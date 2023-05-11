Vì sao đạo diễn 'chọn mặt gửi vàng' vai Quách Tĩnh trong 'Anh hùng xạ điêu' cho Tiêu Chiến?

Sao quốc tế 11/05/2023 15:45

Cách đây vài ngày, thông tin Tiêu Chiến nhập đoàn phim điện ảnh "Anh hùng xạ điêu: Hiệp chi đại giả" râm ran khắp mạng xã hội xứ Trung.

Mới đây, Tiêu Chiến đã chia sẻ lại bài đăng của đoàn phim Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả, xác nhận tham gia dự án. Thông tin nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên Weibo. 

Cụ thể, đoàn phim Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả vừa đăng tải poster đầu tiên, kèm theo các thông tin sơ lược về dự án. Đây là phim điện ảnh được thực hiện dựa trên nguyên tác của nhà văn Kim Dung, do đạo diễn Từ Khắc cầm trịch. Dàn diễn viên chính của bộ phim bao gồm Tiêu Chiến (vai Quách Tĩnh) và mỹ nhân kém 9 tuổi - Trang Đạt Phi (vai Hoàng Dung). 

Vì sao đạo diễn 'chọn mặt gửi vàng' vai Quách Tĩnh trong 'Anh hùng xạ điêu' cho Tiêu Chiến? - Ảnh 1

Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung do Từ Khắc đạo diễn. Tiêu Chiến vào vai nam chính Quách Tĩnh, Trang Đạt Phi đóng Hoàng Dung. Trong đó, vai diễn của Tiêu Chiến nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả.

Trong truyện, Quách Tĩnh được miêu tả là mày rậm mặt vuông, khù khờ, chậm chạp. Anh có tính cách thật thà, dũng cảm hay hành hiệp trượng nghĩa. Với dáng vẻ thư sinh của mình, Tiêu Chiến được đánh giá phù hợp nhân vật. Tuy nhiên, vóc dáng cao gầy, gương mặt dài và góc cạnh của nam diễn viên cũng khiến nhiều người lo ngại anh không thể làm toát lên khí phách của Quách đại hiệp. Các tài tử từng thể hiện vai Quách Tĩnh trước đây như Lý Á Bằng, Trương Trí Lâm, Huỳnh Nhật Hoa hay Hồ Ca đều có ngoại hình cao lớn, gương mặt trung hậu.

 

Vì sao đạo diễn 'chọn mặt gửi vàng' vai Quách Tĩnh trong 'Anh hùng xạ điêu' cho Tiêu Chiến? - Ảnh 2Vì sao đạo diễn 'chọn mặt gửi vàng' vai Quách Tĩnh trong 'Anh hùng xạ điêu' cho Tiêu Chiến? - Ảnh 3Vì sao đạo diễn 'chọn mặt gửi vàng' vai Quách Tĩnh trong 'Anh hùng xạ điêu' cho Tiêu Chiến? - Ảnh 4Vì sao đạo diễn 'chọn mặt gửi vàng' vai Quách Tĩnh trong 'Anh hùng xạ điêu' cho Tiêu Chiến? - Ảnh 5

Tiêu Chiến sinh năm 1991 tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Anh vào showbiz từ năm 2015 sau khi tham gia cuộc thi Bùng cháy đi thiếu niên và giành chiến thắng. Tiêu Chiến ra mắt trong nhóm nhạc X-Nine (X Cửu Thiếu Niên Đoàn) với vị trí giọng ca chính. Ngoài ra, anh còn đóng vai phụ trong một số bộ phim như Ôi! Hoàng đế bệ hạ của ta, Đấu phá thương khung, Lang điện hạ.

 

Tiêu Chiến hiện là thần tượng hạng A và có sức ảnh hưởng lớn ở ngành giải trí Trung Quốc. Vài năm trở lại đây, các chỉ số truyền thông, giá trị thương mại của sao nam nằm ở mức cao. Anh đứng trong top 10 tài tử được báo giới, công chúng quan tâm nhất năm 2020-2021, theo Baiwei Entertainment. Một bài viết của Tiêu Chiến thường có lượt tương tác của khán giả gấp 10-20 lần nghệ sĩ tên tuổi khác.

 

 

Với độ nổi tiếng của mình, Tiêu Chiến được kỳ vọng có thể thắp lại tình cảm, sự ưa chuộng của công chúng dành cho dòng phim võ thuật kiếm hiệp Trung Quốc. Việc lựa chọn Tiêu Chiến vào vai Quách Tĩnh cho thấy toan tính muốn đổi mới từ đạo diễn Từ Khắc, nhằm thúc đẩy sự đi lên của thể loại phim kinh điển màn ảnh Hoa ngữ thông qua nhóm sao lưu lượng - vừa đông đảo người hâm mộ, vừa có kỹ năng diễn xuất, phẩm chất làm nghề tốt.

Từ khóa:   Tiêu Chiến sao hoa ngữ sao châu á làng sao Anh hùng xạ điêu

TIN LIÊN QUAN

Tiêu Chiến vắng mặt ở lễ khai máy Khánh Dư Niên 2, dân tình không bất ngờ bằng sự có mặt của người này

Tiêu Chiến vắng mặt ở lễ khai máy Khánh Dư Niên 2, dân tình không bất ngờ bằng sự có mặt của người này

Một dự án cổ trang định 'se duyên' Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến thành đôi, liệu có nhận được 'tác thành' của netizen?

Một dự án cổ trang định 'se duyên' Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến thành đôi, liệu có nhận được 'tác thành' của netizen?

Anh Hùng Xạ Điêu bản điện ảnh: Tiêu Chiến xác nhận vào vai chính

Anh Hùng Xạ Điêu bản điện ảnh: Tiêu Chiến xác nhận vào vai chính

'Chị gái' Tiêu Chiến lộ diện với nhan sắc 'một chín một mười' với Tống Tổ Nhi trong Chiết Yêu

'Chị gái' Tiêu Chiến lộ diện với nhan sắc 'một chín một mười' với Tống Tổ Nhi trong Chiết Yêu

Hành động cho thấy Tiêu Chiến đã 'cắt đứt quan hệ' với Vương Nhất Bác

Hành động cho thấy Tiêu Chiến đã 'cắt đứt quan hệ' với Vương Nhất Bác

Một nhân viên đoàn phim tiết lộ con người thật của Tiêu Chiến khiến dân tình ngỡ ngàng

Một nhân viên đoàn phim tiết lộ con người thật của Tiêu Chiến khiến dân tình ngỡ ngàng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 5 giờ 1 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu