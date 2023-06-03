Vừa xuất hiện trở lại sau thời gian dài vắng bóng, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có màn xuất hiện ấn tượng nhưng lại gây không ít tranh cãi. Mới đây, netizen đã tranh cãi kịch liệt về thói quen lấy tay che ngực của mỹ nhân Tân Cương. Theo đó, cư dân mạng để ý rằng mỗi lần mặc váy hở một chút là Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ lấy tay khư khư che ngực bất kể trên thảm đỏ hay trong hậu trường.

Nữ diễn viên xuất hiện trong chiếc đầm xanh mướt có điểm nhấn là chi tiết xẻ ngực sâu.

Hành động này của Nhiệt Ba khiến một số khán giả cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Hành động lạ của diễn viên khiến nhiều người đặt câu hỏi: "Tại sao Địch Lệ Nhiệt Ba chọn trang phục sexy rồi lại ngại ngùng khi mặc?". Bởi lẽ, đây không phải là lần đầu tiên cô có hành động thể hiện sự không thoải mái khi diện trang phục có phần hở hang trên thảm đỏ.