phi tiết lộ, kẻ bắt nạt đã bị kỷ luật và bị nhà trường buộc nghỉ học 1 tuần để suy nghĩ về hành động của mình.

Thẩm Mộng Thần

Thẩm Mộng Thần là người đẹp đa tài ở Cbiz khi thành công ở cả mảng diễn xuất, MC, người mẫu và ca sĩ. Trong quá khứ, cô từng là nạn nhân của bạo lực học đường khi còn là nữ sinh trung học.

Thẩm Mộng Thần từng bị đánh tát vì từ chối đưa tiền xin đểu

Chia sẻ về ký ức đáng buồn này, Thẩm Mộng Thần không giấu nổi cảm xúc: 'Tôi nhớ rất rõ từng bị 4 học sinh khác chặn đường để xin tiền đểu. Khi tôi vừa lên tiếng từ chối thì đã ăn ngay một cái tát trời giáng. Bị bắt nạt khi còn đi học là nỗi đau sâu thẳm mà tôi khó lòng quên được'.

Hiện tại cô nàng có cuộc sống rất hạnh phúc và thành công

Mặc dù chưa quên được quá khứ bị bắt nạt, Thẩm Mộng Thần vẫn rất nghị lực trên con đường khẳng định vị thế ở showbiz. Với xuất phát điểm là diễn viên, cô nàng không ngừng trau dồi kiến thức để có thể trở thành MC truyền hình, rồi từ đó lấn sân sang các lĩnh vực khác. Hiện tại, Thẩm Mộng Thần đang sống hạnh phúc bên ông xã Đỗ Hải Đào, một MC nổi tiếng của đài Hồ Nam.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Với vẻ đẹp lai đầy sắc sảo, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện là một trong những mỹ nhân hàng đầu ở Cbiz. Thế nhưng, cũng chính vì vẻ ngoài này đã khiến người đẹp 9X bị bắt nạt khi còn đi học. Địch Lệ Nhiệt Ba bị bạn bè cô lập, cười nhạo vì gương mặt quá khác biệt so với những học sinh còn lại.

Địch Lệ Nhiệt Ba từng bị bắt nạt vì có ngoại hình khác với mọi người

Trong một lần tan trường, người đẹp Tân Cương thậm chí còn bị xô xuống cống. Quần áo lấm lem bùn đất, cả người dính nước cống đầy hôi thối nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn cắn răng chịu đựng một mình, không dám kể lại với ai vì quá sợ hãi.

Càng lớn, ngoại hình của Địch Lệ Nhiệt Ba càng tỏa sáng

Càng lớn, ngoại hình của Địch Lệ Nhiệt Ba càng tỏa sáng. Niềm đam mê với nghệ thuật cũng giúp cô dần quên đi những quá khứ không vui. Cô chăm chỉ học vũ đạo, học đàn và chinh phục thành công ước mơ vào học Khoa Biểu diễn của Học viện Hý kịch Trung ương. Đây chính là bàn đạp giúp Địch Lệ Nhiệt Ba được các đạo diễn chú ý và bén duyên với diễn xuất như hiện tại.