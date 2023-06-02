Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Công tố tinh anh' bị đánh giá không hợp chỉ vì điều này

Sao quốc tế 02/06/2023 10:22

Mỹ nữ Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba nhận về nhiều ý kiến trái chiều, cho là không hợp đóng "Công tố tinh anh" chỉ vì gương mặt.

Ngày 2/6, Xinhua đưa tin, Công tố tinh anh - ra mắt từ cuối tháng 5 - gây chú ý khi có sự tham gia của Nhiệt Ba cùng dàn diễn viên thực lực như Đồng Đại Vi, Hứa Văn Quảng, Phùng Lôi, Cao Hâm. Người đẹp 31 tuổi đóng An Ni, sinh viên ngành Luật tốt nghiệp xuất sắc, làm việc ở viện kiểm sát. An Ni xử lý hàng loạt vụ án hình sự, đối đầu tội phạm. 

Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Công tố tinh anh' bị đánh giá không hợp chỉ vì điều này - Ảnh 1
Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Công tố tinh anh' 

Trang Beijing Daily đánh giá diễn xuất của Nhiệt Ba "tạm được". Ở phim này, cô không trang điểm đậm, trang phục cũng phù hợp hình ảnh công tố viên trong đời thường. 'Điểm đáng tiếc duy nhất nằm ở ngoại hình quá diễm lệ của Nhiệt Ba. Sự lộng lẫy ở cô tạo nên ngăn cách giữa diễn viên và nhân vật, ở trường hợp này, vẻ ngoài quá nổi bật không có lợi cho xây dựng nhân vật', cây viết Lý Hạ Chí nhận xét.

Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Công tố tinh anh' bị đánh giá không hợp chỉ vì điều này - Ảnh 2
Diễn xuất của cô nàng được cho là tạm được

Theo Chinatimes, nhiều khán giả đồng tình nhận định Nhiệt Ba "quá đẹp", gây ảnh hưởng cảm xúc của họ ở bộ phim về phá án. Một số người nói không ai quy định gương mặt của công tố viên phải như thế nào song trong điện ảnh, việc chọn diễn viên phù hợp hình tượng nhân vật là vô cùng quan trọng.

Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Công tố tinh anh' bị đánh giá không hợp chỉ vì điều này - Ảnh 3
Nhiều khán giả đồng tình nhận định Nhiệt Ba "quá đẹp", gây ảnh hưởng cảm xúc của họ ở bộ phim về phá án

Trước các ý kiến trên, Nhiệt Ba nói trên Tencent Video cô từng lo ngại yếu tố ngoại hình khi tham gia bộ phim. Nhưng cô không thể thay đổi nhiều vẻ ngoài, không thể chỉnh sửa gương mặt khác đi. Quá trình diễn, để tránh "gương mặt" ảnh hưởng quá lớn đến nhân vật, cô tập trung xây dựng cá tính của An Ni. Nhiệt Ba nói: 'Tôi dồn tâm huyết cho việc lồng tiếng, diễn xuất, để khán giả tin tôi chính là một công tố viên'.

Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Công tố tinh anh' bị đánh giá không hợp chỉ vì điều này - Ảnh 4
Nhiệt Ba nói cô cố gắng cho việc lồng tiếng và diễn xuất để hợp với vai diễn 

Thời gian qua, trong khi các ngôi sao Hoa ngữ thế hệ sau 1995 đang có nhiều phim ảnh nổi bật lên sóng thì Địch Lệ Nhiệt Ba hầu như mất hút. Cộng thêm, cô dính không ít ồn ào về đời tư, điều này dẫn đến tên tuổi của cô phần nào bị ảnh hưởng.

Nhiều khán giả cho rằng, vị thế của Địch Lệ Nhiệt Ba ở mảng phim ảnh không còn như trước. Cô không còn được nhà đài và các nền tảng phim ảnh ưu ái. Chính vì thế, việc các bên chần chừ phát sóng phim của cô có khả năng họ chờ đợi những tác phẩm tốt hơn từ các nhà sản xuất khác.

Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Công tố tinh anh' bị đánh giá không hợp chỉ vì điều này - Ảnh 5
"Công tố tinh anh" được xem là niềm hi vọng sẽ đem lại danh tiếng cho nữ diễn viên

Từng là nữ diễn viên sở hữu nhan sắc nổi bật và lượng fan đông đảo, Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng chiếm được vị thế vững vàng trong làng phim ảnh dù diễn xuất kém. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, mặc dù người đẹp này từng rất được ưu ái nhưng cô mãi bị gắn mác "bình hoa di động" và chưa có phim thực sự bứt phá.

Truyền thông Hoa ngữ cho rằng, "Công tố tinh anh" được xem là niềm hi vọng sẽ đem lại danh tiếng cho nữ diễn viên. Bởi ở phim này, cô "lột xác" với hình ảnh mới trong một bộ phim về đề tài hành động, phá án. Đây là màu phim khác biệt so với những tác phẩm thị trường trước đây của Địch Lệ Nhiệt Ba.

 

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