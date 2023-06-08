Địch Lệ Nhiệt Ba vướng ý kiến trái chiều về cách diện trang phục: Mặc kín được khen nhưng mặc táo bạo lại bị chê

Sao quốc tế 08/06/2023 11:03

Mỗi lần Địch Lệ Nhiệt Ba mặc kín đáo là lại nhận được lời khen từ netizen nhưng chỉ cần thoát ra khỏi vùng an toàn, cô sẽ lại gây ra những tranh luận trái chiều.

Không hề quá khi nói Địch Lệ Nhiệt Ba là mỹ nhân chăm đa dạng hóa các phong cách nhất nhì Cbiz. Mỗi lần nàng mỹ nhân bước chân lên thảm đỏ hay đi sự kiện, lễ trao giải... cô lại khiến người ta bất ngờ về sự khác biệt qua từng tạo hình. Song song với những lời khen, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không ít lần nhận về phản hồi tiêu cực mỗi khi thay đổi phong cách. Mặc kín đáo thì không sao, nhưng Nhiệt Ba hễ mặc hở là netien lại "chỉ điểm" vì một chi tiết.

Địch Lệ Nhiệt Ba vướng ý kiến trái chiều về cách diện trang phục: Mặc kín được khen nhưng mặc táo bạo lại bị chê - Ảnh 1
Không hề quá khi nói Địch Lệ Nhiệt Ba là mỹ nhân chăm đa dạng hóa các phong cách nhất nhì Cbiz

Lúc thì tiểu thư công chúa, khi lại quý cô cổ điển... phải khen vì tài sáng tạo của Địch Lệ Nhiệt Ba và ê-kíp trong khoản tạo hình đi sự kiện. Dù là váy ngắn bồng xòe hay váy dài ôm sát, nữ diễn viên cũng đều "cân" đẹp nhờ thân hình mảnh mai cùng khí chất cuốn hút. 

Đa phần những lần được khen, Địch Lệ Nhiệt Ba đều diện váy kín đáo ở thân trên. Đó đều là những thiết kế an toàn, tạo cảm giác thoải mái khi cô vận động, di chuyển và tạo dáng trước ống kính truyền thông. Nữ diễn viên vẫn khoe được vẻ gợi cảm ở thân trên với xương quai xanh và vai mảnh mai, và không hề hở bạo tránh được hớ hênh. 

Địch Lệ Nhiệt Ba vướng ý kiến trái chiều về cách diện trang phục: Mặc kín được khen nhưng mặc táo bạo lại bị chê - Ảnh 2
Đa phần những lần được khen, Địch Lệ Nhiệt Ba đều diện váy kín đáo ở thân trên

Chính vì đa dạng tạo hình, Nhiệt Ba cũng có nhiều lần thử sức với phong cách táo bạo gợi cảm. Xen kẽ những tạo hình kín đáo, nữ diễn viên cũng diện những bộ cánh cắt khoét sâu ở vòng 1. Và chính điều này đã khiến cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều. 

Địch Lệ Nhiệt Ba vướng ý kiến trái chiều về cách diện trang phục: Mặc kín được khen nhưng mặc táo bạo lại bị chê - Ảnh 3
Những bộ cánh khoét sâu vòng 1 của cô nàng thường vướng phải chỉ trích 

Được biết, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn được khen ngợi là mỹ nhân có thân hình đẹp, tỷ lệ chuẩn của giới giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, hiện tại, nữ diễn viên sinh năm 1992 lại đang khiến khá giả quan tâm vì giảm cân quá mức, khiến nhiều người lo lắng cho sức khỏe của cô.

Địch Lệ Nhiệt Ba vướng ý kiến trái chiều về cách diện trang phục: Mặc kín được khen nhưng mặc táo bạo lại bị chê - Ảnh 4
Địch Lệ Nhiệt Ba hiện giảm cân quá mức khiến công chúng lo lắng cho sức khỏe của cô 

Trước đó, trong sự kiện Bazaar Icon 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng xuất hiện với trạng thái không tốt, làn da có vẻ nhợt nhạt. Theo Sina, sau khi tái xuất giới giải trí vào tháng 3, nữ diễn viên liên tục tham gia sự kiện và đóng phim, thiếu thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba đang quay phim Lợi kiếm hoa hồng, đóng cặp với nam diễn viên Kim Thế Giai. 

Địch Lệ Nhiệt Ba vướng ý kiến trái chiều về cách diện trang phục: Mặc kín được khen nhưng mặc táo bạo lại bị chê - Ảnh 5
Thành công của 'Mỹ nhân Tân Cương' có thể được chứng minh trong tác phẩm mới 

Bên cạnh đó, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đang gặp khó khăn. Bộ phim Công tố do cô đóng chính có thành tích không khả quan. Công tố là dự án thuộc dòng phim chính kịch đầu tiên Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia sau khi trở thành sao hạng A. Vì vậy, dự án có ý nghĩa quan trọng với danh tiếng của nữ diễn viên. Thành công của phim sẽ giúp Địch Lệ Nhiệt Ba chứng minh cô có thể đảm nhận nhiều loại vai với kịch bản khác nhau, thay vì chỉ đóng mãi dòng phim ngôn tình. 

Địch Lệ Nhiệt Ba chuyển mình thất bại trong 'Công Tố Tinh Anh', dân tình hết kỳ vọng vào độ 'gánh phim'

Địch Lệ Nhiệt Ba chuyển mình thất bại trong 'Công Tố Tinh Anh', dân tình hết kỳ vọng vào độ 'gánh phim'

“Công tố" là tác phẩm quan trọng đối với Địch Lệ Nhiệt Ba, đánh dấu sự chuyển mình của nữ diễn viên sang thể loại truyền hình chính kịch, sau nhiều năm đóng phim thần tượng, giải trí.

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