'Mỹ nhân 4000' Cúc Tịnh Y nổi tiếng xinh đẹp không tỳ vết nhưng bất ngờ lộ 'nọng cằm' trên hậu trường Hoa Nhung

Vừa qua, dự án Hoa Nhung do Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần đóng chính đã công bố lịch lên sóng chính thức vào tối 1/6 trên nền tảng iQIYI khiến dân tình vô cùng hóng chờ màn tái xuất của ‘mỹ nhân 4000 năm’.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ truyền tay nhau ảnh leak của Cúc Tịnh Y trên phim trường Hoa Nhung. Theo đó, dân tình không khỏi ‘cười xỉu’ khi bắt được khoảnh khắc đang ngáp ‘hết cỡ’ lộ luôn cả nọng cằm.

Nhiều khán giả cho rằng có vẻ Cúc Tịnh Y khá mệt mỏi sau thời gian dài làm việc ở phim trường nên không để ý đến hình tượng. Một số khán giả còn thích thú vì sự đáng yêu trước khoảnh khắc hài hước này của cô nàng.

Mặc dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp, kiêu kỳ nhưng ‘mỹ nhân 4000 năm’ vẫn luôn bị netizen chê không thương tiếc bởi biểu cảm trăm phim như một. Các khán giả dễ dàng nhận ra các vai diễn của cô nàng không có quá nhiều sự khác biệt. Chính vì thế, không ít khán giả hy vọng cô nàng sẽ có bước đột phá hơn về diễn xuất trong dự án lần này.

Về phần nội dung phim, Hoa Nhung được chuyển thể từ cuốn tiếu thuyết Ngộ Trường Sinh của tác giả Lâm Gia Thành. Phim kể về câu chuyện tình yêu ngược luyến giữa phượng hoàng chuyển thế và thần thái dương, từ yêu nhau hận nhau đến thành toàn cho nhau.

Tình yêu khiến người ta điên cuồng, cầu không được, bỏ không xong. Vì yêu sinh ra hận, vì hận sinh ra sợ hãi, nàng đã đánh cược tất cả, tái sinh niết bàn. Mong có kiếp sau, dung mạo của ta xinh đẹp quyến rũ, tính tình của ta dịu dàng không kiêu ngạo, chí ít ta có thể khiến ánh mắt người lưu lại liếc nhìn trong chốc lát.