Tiêu Chiến vắng mặt ở lễ khai máy Khánh Dư Niên 2, dân tình không bất ngờ bằng sự có mặt của người này

Sao quốc tế 11/05/2023 13:40

Khán giả không lấy làm bất ngờ về sự vắng mặt của Tiêu Chiến.

Trước đó, Khánh dư niên công bố trên Weibo việc khai máy phần 2. Trong bài đăng, Trương Nhược Quân là nam diễn viên duy nhất được nhắc đến. Ngay sau đó, Trương Nhược Quân cũng chia sẻ bài tuyên truyền cho bộ phim. Ở cuộc phỏng vấn mới nhất với Weibo, nam diễn viên cho biết sẽ tập trung toàn bộ vào việc quay Khánh dư niên 2 sau thời gian dài nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến vắng mặt ở lễ khai máy Khánh Dư Niên 2, dân tình không bất ngờ bằng sự có mặt của người này - Ảnh 1
Trương Nhược Quân trở lại với Khánh Dư Niên 2

Đoàn phim Khánh Dư Niên 2 đã chính thức khai máy vào ngày 10/5 vừa qua, đồng thời công bố dàn cast chính tham gia trong phim. Ngoại trừ Tiêu Chiến, những cái tên quen thuộc góp phần làm nên thành công ở mùa trước đều góp mặt, bao gồm: Trương Nhược Quân, Lý Thấm, Ngô Cương, Quách Kỳ Lân,… 

Tiêu Chiến vắng mặt ở lễ khai máy Khánh Dư Niên 2, dân tình không bất ngờ bằng sự có mặt của người này - Ảnh 2
Poster chính thức của phim 

Lý Thấm, Quách Kỳ Lân, Tống Dật đều nhận lời tham gia là điều hiếm người có thể nghĩ tới thay vì bất ngờ về sự vắng mặt của Tiêu Chiến. Bởi lẽ Tiêu Chiến mới chỉ là một diễn viên trẻ, mới chân ướt chân ráo vào nghề khi mới đóng Khánh Dư Niên. Thế nhưng, chỉ sau một đêm, khi Trần Tình Lệnh ra mắt, tên tuổi của Tiêu Chiến lên như diều gặp gió, giúp anh vươn hàng diễn viên tuyến 1, đỉnh lưu có địa vị cao trong giới Cbiz.

Tiêu Chiến vắng mặt ở lễ khai máy Khánh Dư Niên 2, dân tình không bất ngờ bằng sự có mặt của người này - Ảnh 3
Dàn diễn viên Khánh Dư Niên 2 được đoàn phim công bố 

Thời điểm đóng Khánh Dư Niên, Tiêu Chiến, Quách Kỳ Lân và cả Tống Dật đều là những diễn viên nhỏ bé, ít tiếng tăm. Song, rõ ràng hiện tại, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn, Tiêu Chiến giờ đã vươn lên hàng đỉnh lưu, sở hữu lượng fan đông đảo.

Tiêu Chiến vắng mặt ở lễ khai máy Khánh Dư Niên 2, dân tình không bất ngờ bằng sự có mặt của người này - Ảnh 4
Hầu hết khán giả đều cho rằng Tiêu Chiến sẽ không thể tham gia Khánh Dư Niên là đều hoàn toàn không bất ngờ 

Khánh Dư Niên do Tôn Hạo đạo diễn, cùng sự góp mặt của dàn diễn viên là Trương Nhược Quân, Lý Thẩm, Lý Thuấn, Tân Chỉ Lôi, Tiêu Chiến, Tống Dật, Trần Đạo Minh. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Miêu Nị, lấy bối cảnh những năm cuối thời Đông Tấn, tướng quốc công Lưu Dụ soán vị Khánh Đế và trở thành Vũ Đế.

Tiêu Chiến vắng mặt ở lễ khai máy Khánh Dư Niên 2, dân tình không bất ngờ bằng sự có mặt của người này - Ảnh 5
Với địa vị hiện tại, Tiêu Chiến không tham gia Khánh Dư Niên là điều dễ hiểu 

 

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Từ khóa:   Hoa Ngữ Sao Cbiz Khánh Dư Niên 2 Tiêu Chiến Lý Thấm

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