Những bất lợi của đoàn phim 'Đấu la đại lục' khi vắng Tiêu Chiến ở phần 2

Do đó, Đấu La Đại Lục 2 mạnh dạn đổi toàn bộ diễn viên từ chính đến phụ. Trong đó hai vai chính Đường Tam và Tiểu Vũ sẽ lần lượt do Châu Dực Nhiên và Trương Dư Hi thể hiện. Nếu Trương Dư Hi được khen xinh đẹp giống nguyên tác và diễn xuất có sức thuyết phục nhất định, thì nam diễn viên Châu Dực Nhiên chưa mấy tên tuổi lại bị hoài nghi nhiều về nhan sắc. Thậm chí có khán giả cho rằng anh còn ít giống nhân vật hơn cả Tiêu Chiến.

Về lợi thế, việc thay đổi dàn sao mang lại sự tươi mới cho bộ phim. Ngoài ra, ê-kíp cũng rút kinh nghiệm và có những điều chỉnh nội dung tốt hơn ở phần 2.

Tuy nhiên, bất lợi dành cho đoàn phim không nhỏ. Việc thiếu vắng Tiêu Chiến - một ngôi sao tạo sức hút cho phim sẽ khó tạo hiệu ứng truyền thông. Thêm nữa, diễn viên thủ vai mà Tiêu Chiến để lại cũng ít nhiều bị khán giả so sánh. So về tên tuổi, ngoại hình, diễn xuất, Châu Dực Nhiên thua kém nhiều so với Tiêu Chiến. Vậy nên, đây là một điểm đáng lo của ê-kíp phần 2 phim. Ngoài ra, bản hoạt hình của "Đấu la đại lục" đã quá thành công, dù chuyển thể sang bản người đóng thế nào đi chăng nữa cũng khó tạo được sức hút.