Tiêu Chiến vắng mặt ở lễ khai máy Khánh Dư Niên 2, dân tình không bất ngờ bằng sự có mặt của người này

Trước đó, Khánh dư niên công bố trên Weibo việc khai máy phần 2. Trong bài đăng, Trương Nhược Quân là nam diễn viên duy nhất được nhắc đến. Ngay sau đó, Trương Nhược Quân cũng chia sẻ bài tuyên truyền cho bộ phim. Ở cuộc phỏng vấn mới nhất với Weibo, nam diễn viên cho biết sẽ tập trung toàn bộ vào việc quay Khánh dư niên 2 sau thời gian dài nghỉ ngơi.

Trương Nhược Quân trở lại với Khánh Dư Niên 2

Đoàn phim Khánh Dư Niên 2 đã chính thức khai máy vào ngày 10/5 vừa qua, đồng thời công bố dàn cast chính tham gia trong phim. Ngoại trừ Tiêu Chiến, những cái tên quen thuộc góp phần làm nên thành công ở mùa trước đều góp mặt, bao gồm: Trương Nhược Quân, Lý Thấm, Ngô Cương, Quách Kỳ Lân,…