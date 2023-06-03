Trong lần xuất hiện mới đây, fan phát hiện ra đây là một thói quen của Địch Lệ Nhiệt Ba khi đi thảm đỏ.
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Vừa xuất hiện trở lại sau thời gian dài vắng bóng, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có màn xuất hiện ấn tượng nhưng lại gây không ít tranh cãi. Mới đây, netizen đã tranh cãi kịch liệt về thói quen lấy tay che ngực của mỹ nhân Tân Cương. Theo đó, cư dân mạng để ý rằng mỗi lần mặc váy hở một chút là Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ lấy tay khư khư che ngực bất kể trên thảm đỏ hay trong hậu trường.
Hành động lạ của diễn viên khiến nhiều người đặt câu hỏi: "Tại sao Địch Lệ Nhiệt Ba chọn trang phục sexy rồi lại ngại ngùng khi mặc?". Bởi lẽ, đây không phải là lần đầu tiên cô có hành động thể hiện sự không thoải mái khi diện trang phục có phần hở hang trên thảm đỏ.
Hành động này của nữ diễn viên gây ra nhiều tranh cãi khi một số khán giả đánh giá là cẩn thận và tinh tế để tránh những sự cố nhạy cảm đáng tiếc. Tuy nhiên cũng có một số khác lại chê bai Địch Lệ Nhiệt Ba khiếm nhã, không tôn trọng thiết kế trang phục, nếu cảm thấy không thoải mái thì tốt nhất không nên mặc. Việc lấy tay che ngực trước ống kính khiến phong thái và khí chất tự tin của nàng tiểu hoa giảm đi đôi phần.
Sau hơn 9 tháng không đóng phim, nữ diễn viên vướng vào scandal mang thai với bạn trai tin đồn Hoàng Cảnh Du. Trở lại màn ảnh với Công Tố Tinh Anh nhưng không nhận về nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Đa phần đều chê đài từ, diễn xuất đơ cứng sượng trân của mỹ nhân Tân Cương. Có vẻ vai diễn kiểm sát viên thực sự không phù hợp với hình tượng Địch Lệ Nhiệt Ba.