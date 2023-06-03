Hoa Nhung do Cúc Tịnh Y đóng chính bị Tiêu Chiến 'hạ đo ván' khi lên sóng cùng ngày

So với Vùng Biển Trong Mơ Ấy, có thể nói Hoa Nhung của Cúc Tịnh Y đã thua thảm bại.
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Ngày 1/6 vừa qua, hai bộ phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy (Tiêu Chiến, Lý Thấm) và Hoa Nhung (Cúc Tịnh Y, Quách Tuấn Thần) đồng loạt lên sóng và nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Vốn là hai bộ phim thuộc thể loại khác nhau, thật khó để đặt lên bàn cân so sánh Vùng Biển Trong Mơ Ấy và Hoa Nhung. Tuy nhiên, có thể thấy rõ, về thành tích thì phim của Tiêu Chiến thắng áp đảo Cúc Tịnh Y.
Hoãn chiếu trên đài CCTV và bắt đầu lên sóng lại trên cả WeTV và CCTV từ ngày 01/06, Vùng biển trong mơ ấy kể câu chuyện một nhóm thanh niên ôm ấp hoài bão, ước mơ dưới làn sóng cải cách mở cửa ở Trung Quốc. Trong những năm tháng đó, Tiêu Xuân Sinh (Tiêu Chiến) bị thương và được Đông Hiểu Mai (Lý Thấm) chăm sóc, hai người nảy sinh tình cảm.
Nói về diễn xuất, Tiêu Chiến lại một lần nữa chiến thắng đối thủ của mình. Nếu trong các tác phẩm trước đó, anh chàng thường xuyên bị khán giả chê bai vì diễn xuất đơ cứng, thiếu sự biến hóa thì sang đến Vùng Biển Trong Mơ Ấy, nam diễn viên lại khiến khán giả bất ngờ vì quá tiến bộ.
Cúc Tịnh Y vẫn giữ nguyên kiểu trang điểm lòe loẹt. Nhân vật Ngụy Chi vốn là một nha hoàn trong Ngụy phủ nhưng Cúc Tịnh Y lại makeup đậm đến mức hơn cả tiểu thư luôn. Với phương châm đẹp trong mọi hoàn cảnh, Cúc Tịnh Y sợ bản thân bị dìm trên màn ảnh và ngay cả cảnh ngủ, cô ấy vẫn phải trang điểm rất đậm, y chang Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh.
Kịch bản Hoa Nhung được cho là vẫn đi theo lối mòn của những bộ phim tiên hiệp trước đó, nội dung không có sự sáng tạo, nhân vật cũng không mang đến điểm mới mẻ nào cả. Bên cạnh đó, sự góp mặt của Cúc Tịnh Y lại càng khiến cho Hoa Nhung nhận thêm nhiều lời chê,