Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm 'chốt' lịch lên sóng chính thức, netizen thở phào nhẹ nhõm

Sao quốc tế 01/06/2023 10:06

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vùng Biển Trong Mơ Ấy do Tiêu Chiến và Lý Thấm đóng chính đã công bố lịch lên sóng chính thức khiến netizen thở phào nhẹ nhõm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vùng Biển Trong Mơ Ấy do Tiêu ChiếnLý Thấm đóng chính đã công bố lịch lên sóng chính thức vào tối ngày 1/6 vào khung giờ vàng trên đài CCTV8 và nền tảng Tencent.

Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm 'chốt' lịch lên sóng chính thức, netizen thở phào nhẹ nhõm - Ảnh 1

Thông tin này khiến fan hâm mộ vô cùng phấn khích và thở phào nhẹ nhõm. Được biết, gần đây, dự án Ninh An Như Mộng (Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính) bất ngờ hoãn chiếu trước thềm lên sóng dù đã chốt lịch chính thức. Điều này ảnh hưởng đến số phận của những bộ phim có lịch dự kiến lên sóng cùng thời điểm, trong đó có Vùng Biển Trong Mơ Ấy.

Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm 'chốt' lịch lên sóng chính thức, netizen thở phào nhẹ nhõm - Ảnh 2

Trước đó, Vùng Biển Trong Mơ Ấy từng có lịch dự kiến lên sóng vào ngày 21/5. Tuy nhiên, bộ phim đã bị hoãn chiếu vào thời điểm đó. Nhà đài cũng đổi sang chiếu Nhất Đại Tượng Sư thay cho Vùng Biển Trong Mơ Ấy.

Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm 'chốt' lịch lên sóng chính thức, netizen thở phào nhẹ nhõm - Ảnh 3

Vùng Biển Trong Mơ Ấy kể về quá trình trưởng thành và theo đuổi ước mơ của một nhóm thanh niên ở Bắc Kinh trong những năm 1970. Bộ phim tái hiện những năm tháng đấu tranh đầy thăng trầm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, dựng lên hình ảnh những con người nhỏ bé bình thường dám theo đuổi ước mơ và vươn lên phía trước, đồng thời truyền cảm hứng cho khán giả viết nên một chương mới vĩ đại của kỷ nguyên mới của chính họ.

Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm 'chốt' lịch lên sóng chính thức, netizen thở phào nhẹ nhõm - Ảnh 4

Đây sẽ là thử thách khá lớn với Tiêu Chiến bởi sau một loạt dự án cổ trang, anh sẽ thử sức trong một hình tượng nhân vật khá mới. Với chủ đề dân quốc, Tiêu Chiến (vai Tiêu Xuân Sinh) sẽ đảm nhận vai diễn trong giai đoạn xuyên suốt từ 20 đến 40 tuổi, nghĩa là diễn viên không chỉ hóa trang già đi mà còn cần phải có diễn xuất tốt để thể hiện nội tâm nhân vật.

Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm 'chốt' lịch lên sóng chính thức, netizen thở phào nhẹ nhõm - Ảnh 5Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm 'chốt' lịch lên sóng chính thức, netizen thở phào nhẹ nhõm - Ảnh 6

Còn với Lý Thấm - nữ diễn viên vừa sở hữu giá trị nhan sắc đỉnh cao vừa có diễn xuất ấn tượng sẽ thủ vai Đồng Hiểu Mai. Với tài năng vốn có của mình, nhân vật lần này có lẽ sẽ không làm khó được Lý Thấm. Chính vì vậy, với sự góp mặt của hai tên tuổi trên và nội dung kịch bản chất lượng, hứa hẹn sẽ có được thành tích tốt khi lên sóng.

 

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