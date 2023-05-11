Vì sao đạo diễn 'chọn mặt gửi vàng' vai Quách Tĩnh trong 'Anh hùng xạ điêu' cho Tiêu Chiến?

Cụ thể, đoàn phim Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả vừa đăng tải poster đầu tiên, kèm theo các thông tin sơ lược về dự án. Đây là phim điện ảnh được thực hiện dựa trên nguyên tác của nhà văn Kim Dung, do đạo diễn Từ Khắc cầm trịch. Dàn diễn viên chính của bộ phim bao gồm Tiêu Chiến (vai Quách Tĩnh) và mỹ nhân kém 9 tuổi - Trang Đạt Phi (vai Hoàng Dung).

Mới đây, Tiêu Chiến đã chia sẻ lại bài đăng của đoàn phim Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả, xác nhận tham gia dự án. Thông tin nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên Weibo.

Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung do Từ Khắc đạo diễn. Tiêu Chiến vào vai nam chính Quách Tĩnh, Trang Đạt Phi đóng Hoàng Dung. Trong đó, vai diễn của Tiêu Chiến nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả.

Trong truyện, Quách Tĩnh được miêu tả là mày rậm mặt vuông, khù khờ, chậm chạp. Anh có tính cách thật thà, dũng cảm hay hành hiệp trượng nghĩa. Với dáng vẻ thư sinh của mình, Tiêu Chiến được đánh giá phù hợp nhân vật. Tuy nhiên, vóc dáng cao gầy, gương mặt dài và góc cạnh của nam diễn viên cũng khiến nhiều người lo ngại anh không thể làm toát lên khí phách của Quách đại hiệp. Các tài tử từng thể hiện vai Quách Tĩnh trước đây như Lý Á Bằng, Trương Trí Lâm, Huỳnh Nhật Hoa hay Hồ Ca đều có ngoại hình cao lớn, gương mặt trung hậu.

Tiêu Chiến sinh năm 1991 tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Anh vào showbiz từ năm 2015 sau khi tham gia cuộc thi Bùng cháy đi thiếu niên và giành chiến thắng. Tiêu Chiến ra mắt trong nhóm nhạc X-Nine (X Cửu Thiếu Niên Đoàn) với vị trí giọng ca chính. Ngoài ra, anh còn đóng vai phụ trong một số bộ phim như Ôi! Hoàng đế bệ hạ của ta, Đấu phá thương khung, Lang điện hạ.

Tiêu Chiến hiện là thần tượng hạng A và có sức ảnh hưởng lớn ở ngành giải trí Trung Quốc. Vài năm trở lại đây, các chỉ số truyền thông, giá trị thương mại của sao nam nằm ở mức cao. Anh đứng trong top 10 tài tử được báo giới, công chúng quan tâm nhất năm 2020-2021, theo Baiwei Entertainment. Một bài viết của Tiêu Chiến thường có lượt tương tác của khán giả gấp 10-20 lần nghệ sĩ tên tuổi khác.

Với độ nổi tiếng của mình, Tiêu Chiến được kỳ vọng có thể thắp lại tình cảm, sự ưa chuộng của công chúng dành cho dòng phim võ thuật kiếm hiệp Trung Quốc. Việc lựa chọn Tiêu Chiến vào vai Quách Tĩnh cho thấy toan tính muốn đổi mới từ đạo diễn Từ Khắc, nhằm thúc đẩy sự đi lên của thể loại phim kinh điển màn ảnh Hoa ngữ thông qua nhóm sao lưu lượng - vừa đông đảo người hâm mộ, vừa có kỹ năng diễn xuất, phẩm chất làm nghề tốt.