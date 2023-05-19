Vương Nhất Bác vươn tầm quốc tế, Tiêu Chiến liệu có đuổi kịp?

Vương Nhất Bác phát triển mạnh trên màn ảnh rộng.
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Mới đây, trên trang Movieweb (đối tác hợp tác của HULU và IMDb) đưa tin mới đây, Trường Không Chi Vương đã xuất sắc giành được vị trí đầu bảng trong top 10 bộ điện ảnh quốc tế hay nhất phát hành năm 2023. Cùng với đó, phim cũng nhận được nhiều lời tán thưởng từ các blogger điện ảnh uy tín, có lượng người theo dõi cao trên mạng xã hội.
Trường Không Chi Vương là dự án điện ảnh tiếp theo Vương Nhất Bác tham gia sau Vô Danh và Nhiệt Liệt. Nữ diễn viên hợp tác cùng anh lần này chính là 'Tam kim Ảnh hậu' Châu Đông Vũ, ngoài ra phim còn có sự góp mặt của Hồ Quân, Từ Khai Sính, Vu Thích...
Trường Không Chi Vương xoay quanh câu chuyện về chàng phi công trẻ Lôi Vũ (Vương Nhất Bác) cùng nhiều người khác vượt qua vòng tuyển chọn gắt gao để trở thành thế hệ phi công thử nghiệm mới của quốc gia. Dưới sự dẫn dắt của cơ trưởng Trương Đĩnh (Hồ Quân), họ sẽ tham gia vào các chuyến thử nghiệm máy bay mới, thử thách bản thân đối mặt với những điều nguy hiểm có thể xảy ra.
Bên cạnh đó, tài khoản Twitter chính thức của Lễ trao giải Quả cầu vàng (Golden Globe Awards) tuyên truyền giúp, xuất hiện hai lần trên bản tin đài trung ương CCTV1, đồng thời Trường Không Chi Vương còn được các trang báo chủ lưu hàng đầu tại Trung công nhận về chất lượng, tính chân thực và nghiêm túc.
Vương Nhất Bác là một trong những sao nam hàng đầu Hoa ngữ hiện nay. Đi lên từ dự án nổi tiếng Trần Tình Lệnh, nam diễn viên nhanh chóng trở thành sao hạng A Cbiz và nắm trong tay nguồn tài nguyên dồi dào mà bất kỳ ngôi sao nào cũng đều ao ước có được. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng sở hữu nhan sắc đẹp trai ngời ngợi cộng vóc dáng không khác gì nam thần giúp Vương Nhất Bác sở hữu lượng fan ham mộ hùng hậu.
Tính thời điểm hiện tại, tổng doanh thu Trường Không Chi Vương đã vượt mốc 750 triệu NDT (hơn 2.5 tỷ đồng), giúp Vương Nhất Bác trở thành nam diễn viên lứa 90/95 đứng đầu về doanh thu phòng vé phim điện ảnh với vị trí nhất phiên.