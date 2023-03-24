Trước khi chính thức phát sóng, Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn nhận tin vui lớn

Mặc dù đã đóng máy khá lâu nhưng cho đến hiện tại, đoàn làm phim của Ngọc Cốt Dao vẫn chưa đưa ra bất cứ phát ngôn chính thức nào về việc lên sóng của bộ phim này.

"Ngọc cốt dao" có sự tham gia của Tiêu Chiến, Vương Sở Nhiên, Nhậm Mẫn dù đóng máy khá lâu nhưng những thông tin về phim vẫn được khán giả quan tâm. Phim là dự án của Tencent được đầu tư khủng, quy tụ dàn diễn viên đình đám. Trong đó, sự góp mặt của đỉnh lưu Tiêu Chiến và hai tiểu hoa Nhậm Mẫn, Vương Sở Nhiên là bảo chứng cho sức hút cực lớn của bộ phim. Tuy nhiên, một điều làm khán giả khó chịu là thông tin lịch chiếu của phim vẫn còn mơ hồ, chưa có thông tin cụ thể. Mới đây, Ngọc Cốt Dao tiếp tục lập kỷ lục mới khi chính thức cán mốc 4,5 triệu lượt đặt xem trước, trở thành một trong những tác phẩm có độ quan tâm lớn nhất lúc này.

Ngoài ra, chỉ số Datawin của hai nhân vật Thời Ảnh và Chu Nhan liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng, vượt mặt những bộ phim đang chiếu. Trailer của phim cũng nhanh chóng đạt hàng trăm triệu view, tốc độ nhanh hơn cả Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn của chính Tiêu Chiến phát sóng trước đó. Đây được xem là một tín hiệu rất tích cực với một bộ phim cổ trang Trung Quốc, đồng thời cho thấy sức hút của nam thần Trần Tình Lệnh trong lòng người hâm mộ lớn đến nhường nào.

Thời gian trước từng có thông tin cho rằng Ngọc Cốt Dao vẫn chưa qua kiểm duyệt, nhận được giấy cấp phép. Mặc dù đã đóng máy khá lâu nhưng cho đến hiện tại, đoàn làm phim vẫn chưa đưa ra bất cứ phát ngôn chính thức nào về việc lên sóng của bộ phim này. Ngọc Cốt Dao là bộ phim được cải biên chuyển thể từ tiểu thuyết Chu Nhan của nhà văn Thương Nguyệt. Nội dung kể về chuyện tình đầy sóng gió của thái tử Không Tang - Thời Ảnh (Tiêu Chiến) và quận chúa Xích Tộc - Chu Nhan (Nhậm Mẫn). Thái tử Thời Ảnh là người thanh lãnh, trầm ổn, mang thân phận cao quý, trong khi đó quận chúa Chu Nhan lại nhiệt tình, trượng nghĩa. Chính trái tim thuần khiết của Chu Nhan đã khiến một Thời Ảnh cứng nhắc trở nên hoàn hảo, sinh động hơn. Nàng đã từng phá vỡ mọi giới hạn để trở thành nhiều “lần đầu tiên” của Thời Ảnh, cuối cùng trở thành mối tình khắc cốt ghi tâm, chấp niệm cả đời của vị thần quan cao cao tại thượng ấy.

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