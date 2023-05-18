Nhậm Mẫn nhận 'cơn mưa' lời khen hậu bị chê khi 'nên duyên' cùng Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao

Một điều thú vị là ở dự án này, Nhậm Mẫn không bị chê bai tạo hình như trong "Ngọc cốt dao" của Tiêu Chiến. Theo đó, ở phim mới này cô được khen có lối make up vừa phải, vẫn tạo điểm nhấn. Cách tạo hình, trang phục giúp cô hoá thân thành nhân vật tốt hơn. Thêm nữa, ở vai diễn về một nhân vật lanh lợi, gương mặt của Nhậm Mẫn được khen phù hợp.

Sau khi "Ngọc cốt dao" đóng cùng Tiêu Chiến chờ lịch phát sóng, Nhậm Mẫn được mời đóng "Cẩm tú an ninh" cùng Trương Vãn Ý. Cụ thể nữ diễn viên vào vai La Nghi Ninh, con vợ cả nhị phòng trong La phủ. Cô mồm miệng lanh lợi, tư duy độc lập, yêu hận rõ ràng... là tiểu ma vương trong mắt mọi người. Tạo hình La Nghi Ninh của Nhậm Mẫn được tiết lộ trong ống kính người qua đường cũng đầy vẻ quý phái, thanh tao, nhưng không kém phần tươi sáng, đáng yêu.

Đặc biệt, ở bộ phim mới, Nhậm Mẫn dường như đã rút kinh nghiệm sâu sắc, cô không gây những ồn ào đáng tiếc như ở "Ngọc cốt dao". Điều đó khiến cho cảm tình công chúng dành cho cô rất lớn.

Trong khi đó, La Thận Viên của Trương Vãn Ý là con trưởng do vợ lẽ nhị phòng La phủ sinh ra. Anh là một "thư sinh nghèo" có chí lớn, văn thao võ lược, tuổi trẻ thành danh, không từ thủ đoạn tiếp cận nữ chính để đạt được mục đích của bản thân. Tạo hình của Trương Vãn Ý được nhận xét tuy quần áo giản đơn, chất liệu thô ráp nhưng không che giấu nổi khí chất quý phái và thần thái tinh anh. Sau Trường Tương Tư đóng chung với Dương Tử, đây là một trong những bộ phim cổ trang thần tượng hiếm hoi chàng diễn viên trẻ vào vai quan trọng, khiến người hâm mộ vô cùng háo hức.

Về nội dung, "Cẩm tú an ninh" (tên khác: Trường Nhai Trưởng) là bộ phim dài tập chuyển thể từ tiểu thuyết "Nhật kí dưỡng thành thừa tướng". Phim kể về kiếp trước, La Thận Viên là đứa con thứ bị mọi người lạnh nhạt, ghét bỏ, tính tình hung ác, hiểm độc nhưng lại bỗng dưng thành danh, tiếng vang khắp kinh thành. Còn La Nghi Ninh là thiên kim tiểu thư được mọi người yêu thương đùm bọc, kiêu căng ngạo mạn. Ai ngờ sau một đêm tỉnh lại, càn khôn điên đảo.

Kiếp này, trước lúc bảy tuổi, hai người như nước với lửa, La Nghi Ninh là khắc tinh không tránh nổi trong đời La Thận Viễn. Sau bảy tuổi, La Nghi Ninh lại trở thành người duy nhất Đại học sĩ Nội các yêu chiều, khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Hai người vốn lợi dụng lẫn nhau, sau đó dần nảy sinh cảm tình và sánh bước bên nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành lý tưởng hoài bão của bản thân.