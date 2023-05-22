Những bất lợi của đoàn phim 'Đấu la đại lục' khi vắng Tiêu Chiến ở phần 2

Sao quốc tế 22/05/2023 16:34

Mới đây, nhiều khán giả tinh ý nhận ra thông qua các bộ ảnh, clip hậu trường, ê-kíp đã thay đổi dàn sao và không có sự góp mặt của Tiêu Chiến ở phần 2 của bộ phim "Đấu la đại lục".

Khi "Đấu la đại lục" phát sóng phần 1, Tiêu Chiến tham gia với vai chính Đường Tam. Phim thu về khoảng 5 tỉ lượt xem - đây là con số khá tốt của một bộ phim truyền hình. Tuy nhiên, ở phần 1, phim gây nhiều tranh cãi trong cách tạo hình, kĩ xảo và bối cảnh.

Ở phần 2, nhiều khán giả tinh ý nhận ra thông qua các bộ ảnh, clip hậu trường, ê-kíp đã thay đổi dàn sao và không có sự góp mặt của Tiêu Chiến. Cụ thể, ngoài Tiêu Chiến thì các diễn viên đóng các vai như Đại Sư, Lan Đức, Đường Hạo, Bỉ Bỉ Đông, Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh... đều không góp mặt ở phần 2.

Những bất lợi của đoàn phim 'Đấu la đại lục' khi vắng Tiêu Chiến ở phần 2 - Ảnh 1

Theo truyền thông Hoa ngữ, nguyên nhân có sự thay đổi dàn sao vì ở phần 1 dù lập kỉ lục lượt xem nhưng khán giả đánh giá nhiều diễn viên nhan sắc và khí chất chưa hợp vai; diễn xuất khoa trương, khô cứng, nghèo nàn; trang phục chưa bám sát nguyên tác cho lắm. 

Do đó, Đấu La Đại Lục 2 mạnh dạn đổi toàn bộ diễn viên từ chính đến phụ. Trong đó hai vai chính Đường Tam và Tiểu Vũ sẽ lần lượt do Châu Dực Nhiên và Trương Dư Hi thể hiện. Nếu Trương Dư Hi được khen xinh đẹp giống nguyên tác và diễn xuất có sức thuyết phục nhất định, thì nam diễn viên Châu Dực Nhiên chưa mấy tên tuổi lại bị hoài nghi nhiều về nhan sắc. Thậm chí có khán giả cho rằng anh còn ít giống nhân vật hơn cả Tiêu Chiến.

Những bất lợi của đoàn phim 'Đấu la đại lục' khi vắng Tiêu Chiến ở phần 2 - Ảnh 2

Những bất lợi của đoàn phim 'Đấu la đại lục' khi vắng Tiêu Chiến ở phần 2 - Ảnh 3Những bất lợi của đoàn phim 'Đấu la đại lục' khi vắng Tiêu Chiến ở phần 2 - Ảnh 4

Về lợi thế, việc thay đổi dàn sao mang lại sự tươi mới cho bộ phim. Ngoài ra, ê-kíp cũng rút kinh nghiệm và có những điều chỉnh nội dung tốt hơn ở phần 2.

Tuy nhiên, bất lợi dành cho đoàn phim không nhỏ. Việc thiếu vắng Tiêu Chiến - một ngôi sao tạo sức hút cho phim sẽ khó tạo hiệu ứng truyền thông. Thêm nữa, diễn viên thủ vai mà Tiêu Chiến để lại cũng ít nhiều bị khán giả so sánh. So về tên tuổi, ngoại hình, diễn xuất, Châu Dực Nhiên thua kém nhiều so với Tiêu Chiến. Vậy nên, đây là một điểm đáng lo của ê-kíp phần 2 phim. Ngoài ra, bản hoạt hình của "Đấu la đại lục" đã quá thành công, dù chuyển thể sang bản người đóng thế nào đi chăng nữa cũng khó tạo được sức hút.

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