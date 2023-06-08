Lý do 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết tự tin khoe mặt mộc, không bận tâm về tuổi tác

Sao quốc tế 08/06/2023 15:30

Mới đây, chuyên gia trang điểm Vương Dịch Thẩm tiết lộ sang tuổi 43, diễn viên Đổng Khiết hoàn toàn không lo ngại về tuổi tác.

Vào ngày 7/6, trang GQ đưa tin, chuyên gia trang điểm Vương Dịch Thẩm tiết lộ bạn của mình - Đổng Khiết không lo ngại về tuổi tác. Thậm chí, nữ diễn viên nhiều lần để mặt mộc khi livestream trên trang cá nhân, có lúc để lộ mụn, dấu tuổi tác ở khóe mắt khi cười.

 

Vương Dịch Thẩm nói khi làm việc, Đổng Khiết thường yêu cầu trang điểm nhẹ để vẻ ngoài giống cô trong đời thường nhất có thể.

Lý do 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết tự tin khoe mặt mộc, không bận tâm về tuổi tác - Ảnh 1

Bên cạnh đó, nữ diễn viên luôn muốn trò chuyện với khán giả một cách tự nhiên, gần gũi nhất, bởi fan của cô phần lớn là những người mẹ. Người đẹp cho biết cũng như nhiều fan của mình, ban ngày cô không có nhiều thời gian cho bản thân vì công việc, chăm sóc con. Diễn viên chỉ lướt điện thoại, đọc bình luận của khán giả lúc con ngủ. Cô và các fan có nhiều điểm chung về nuôi dạy con, cách ăn mặc, giữ sức khỏe.

Diễn viên tiết lộ hiện cuộc sống bình yên, công việc tiến triển tốt. Hai năm qua, cô làm việc lĩnh vực livestream bán hàng, được khán giả ủng hộ. 

Lý do 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết tự tin khoe mặt mộc, không bận tâm về tuổi tác - Ảnh 2Lý do 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết tự tin khoe mặt mộc, không bận tâm về tuổi tác - Ảnh 3

Giai đoạn này, Đổng Khiết chưa thoát ra khỏi sóng gió hôn nhân với tài tử Phan Việt Minh. Vào năm 2012, Đổng Khiết ly hôn Phan Việt Minh. Sau khi đổ vỡ hôn nhân, Đổng Khiết gần như biến mất khỏi giới giải trí. Cô và con trai về Đại Liên, Liêu Ninh Trung Quốc sống cùng bố mẹ. Sau 10 năm mâu thuẫn, năm nay Đổng Khiết và Phan Việt Minh hòa giải. Hồi tháng 2, Việt Minh đăng trên trang cá nhân video chúc sinh nhật con trai và tag tài khoản Weibo của Đổng Khiết.

Lý do 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết tự tin khoe mặt mộc, không bận tâm về tuổi tác - Ảnh 4

Đổng Khiết hoạt động nghệ thuật 23 năm, từng là minh tinh hàng đầu Trung Quốc nhờ các vai Lãnh Thanh Thu trong Kim phấn thế gia hay Chúc Anh Đài trong Lương Sơn Bá Chúc Anh đài (2007). Sau khi ly dị, cô đóng vai phụ trong Như Ý truyện, Mẹ hổ bố mèo.

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