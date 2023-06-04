Công Tố Tinh Anh là bộ phim đánh dấu sự thay đổi trong hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba . Để vào vai được tốt nhất, nữ diễn viên đã phải dụng tâm rất nhiều. Theo như tiết lộ từ đoàn phim, nàng tiểu hoa đã nhiều lần đến Viện kiểm sát cùng ăn cùng ở với kiểm sát trưởng, trải nghiệm, sâu sắc về công việc và cuộc sống hằng ngày của các công tố viên. Điều này đã giúp ích không ít cho nữ diễn viên trong quá trình quay Công Tố Tinh Anh .

Tuy nhiên, rating và chỉ số ảnh hưởng truyền thông của tác phẩm không cao. Theo thống kê của QQ, tỷ suất xem của Công tố dao động 0,4-0,5% mỗi tập và ngày càng giảm thấp hơn. Với danh tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba, thành tích kém ấn tượng của Công tố là "nỗi buồn" đối với nữ diễn viên trong lần đầu rẽ hướng sang mảng phim truyền hình chính kịch.

Nhiều người hâm mộ tỏ ra bất ngờ và dành nhiều lời khen ngợi cho sự hy sinh của Địch Lệ Nhiệt Ba. Có thể thấy nữ diễn viên đã rất quyết tâm chuyển hình và nghiêm túc tập trung cho sự nghiệp diễn xuất.

Theo Sina, Công tố là bộ phim được đầu tư kịch bản với nội dung hấp dẫn, xây dựng từ những vụ án có thật. Tác phẩm còn sở hữu diễn viên có độ hot cao là Địch Lệ Nhiệt Ba, thực lực diễn xuất tốt như Đồng Đại Vi, Hàn Đống, Cao Hâm... trên thị trường giải trí. Tuy vậy, phim vẫn không thể thành công trên sóng truyền hình vệ tinh giờ vàng.

Nguyên nhân Công tố kém sức hút đến từ việc phim thiếu tình huống gay cấn, phá án dựa trên lời thoại, thay vì bằng hình ảnh. Ngoài ra, màn thể hiện nhạt nhòa, không tạo được điểm nhấn cho nhân vật cầm trịch mạch phim của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng khiến tác phẩm không thể duy trì lượng người xem lâu dài.

Bên cạnh đó, trang Chinatimes nhận xét, nhiều khán giả đồng tình nhận định Nhiệt Ba "quá đẹp", gây ảnh hưởng cảm xúc của họ ở bộ phim về phá án. Một số người nói không ai quy định gương mặt của công tố viên phải như thế nào song trong điện ảnh, việc chọn diễn viên phù hợp hình tượng nhân vật là vô cùng quan trọng. Trước các ý kiến trên, Nhiệt Ba nói trên Tencent Video cô từng lo ngại yếu tố ngoại hình khi tham gia bộ phim. Nhưng cô không thể thay đổi nhiều vẻ ngoài, không thể chỉnh sửa gương mặt khác đi. Quá trình diễn, để tránh "gương mặt" ảnh hưởng quá lớn đến nhân vật, cô tập trung xây dựng cá tính của An Ni.

Ngoài yếu tố ngoại hình nữ chính, phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả ở đề tài mới mẻ, kịch bản gần gũi đời thường, các vụ lừa đảo thường gặp trong cuộc sống.