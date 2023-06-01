Địch Lệ Nhiệt Ba nhận loạt ý kiến trái chiều vì diện váy xẻ ngực sâu

Sao quốc tế 01/06/2023 09:31

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận về loạt bình luận trái chiều khi diện váy có chi tiết xuyên thấu, xẻ sâu tại sự kiện thảm đỏ sự kiện Bazaar Icons 2023.

Theo Sohu đưa tin, Địch Lệ Nhiệt Ba đang hứng phải loạt bình luận tiêu cực khi diện váy có chi tiết xuyên thấu, xẻ sâu. Xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện Bazaar Icons 2023, hành động lấy tay che ngực của nữ diễn viên trở thành tâm điểm. Mặt khác, một số người nhận xét mẫu đầm không thực sự ấn tượng.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhận loạt ý kiến trái chiều vì diện váy xẻ ngực sâu - Ảnh 1
Chiếc váy của Địch Lệ Nhiệt Ba nhận về loạt ý kiến tiêu cực
Địch Lệ Nhiệt Ba nhận loạt ý kiến trái chiều vì diện váy xẻ ngực sâu - Ảnh 2
Địch Lệ Nhiệt Ba dùng tay che ngực khi diện váy xẻ sâu

Trước hành động lấy tay che vòng một khi bước đi trên thảm đỏ của Địch Lệ Nhiệt Ba, nhiều ý kiến bình luận: 'Cô ấy không nên mặc đồ như vậy nếu lần nào cũng phải dùng tay che ngực', 'Nếu cô ấy ngại thì không nên mặc kiểu váy này', 'Nhìn cô ấy khá rụt rè'. Theo khán giả, nữ diễn viên thường xuyên có hành động này mỗi khi diện đồ gợi cảm.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhận loạt ý kiến trái chiều vì diện váy xẻ ngực sâu - Ảnh 3
Khán giả không ngừng chê bai chiếc váy của cô nàng

Ngoài ra, phần vải xuyên thấu của váy được cho là không vừa vặn với vóc dáng nữ diễn viên. Phụ kiện đội đầu bị nhận xét là xỉn màu. Mặt khác, trên váy có nhiều phần bị nhăn. Cô diện mẫu đầm từ thương hiệu Georges Hobeika.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhận loạt ý kiến trái chiều vì diện váy xẻ ngực sâu - Ảnh 4
Cô diện mẫu đầm từ thương hiệu Georges Hobeika

Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba từng diện váy xẻ sâu tại đêm hội Weibo. Thiết kế nhìn nổi bật với tông hồng, họa tiết nơ bản to. Khi bước lên sân khấu, ngoài thói quen che vòng một, thao tác vén, xách váy để tránh bị vấp của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng gây chú ý.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhận loạt ý kiến trái chiều vì diện váy xẻ ngực sâu - Ảnh 5
Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba từng diện váy xẻ sâu tại đêm hội Weibo

Được biết, có một thời gian, Địch Lệ Nhiệt Ba dính tin đồn bí mật sinh con. Nguyên nhân là bởi cô có nhiều tháng liền không xuất hiện và có lịch trình làm việc nào. Đối với những tin tức này, cô và văn phòng đại diện đã đưa ra thông báo kiện những tài khoản tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba không có phát ngôn chính thức nào về chuyện tình cảm cá nhân. Thay vào đó, gần đây cô liên tục xuất hiện và làm việc trở lại, kèm theo những trang phục ôm sát, thể hiện đường cong hút mắt. 

Địch Lệ Nhiệt Ba nhận loạt ý kiến trái chiều vì diện váy xẻ ngực sâu - Ảnh 6
Địch Lệ Nhiệt Ba từng bị đồn bí mật sinh con 

Địch Lệ Nhiệt Ba (1992) được biết đến khi góp mặt trong các bộ phim như Ngự giao kýEm là niềm kiêu hãnh của anhHạnh phúc trong tầm tay... Trong những năm gần đây, cô gây chú ý khi ở ẩn 6 tháng vì mệt mỏi thể chất và tinh thần. Đầu tháng 3, mỹ nhân Tân Cương đã trở lại ngành giải trí

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