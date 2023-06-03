Hoa Nhung do Cúc Tịnh Y đóng chính bị Tiêu Chiến 'hạ đo ván' khi lên sóng cùng ngày

Ngày 1/6 vừa qua, hai bộ phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy (Tiêu Chiến, Lý Thấm) và Hoa Nhung (Cúc Tịnh Y, Quách Tuấn Thần) đồng loạt lên sóng và nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Vốn là hai bộ phim thuộc thể loại khác nhau, thật khó để đặt lên bàn cân so sánh Vùng Biển Trong Mơ Ấy và Hoa Nhung. Tuy nhiên, có thể thấy rõ, về thành tích thì phim của Tiêu Chiến thắng áp đảo Cúc Tịnh Y.

Phim của Tiêu Chiến lập tức lập phá đảo trong tập đầu tiên phát sóng.

Hoãn chiếu trên đài CCTV và bắt đầu lên sóng lại trên cả WeTV và CCTV từ ngày 01/06, Vùng biển trong mơ ấy kể câu chuyện một nhóm thanh niên ôm ấp hoài bão, ước mơ dưới làn sóng cải cách mở cửa ở Trung Quốc. Trong những năm tháng đó, Tiêu Xuân Sinh (Tiêu Chiến) bị thương và được Đông Hiểu Mai (Lý Thấm) chăm sóc, hai người nảy sinh tình cảm.