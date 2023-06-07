Diễn xuất vô cảm của 'bạn trai' Cúc Tịnh Y khiến khán giả chán chường

Bạn diễn mới của Cúc Tịnh Y đang nhận về loại ý kiến chê bai diễn xuất dùng ngoại hình vẫn toát lên được chất 'tiên khí'.

Bộ phim cổ trang Hoa Nhung đánh dấu sự trở lại của Cúc Tịnh Y sau 2 năm vắng bóng đang đối đối mặt nhiều tranh cãi. Bên cạnh diễn xuất chưa có sự tiến bộ của nữ chính thì bạn diễn của cô cũng thuộc hàng "non nớt", khiến khán giả đánh mất cảm tình dù có vẻ ngoài rất bắt mắt. Bộ phim mới của Cúc Tịnh Y nhận về nhiều bình luận tiêu cực Trong Hoa Nhung, Quách Tuấn Thần đảm nhận vai nam chính Viêm Việt - con trai Thiên Đế và là sư tôn của nữ chính Ngụy Chi. Viêm Việt trong nguyên tác vốn dĩ là nhân vật tài giỏi, song không phải lúc nào cũng đĩnh đạc. Đối với Ngụy Chi, anh đã dang rộng vòng tay thu nhận cô khi tất cả mọi người xem cô như điềm xui. Ở Viêm Việt có sự biến hóa cảm xúc, nhất là khi Ngụy Chi bị tổn thương.

Nam chính Quách Tuấn Thần chưa thể hiện được khí chất cả nhân vật Tuy nhiên trong phim Hoa Nhung, nam chính Quách Tuấn Thần chưa thể hiện được một Viêm Việt thú vị, đa cảm như vậy. Sao nam 9X bị chê không có cảm xúc, gương mặt lúc nào cũng đơ cứng cạnh Cúc Tịnh Y. Nhất là khi cả hai đang sắp có cảnh hôn, Quách Tuấn Thần hoàn toàn không thể hiện được tình cảm thông qua diễn xuất. Sao nam 9X bị chê không có cảm xúc, gương mặt lúc nào cũng đơ cứng cạnh Cúc Tịnh Y Nhiều khán giả đánh giá vai Viêm Việt của Quách Tuấn Thần có "tiên khí", là nam chính đẹp nhất mà Cúc Tịnh Y từng đóng chung. Song, năng lực diễn xuất của Quách Tuấn Thần không xứng tầm với tạo hình, vẻ ngoài nổi bật mà ekip đã dày công tạo dựng cho nhân vật.

Được khen cho chất 'tiên khí' nhưng diễn xuất của nam diễn viên lại khiến khán giả vô cùng thất vọng Quách Tuấn Thần sinh 1/10/1997 tại Cát Lâm, Trung Quốc và là nam diễn viên trẻ, tài năng của nền phim ảnh Hoa Ngữ. Xuất phát điểm của Quách Tuấn Thần có thể coi là vai diễn Lộ Phi Ngư trong Thiếu nữ toàn phong. Tuy không đóng vai chính nhưng vào thời điểm đó, sự lan tỏa của Thiếu nữ toàn phong cùng diễn xuất đa dạng, hài hước đã khiến Quách Tuấn Thần trở thành cái tên được khán giả điểm mặt gọi tên. Nam diễn viên được biết đến nhiều hơn từ sau webdrama đình đám Thái tử phi thăng chức ký Nắm bắt được xu hướng phim chiếu mạng, Quách Tuấn Thần đã góp mặt vào dự án webdrama đình đám Thái tử phi thăng chức ký, sự nghiệp diễn xuất của anh bắt đầu có những dấu hiệu phát triển tốt hơn. Ngoài việc tham gia diễn xuất thì Quách Tuấn Thần còn rất năng nổ trong những sự kiện xã hội. Theo đó, năm 2015 anh tham gia vào đêm hội từ thiện ngôi sao BAZAAR, năm 2016 cũng tham gia vào sự kiện Một bát cơm tình yêu và hoạt động từ thiện Công ích trải nghiệm nhịn đói 24 giờ' của tổ chức xóa đói giảm nghèo Cơ Kim Hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-xuat-vo-cam-cua-ban-trai-cuc-tinh-y-khien-khan-gia-chan-chuong-589747.html