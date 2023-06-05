Diễn xuất của 'Mỹ nhân 4000' Cúc Tịnh Y khiến khán giả ngán ngẩm đến mức bỏ phim

Sao quốc tế 05/06/2023 09:44

Nữ diễn viên Cúc Tịnh Y khiến khán giả khó chịu với kiểu diễn xuất công nghiệp, "kịch" từ phim này qua phim khác.

Trang 163 đưa tin, Cúc Tịnh Y là ca sĩ thần tượng, có lượng người hâm mộ hùng hậu. Do đó, khi chuyển sang làm diễn viên, với tiếng tăm sẵn có, cô được giao vai nữ chính. Tuy nhiên, kỹ năng diễn xuất của Cúc Tịnh Y bị đánh giá kém. Bên cạnh biểu cảm đơ, Cúc Tịnh Y còn thể hiện thái độ qua loa trong diễn xuất, khả năng đọc thoại kém, không chịu chấp nhận làm xấu mình vì nhân vật. 

Diễn xuất của 'Mỹ nhân 4000' Cúc Tịnh Y khiến khán giả ngán ngẩm đến mức bỏ phim - Ảnh 1
Kỹ năng diễn xuất của Cúc Tịnh Y bị đánh giá kém

Hiện tại, bộ phim Hoa nhung do Cúc Tịnh Y đóng chính đang lên sóng. Theo 163, thiết lập nhân vật của Cúc Tịnh Y rất cuốn hút, là cô gái thông minh, dũng cảm. Tuy nhiên, cách thể hiện của "mỹ nhân 4.000 năm có một" khiến nhiều người tuyên bố bỏ xem phim. 

Diễn xuất của 'Mỹ nhân 4000' Cúc Tịnh Y khiến khán giả ngán ngẩm đến mức bỏ phim - Ảnh 2
Cách thể hiện của "mỹ nhân 4.000 năm có một" khiến nhiều người tuyên bố bỏ xem phim

Nguồn tin bình luận Cúc Tịnh Y quá coi trọng ngoại hình. Trong các bộ phim, Cúc Tịnh Y luôn chỉ có một kiểu trang điểm phong cách Hàn Quốc, để tóc mái. Khán giả khó phân biệt các vai diễn của cô vì nhân vật nào cũng na ná nhau, bất chấp bối cảnh, xuất thân. Cô thậm chí bị ví như búp bê vô hồn trên màn ảnh.

Diễn xuất của 'Mỹ nhân 4000' Cúc Tịnh Y khiến khán giả ngán ngẩm đến mức bỏ phim - Ảnh 3
Cúc Tịnh Y còn thường đeo rất nhiều vòng hạt lên trên đầu

Cúc Tịnh Y còn thường đeo rất nhiều vòng hạt lên trên đầu. Theo 163, cô áp dụng cách làm đẹp này trong cả ba dự án phim Như ý phương phi, Mộ Nam Chi và hiện tại là Hoa nhung, khiến người xem cảm thấy nhàm chán.

Trong Hoa nhung, ở những tập đầu, Cúc Tịnh Y xuất hiện với thân phận hầu gái, nhưng cô vẫn trang điểm đậm, nổi bật hơn các tiểu thư. Với thân phận tướng quân hay trong hoàn cảnh tham dự đám tang, cải trang nam giới, Cúc Tịnh Y cũng trang điểm kỹ lưỡng, tinh tế tới mức thái quá. 

Diễn xuất của 'Mỹ nhân 4000' Cúc Tịnh Y khiến khán giả ngán ngẩm đến mức bỏ phim - Ảnh 4
Cúc Tịnh Y xuất hiện với thân phận hầu gái, nhưng cô vẫn trang điểm đậm, nổi bật hơn các tiểu thư

Theo 163, nữ diễn viên cũng không nỗ lực trong việc bồi đắp hình tượng nhân vật, để mỗi vai diễn có sự riêng biệt. Khán giả so sánh ngoại hình và diễn xuất của Cúc Tịnh Y hợp với các video ngắn trên mạng. Nếu áp dụng vào một bộ phim truyền hình kéo dài khoảng 40 tập, sự thể hiện rất "kịch" của cô khiến người xem khó chịu.

Diễn xuất của 'Mỹ nhân 4000' Cúc Tịnh Y khiến khán giả ngán ngẩm đến mức bỏ phim - Ảnh 5
Thể hiện của cô khiến khán giả cảm thấy khó chịu

Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1994 còn không thể tự lồng tiếng cho vai diễn của mình, mà phải nhờ đến diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp Từ Giai Kỳ. Theo 163, nhóm diễn viên giống Cúc Tịnh Y hiện tại bị gọi là "diễn viên câm điếc". 

Diễn xuất của 'Mỹ nhân 4000' Cúc Tịnh Y khiến khán giả ngán ngẩm đến mức bỏ phim - Ảnh 6
Theo 163, diễn viên giống Cúc Tịnh Y hiện tại bị gọi là "diễn viên câm điếc"

Sohu cho rằng Cúc Tịnh Y đóng phim không thật sự có tâm, mà chỉ luôn mang tư tưởng bản thân lúc nào cũng phải xinh đẹp bất chấp khung hình hay tình huống nào trong phim. Dân mạng cũng chê Cúc Tịnh Y không dám bứt phá vì vai diễn, luôn muốn mãi sống trong vùng an toàn của lớp trang điểm cùng tạo hình cố định.

Diễn xuất của 'Mỹ nhân 4000' Cúc Tịnh Y khiến khán giả ngán ngẩm đến mức bỏ phim - Ảnh 7
Khán giả cho rằng Cúc Tịnh Y không dám bứt phá mà chỉ nằm trong vùng an toàn của mình 

Người xem cũng chẳng thấy sự đầu tư hay hy sinh của ngôi sao Hoa ngữ 28 tuổi này cho những nhân vật của mình. Phong thái của nhân vật mà Cúc Tịnh Y thể hiện trong phim này sang phim khác đều y chang nhau, không hề có điểm nhấn riêng để khán giả phân biệt. Cô cũng bị phát hiện thường lạm dụng diễn viên đóng thế những cảnh đơn giản.

 

Diễn xuất của 'Mỹ nhân 4000' Cúc Tịnh Y khiến khán giả ngán ngẩm đến mức bỏ phim - Ảnh 8
Mặc cho chịu “cơn mưa” chê bai, cô vẫn trung thành với kiểu trang điểm của mình bất chấp phim hiện đại hay cổ trang

Cúc Tịnh Y dần tự mắc kẹt trong quan điểm phải luôn xinh đẹp trước mọi ống kính. 'Cô ấy không đóng phim mà là đang đi chụp album ảnh', một số ý kiến gây chú ý khi tả về tạo hình “trăm phim như một” và diễn xuất "một màu" của Cúc Tịnh Y. Mặc cho chịu “cơn mưa” chê bai, cô vẫn trung thành với kiểu trang điểm của mình bất chấp phim hiện đại hay cổ trang.

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So với Vùng Biển Trong Mơ Ấy, có thể nói Hoa Nhung của Cúc Tịnh Y đã thua thảm bại.

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