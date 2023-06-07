Đóng với sao nam trẻ tuổi, Cúc Tịnh Y chứng minh thực lực 'gánh phim' Hoa Nhung

Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, Cúc Tịnh Y lại chính là nhân vật gồng gánh cả bộ phim, từ diễn xuất cho tới hiệu ứng của phim. Cụ thể, lượng fan ổn định đã giúp phim có sự góp mặt của cô nàng luôn có một chỗ đứng nhất định trên bảng xếp hạng phim Hoa ngữ tại thời điểm lên sóng. Bằng chứng là việc Hoa Nhung hiện tại đang dẫn đầu bảng view ngày, phim tiên hiệp cấp A được Vân Hợp đánh giá hiệu quả phát sóng cấp S.

Là một tác phẩm tiên hiệp đơn thuần, Hoa Nhung do Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần đóng chính vốn không được đánh giá cao về sự sáng tạo trong mặt nội dung.

Không chỉ là cây hút fan của phim, Cúc Tịnh Y còn chứng minh được thực lực của mình với sự trở lại trong Hoa Nhung. Trước đó, khả năng diễn xuất của cô nàng vốn không được đánh giá cao.

Tuy nhiên, không ít khán giả cho rằng, lối trang điểm đậm và nét diễn xuất chưa ấn tượng của Cúc Tịnh Y vẫn gây nên những ý kiến tranh cãi. Thậm chí, Cúc Tịnh Y luôn chỉ có một kiểu trang điểm phong cách Hàn Quốc, để tóc mái. Khán giả khó phân biệt các vai diễn của cô vì nhân vật nào cũng na ná nhau, bất chấp bối cảnh, xuất thân.

Ngụy Chi (Cúc Tịnh Y) là cô a hoàn xinh đẹp nhưng có phần vụng về. Cô bị mọi người trong phủ gọi là sao chổi do sự xui xẻo mà mình mang lại. Nguỵ Chi ít nói, tính tình trầm lặng nhưng rất mạnh mẽ, chịu khó. Khi tham gia lễ kiểm tra tiên cốt, cô nằm trong nhóm người được soi ra có bóng Phượng hoàng. Nhờ đó, Nguỵ Chi được đến thư viện và gặp gỡ Viêm Việt. Viêm Việt (Quách Tuấn Thần) vốn là thiên quân ở thượng giới. Anh hạ giới, làm sư phụ ở thư viện với mục đích tìm kiếm người có huyết mạch Phượng hoàng.

Theo truyền thuyết, Phượng hoàng có sức mạnh vô biên, có thể hủy diệt tam giới. Vì vậy, nhiệm vụ của Viêm Việt là tìm ra và tiêu diệt Phượng hoàng. Trong quá trình dạy dỗ ở thư viện, Viêm Việt dần bị thu hút bởi cô gái Ngụy Chi thông minh, kiên cường. Theo quy tắc thiên giới, Viêm Việt không được can dự vào việc ở chốn dương gian. Tuy nhiên, anh không thể làm ngơ khi thấy những tai họa xảy đến với Nguỵ Chi.

Viêm Việt vượt rào mọi quy tắc, xả thân cứu cô gái này khỏi mọi nguy hiểm. Từ đó, tình cảm giữa hai người dần nảy sinh. Họ cùng vượt qua bao nhiệm vụ thảm khốc để viết nên chuyện tình yêu ngọt ngào.