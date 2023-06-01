'Mỹ nhân 4000' Cúc Tịnh Y nổi tiếng xinh đẹp không tỳ vết nhưng bất ngờ lộ 'nọng cằm' trên hậu trường Hoa Nhung

Sao quốc tế 01/06/2023 15:02

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ truyền tay nhau ảnh leak lộ diện nhan sắc 'thật' của Cúc Tịnh Y trên phim trường Hoa Nhung.

Vừa qua, dự án Hoa Nhung do Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần đóng chính đã công bố lịch lên sóng chính thức vào tối 1/6 trên nền tảng iQIYI khiến dân tình vô cùng hóng chờ màn tái xuất của ‘mỹ nhân 4000 năm’.

'Mỹ nhân 4000' Cúc Tịnh Y nổi tiếng xinh đẹp không tỳ vết nhưng bất ngờ lộ 'nọng cằm' trên hậu trường Hoa Nhung - Ảnh 1'Mỹ nhân 4000' Cúc Tịnh Y nổi tiếng xinh đẹp không tỳ vết nhưng bất ngờ lộ 'nọng cằm' trên hậu trường Hoa Nhung - Ảnh 2

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ truyền tay nhau ảnh leak của Cúc Tịnh Y trên phim trường Hoa Nhung. Theo đó, dân tình không khỏi ‘cười xỉu’ khi bắt được khoảnh khắc đang ngáp ‘hết cỡ’ lộ luôn cả nọng cằm.

'Mỹ nhân 4000' Cúc Tịnh Y nổi tiếng xinh đẹp không tỳ vết nhưng bất ngờ lộ 'nọng cằm' trên hậu trường Hoa Nhung - Ảnh 3

Nhiều khán giả cho rằng có vẻ Cúc Tịnh Y khá mệt mỏi sau thời gian dài làm việc ở phim trường nên không để ý đến hình tượng. Một số khán giả còn thích thú vì sự đáng yêu trước khoảnh khắc hài hước này của cô nàng.

Mặc dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp, kiêu kỳ nhưng ‘mỹ nhân 4000 năm’ vẫn luôn bị netizen chê không thương tiếc bởi biểu cảm trăm phim như một. Các khán giả dễ dàng nhận ra các vai diễn của cô nàng không có quá nhiều sự khác biệt. Chính vì thế, không ít khán giả hy vọng cô nàng sẽ có bước đột phá hơn về diễn xuất trong dự án lần này.

'Mỹ nhân 4000' Cúc Tịnh Y nổi tiếng xinh đẹp không tỳ vết nhưng bất ngờ lộ 'nọng cằm' trên hậu trường Hoa Nhung - Ảnh 4

Về phần nội dung phim, Hoa Nhung được chuyển thể từ cuốn tiếu thuyết Ngộ Trường Sinh của tác giả Lâm Gia Thành. Phim kể về câu chuyện tình yêu ngược luyến giữa phượng hoàng chuyển thế và thần thái dương, từ yêu nhau hận nhau đến thành toàn cho nhau.

'Mỹ nhân 4000' Cúc Tịnh Y nổi tiếng xinh đẹp không tỳ vết nhưng bất ngờ lộ 'nọng cằm' trên hậu trường Hoa Nhung - Ảnh 5

Tình yêu khiến người ta điên cuồng, cầu không được, bỏ không xong. Vì yêu sinh ra hận, vì hận sinh ra sợ hãi, nàng đã đánh cược tất cả, tái sinh niết bàn. Mong có kiếp sau, dung mạo của ta xinh đẹp quyến rũ, tính tình của ta dịu dàng không kiêu ngạo, chí ít ta có thể khiến ánh mắt người lưu lại liếc nhìn trong chốc lát.

Hoa Nhung của 'mỹ nhân 4000 năm' Cúc Tịnh Y công bố lịch lên sóng chính thức, dân tình bật sẵn chế độ 'hóng'

Hoa Nhung của 'mỹ nhân 4000 năm' Cúc Tịnh Y công bố lịch lên sóng chính thức, dân tình bật sẵn chế độ 'hóng'

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hoa Nhung do Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần đóng chính đã tung ra loạt poster ảnh của các nhân vật, đồng thời công bố lịch lên sóng chính thức.

Xem thêm
Từ khóa:   Cúc Tịnh Y nhan sắc Cúc Tịnh Y Hoa Nhung sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Hoa Nhung của 'mỹ nhân 4000 năm' Cúc Tịnh Y công bố lịch lên sóng chính thức, dân tình bật sẵn chế độ 'hóng'

Hoa Nhung của 'mỹ nhân 4000 năm' Cúc Tịnh Y công bố lịch lên sóng chính thức, dân tình bật sẵn chế độ 'hóng'

'Mỹ nhân 4000 năm' Cúc Tịnh Y chuẩn bị tái xuất dự án mới nhưng lại bị phản đối 'yêu đương' với mỹ nam này?

'Mỹ nhân 4000 năm' Cúc Tịnh Y chuẩn bị tái xuất dự án mới nhưng lại bị phản đối 'yêu đương' với mỹ nam này?

Netizen phản đối gây gắt Lưu Học Nghĩa và Cúc Tịnh Y hợp tác trong dự án Hoa Gian Lệnh vì một lý do?

Netizen phản đối gây gắt Lưu Học Nghĩa và Cúc Tịnh Y hợp tác trong dự án Hoa Gian Lệnh vì một lý do?

Loạt ảnh 'nhan sắc không tuổi' của Cúc Tịnh Y trong tạo hình nữ sinh trung học

Loạt ảnh 'nhan sắc không tuổi' của Cúc Tịnh Y trong tạo hình nữ sinh trung học

Cùng tung bộ ảnh đầu năm mới, Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y lại bị đặt lên bàn cân so sánh về kiểu tạo dáng, ai nổi bật hơn ai?

Cùng tung bộ ảnh đầu năm mới, Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y lại bị đặt lên bàn cân so sánh về kiểu tạo dáng, ai nổi bật hơn ai?

Rộ tin Cúc Tịnh Y nên duyên với 'tình tin đồn' Bạch Lộc trong một dự án cổ trang, dân tình đồng loạt phản đối vì lý do này?

Rộ tin Cúc Tịnh Y nên duyên với 'tình tin đồn' Bạch Lộc trong một dự án cổ trang, dân tình đồng loạt phản đối vì lý do này?

TIN MỚI NHẤT

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Tâm sự Eva 44 phút trước
Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Video 59 phút trước
Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Ngoại tình 1 giờ 14 phút trước
Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Tin tức giải trí 1 giờ 49 phút trước
Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Video 1 giờ 59 phút trước
Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu