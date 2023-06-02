Bất ngờ lên sóng, Vùng Biển Trong Mơ Ấy giúp Tiêu Chiến khẳng định vị thế

Sao quốc tế 02/06/2023 13:34

Vừa lên sóng, phim của Lý Thấm và Tiêu Chiến bất ngờ lập kỷ lục.

Hôm1/6 vừa qua, Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến bất ngờ "nhảy dù" lên sóng trong sự bất ngờ của khán giả. Mặc dù chưa thực sự gây nên một cú nổ truyền thông nhưng bộ phim lại đang được kỳ vọng sẽ là tác phẩm chuyển hình thành công của Tiêu Chiến sau hàng loạt tác phẩm theo con đường lưu lượng. 

Bất ngờ lên sóng, Vùng Biển Trong Mơ Ấy giúp Tiêu Chiến khẳng định vị thế - Ảnh 1
Tiêu Chiến bất ngờ tái xuất trong tác phẩm chính kịch. 

Tính tới hiện tại, rating Vùng Biển Trong Mơ Ấy chiếu trên CCTV8 cũng đã hiển thị trên Khốc Vân vượt qua mốc 1.5%. Ngoài ra, bộ phim sau 4 tập đầu lên sóng đã thu về có thêm 9 nhãn hiệu quảng cáo, tổng số quảng cáo hiện tại là 32, thời lượng 256 giây. Số liệu trên đã đủ cho thấy sức hấp dẫn của Vùng Biển Trong Mơ Ấy và Tiêu Chiến. 

Bất ngờ lên sóng, Vùng Biển Trong Mơ Ấy giúp Tiêu Chiến khẳng định vị thế - Ảnh 2
Diễn xuất của Tiêu Chiến được người xem đánh giá cao. 

Và không để khán giả phải thất vọng, bộ phim đã gặt hái được những thành công khả quan ban đầu. Phải kể đến như việc sau khi Vùng Biển Trong Mơ Ấy lên sóng, Khốc Vân đã ngay lập tức không thể truy cập được vì lý do lượng người tham gia tăng vọt. Cụ thể, số người truy cập Khốc Vân trong cùng thời điểm đã tăng vọt 257% so với bình thường.  

Bất ngờ lên sóng, Vùng Biển Trong Mơ Ấy giúp Tiêu Chiến khẳng định vị thế - Ảnh 3
Tiêu Chiến khẳng định sức hút của bản thân không chỉ là lưu lượng mà còn là thực lực.

Đánh dấu màn tái hợp với Lý ThấmVùng biển trong mơ ấy lấy bối cảnh tại Bắc Kinh vào những năm 1970. Tiêu Xuân Sinh (Tiêu Chiến), Đồng Hiểu Mai (Lý Thấm) cùng nhóm bạn đã tái hiện những năm tháng đấu tranh đầy thăng trầm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, dựng lên hình ảnh những con người nhỏ bé bình thường dám theo đuổi ước mơ và vươn lên phía trước.

Bất ngờ lên sóng, Vùng Biển Trong Mơ Ấy giúp Tiêu Chiến khẳng định vị thế - Ảnh 4
Poster đầy hoài niệm của Vùng Biển Trong Mơ Ấy.

Tiêu Chiến là một diễn viên và ca sĩ người Trung Quốc. Anh bắt đầu bước chân vào làng giải trí khi tham gia chương trình sống còn thần tượng X-Fire và ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc XNINE. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 2016 và kể từ đó đã giành được sự chú ý rộng rãi với các bộ phim truyền hình của mình, bao gồm Trần tình lệnh (2019), Khánh dư niên (2019), Lang điện hạ (2020) và Đấu la đại lục (2021).

Bất ngờ lên sóng, Vùng Biển Trong Mơ Ấy giúp Tiêu Chiến khẳng định vị thế - Ảnh 5
Tiêu Chiến đang dần chuyển mình khỏi con đường lưu lượng. 
Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm 'chốt' lịch lên sóng chính thức, netizen thở phào nhẹ nhõm

Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm 'chốt' lịch lên sóng chính thức, netizen thở phào nhẹ nhõm

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vùng Biển Trong Mơ Ấy do Tiêu Chiến và Lý Thấm đóng chính đã công bố lịch lên sóng chính thức khiến netizen thở phào nhẹ nhõm.

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