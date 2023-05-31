'Mỹ nhân Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba được cộng đồng mạng ví như 'Nàng tiên cá'

Sao quốc tế 31/05/2023 09:18

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba được nhiều khán giả gọi là "nàng tiên cá" khi dự sự kiện.

Mới đây, Mỹ nữ Tân Cương 31 tuổi cùng nhiều đồng nghiệp dự tiệc từ thiện do một tạp chí thời trang tổ chức. Cô mặc đầm cao cấp của nhà mốt Georges Hobeika. Thiết kế xanh dương nhạt đính pha lê, chân váy đuôi cá.

'Mỹ nhân Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba được cộng đồng mạng ví như 'Nàng tiên cá' - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện lộng lẫy với chiếc đầm xanh nhạt đính pha lê 
'Mỹ nhân Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba được cộng đồng mạng ví như 'Nàng tiên cá' - Ảnh 2
Trên mạng xã hội Weibo xuất hiện rất nhiều lời khen ngợi vóc dáng quyến rũ 

Sau khi Nhiệt Ba xuất hiện, cụm từ khóa "Địch Lệ Nhiệt Ba, nàng tiên cá vừa nhô khỏi nước" vào top chủ đề gây chú ý trên Weibo, thu hút hơn 320 triệu lượt đọc và hàng chục nghìn bình luận.

Trên mạng xã hội Weibo xuất hiện rất nhiều lời khen ngợi vóc dáng quyến rũ. Hiện Địch Lệ Nhiệt Ba có bộ phim Công tố vừa lên sóng. Ngoài ra, cô đang tham gia dự án Lợi kiếm hoa hồng với vai cảnh sát. 

'Mỹ nhân Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba được cộng đồng mạng ví như 'Nàng tiên cá' - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh rạng rỡ tại sự kiện 

Triệu Lệ Dĩnh cũng gây chú ý với tạo hình sang trọng, quyến rũ. Nữ diễn viên vừa có lần thứ ba được đề cử giải Thị hậu Bạch Ngọc Lan nhờ bộ phim Gió thổi Bán Hạ. Sự nghiệp và danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh đang ở trên đỉnh cao và có những bước tiến vững chắc. 

'Mỹ nhân Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba được cộng đồng mạng ví như 'Nàng tiên cá' - Ảnh 4
Angelababy được đánh giá là minh tinh có trạng thái tốt nhất trong sự kiện

Angelababy được đánh giá là minh tinh có trạng thái tốt nhất trong sự kiện. Nữ diễn viên vẫn là gương mặt được giới thời trang Trung Quốc ưu ái khi nắm trong tay nhiều hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu hàng đầu và thường xuyên xuất hiện trên trang bìa tạp chí lớn. 

'Mỹ nhân Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba được cộng đồng mạng ví như 'Nàng tiên cá' - Ảnh 5
Dương Tử bị đánh giá chọn trang phục không phù hợp với cách trang điểm

Ngược lại, Dương Tử bị đánh giá chọn trang phục màu mè, không phù hợp với cách trang điểm tông trầm. Dương Tử vừa hoàn thành dự án Muốn mãi mãi yêu, đóng cùng nam diễn viên Phạm Thừa Thừa.

'Mỹ nhân Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba được cộng đồng mạng ví như 'Nàng tiên cá' - Ảnh 6
Diễn viên, ca sĩ Tống Thiến

Nữ diễn viên Tống Thiến thời gian gần đây gây lo lắng với thân hình gầy gò, thiếu sức sống. Tống Thiến sinh năm 1987, hoạt động ở cả hai lĩnh vực ca nhạc và phim ảnh. Cô từng là trưởng nhóm f(x). Sau khi về Trung Quốc, Tống Thiến tham gia các phim như Cô nàng ngổ ngáo 2, Thượng cổ tình ca, Mối tình đầu của Thiên Tuế đại nhân, Trạm kế tiếp là hạnh phúc. 

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục nét diễn đơ như tượng trong Công Tố Tinh Anh

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục nét diễn đơ như tượng trong Công Tố Tinh Anh

Công Tố Tinh Anh vốn dĩ là tác phẩm được kỳ vọng bùng nổ diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba.

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