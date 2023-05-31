Hoa Nhung của 'mỹ nhân 4000 năm' Cúc Tịnh Y công bố lịch lên sóng chính thức, dân tình bật sẵn chế độ 'hóng'

Dự án cổ trang Hoa Nhung do ‘mỹ nhân 4000 năm’ Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần đóng chính hiện đang là bộ phim được mong đợi sẽ được lên sóng trong thời gian sắp tới. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án này đã tung ra loạt poster ảnh mới của các nhân vật, đồng thời công bố phim sẽ chính thức lên sóng vào ngày 1/6 tới trên nền tảng iQIYI.

Có thể thấy, trong loạt ảnh, Cúc Tịnh Y xuất hiện với với tạo hình cổ trang tiên hiệp xinh đẹp động lòng người. Trang phục lấy tone màu nhạt làm chủ đạo, vô cùng thích hợp với phong thái nhẹ nhàng, tiên nữ của Cúc Tịnh Y. Còn nam chính Quách Tuấn Thần xuất hiện trong trang phục tone đen, trái ngược hoàn toàn với ‘thế giới’ của nữ chính. Hứa hẹn sẽ mang đến một bộ phim ngọt ngào thấm đẫm bi thương khi lên sóng.

Hoa Nhung được chuyển thể từ cuốn tiếu thuyết Ngộ Trường Sinh của tác giả Lâm Gia Thành. Nội dung kể về câu chuyện tình yêu ngược luyến giữa phượng hoàng chuyển thế và thần thái dương, từ yêu nhau hận nhau đến thành toàn cho nhau.

Tình yêu khiến người ta điên cuồng, cầu không được, bỏ không xong. Vì yêu sinh ra hận, vì hận sinh ra sợ hãi, nàng đã đánh cược tất cả, tái sinh niết bàn. Mong có kiếp sau, dung mạo của ta xinh đẹp quyến rũ, tính tình của ta dịu dàng không kiêu ngạo, chí ít ta có thể khiến ánh mắt người lưu lại liếc nhìn trong chốc lát.