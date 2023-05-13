Những bất lợi của Tiêu Chiến khi đóng vai 'Quách Tĩnh' trong Thần điêu đại hiệp

Mới đây, các fan bất ngờ khi Tiêu Chiến xác nhận đóng chính trong dự án điện ảnh "Anh hùng xạ điêu: Hiệp chi đại giả".

Mới đây, cư dân mạng "dậy sóng" trước thông tin Tiêu Chiến vào vai nam chính Quách Tĩnh, Trang Đạt Phi đóng Hoàng Dung. Trong đó, vai diễn của Tiêu Chiến nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Các dự án có sự tham gia diễn xuất của anh chàng cũng rất được công chúng đón nhận. Trong truyện, Quách Tĩnh được miêu tả là mày rậm mặt vuông, khù khờ, chậm chạp. Anh có tính cách thật thà, dũng cảm hay hành hiệp trượng nghĩa. Với dáng vẻ thư sinh của mình, Tiêu Chiến được đánh giá phù hợp nhân vật. Tuy nhiên, vóc dáng cao gầy, gương mặt dài và góc cạnh của nam diễn viên cũng khiến nhiều người lo ngại anh không thể làm toát lên khí phách của Quách đại hiệp. Các tài tử từng thể hiện vai Quách Tĩnh trước đây như Lý Á Bằng, Trương Trí Lâm, Huỳnh Nhật Hoa hay Hồ Ca đều có ngoại hình cao lớn, gương mặt trung hậu.

Về lợi thế, Tiêu Chiến sở hữu ngoại hình đẹp và lượng fan đông đảo. Hơn nữa, anh từng thành danh với các dự án cổ trang vì thế kinh nghiệm thủ vai nam chính ở "Anh hùng xạ điêu" là hoàn toàn khả thi. Bên cạnh đó, sau thời gian vắng bóng màn ảnh, việc trở lại của anh cũng tạo được cú nổ truyền thông. Trên nhiều diễn đàn, từ khoá "Tiêu Chiến đóng "Anh hùng xạ điêu" đang được khán giả tìm kiếm khá nhiều.

Bên cạnh những lợi thế, Tiêu Chiến cũng gặp không ít bất lợi. Trên mạng xã hội, khán giả còn nhắc đến các phiên bản Quách Tĩnh trong loạt dự án "Anh hùng xạ điêu" trước đây. Điều này tạo nên một màn so sánh sôi nổi. Trong đó, có không ít tranh cãi rằng Tiêu Chiến khó vượt được cái bóng của các đàn anh trước đây. Cụ thể, một số khán giả nhận xét phiên bản Quách Tĩnh do Trương Trí Lâm và Hồ Ca đảm nhiệm đã tạo dấu ấn sâu sắc với khán giả nên khó ai có thể thay thế. Còn Tiêu Chiến tuy có ngoại hình đẹp nhưng xét về khí chất thì không qua được đàn anh. Hiện "Anh hùng xạ điêu" bản điện ảnh do Tiêu Chiến đóng chính chỉ mới công bố poster, hình ảnh hậu trường và các thành viên chủ chốt trong đoàn làm phim. Thông tin về ngày khai máy, lên sóng chưa được ê-kíp tiết lộ với truyền thông. Thông qua, một số hình ảnh hậu trường, nhiều người cho rằng ngoại hình Tiêu Chiến hiện tại hơi gầy, so với nguyên tác vẫn có độ vênh. Điều này sẽ dễ tạo ra tranh cãi khi phim công chiếu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-bat-loi-cua-tieu-chien-khi-ong-vai-quach-tinh-trong-than-ieu-ai-hiep-581608.html