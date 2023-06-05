Netizen photoshop lại chân mày của Cúc Tịnh Y trong Hoa Nhung vì trang điểm quá lố

Theo đó, kiểu trang điểm lòe loẹt vốn vẫn được gắn với Cúc Tịnh Y lại một lần nữa được cô nàng tận dụng trong phim mới. Nhân vật Ngụy Chi mà Cúc Tịnh Y đảm nhận trong Hoa Nhung vốn chỉ là nha hoàn trong Ngụy phủ nhưng lại được tạo hình lộng lẫy, cầu kì hệt như một vị tiểu thư đài các.

Vừa qua, dự án Hoa Nhung do Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần đóng chính đã chính thức lên sóng. Bên cạnh nội dung phim thì tạo hình và cách trang điểm của Cúc Tịnh Y khiến dân tình đặc biệt chú ý.

Đặt biệt, hàng chân mày của Cúc Tịnh Y khiến nhiều người phàn nàn vì quá đậm và dày đã khiến tỷ lệ gương mặt của nữ diễn viên trông bị mất cân đối. Thậm chí, học còn cho rằng chân mày đã phong ấn nhan sắc cô nàng. Chính vì sự khó chịu này mà không ít khán giả đã photoshop lại lông mày của ‘mỹ nhân 4000 năm’ để nhìn trông thanh thoát hơn.

Đây không phải là lần đầu tiên Cúc Tịnh Y bị chê về tạo hình không phù hợp với phim cổ trang. Trước đó, trong nhiều dự án phim cổ trang khác, người đẹp cũng tập trung tạo điểm nhấn ở phần trang điểm, làm tóc khiến tạo hình nhiều lần làm ‘dìm’ đi nhan sắc xinh đẹp của cô.

Không những thế, vốn đảm nhận vai trung tâm của Hoa Nhung, Cúc Tịnh Y lại có màn diễn xuất nhạt nhòa. Với đôi mắt vô hồn, diễn xuất quá lố, Cúc Tịnh Y khiến khán giả phải "nóng mặt" vì chỉ có một lối diễn bê từ phim này sang phim khác. Thêm vào đó, chemistry của cặp đôi chính Quách Tuấn Thần và Cúc Tịnh Y cũng bị cho là gượng gạo và thiếu tự nhiên.

Hoa Nhung được chuyển thể từ bộ truyện Ngộ Trường Sinh của tác giả Lâm Gia Thành. Có nội dung xoay quanh câu chuyện cô gái Ngụy Chi (Cúc Tịnh Y) bị xem như sao chổi từ bé. Cô lớn lên ở nước Ngụy, nơi rất thịnh hành việc tu tiên. Với bản tính thầm lặng nhưng không yếu đuối, cô can đảm tham gia lễ thành nhân kiểm tra tiền duyên căn cốt. Tại đây, nhóm 36 người trong đó có Ngụy Chi bị soi ra bóng phượng hoàng trong kính Giám Tiên, do đó tất cả bị đưa vào Thư viện Bạch Lộ học tập.