Ngỡ ngàng hình ảnh 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi xuề xoà, phát tướng qua camera thường

Sao quốc tế 08/06/2023 07:35

Dù được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" của màn ảnh Hoa Ngữ, Lưu Diệc Phi vẫn bị "bóc mẽ" sắc vóc thật kém lung linh trong những bức ảnh đời thường.

Mới đây, xuất hiện tại sân bay, Lưu Diệc Phi diện một bộ trang phục trái mùa, trong tiết trời giữa hè nóng bức cô lại quấn mình trong một chiếc khăn kẻ sọc dày và đội một chiếc mũ bóng chày màu nâu đỏ.

Bên cạnh đó, bộ trang phục được phối với kính râm đen của nữ diễn viên khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Lưu Diệc Phi có vẻ tâm trạng tốt, thỉnh thoảng cô ấy nở nụ cười tươi. Tuy nhiên, khi cô ấy cười để lộ cằm hai ngấn với khuôn mặt tròn trịa hơn.

 

Ngỡ ngàng hình ảnh 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi xuề xoà, phát tướng qua camera thường - Ảnh 1Ngỡ ngàng hình ảnh 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi xuề xoà, phát tướng qua camera thường - Ảnh 2

Mặc dù phong cách ăn mặc có phần lộn xộn nhưng những món đồ đi du lịch của Lưu Diệc Phi quả thực rất có giá trị, chiếc túi cá sấu trên tay cô trị giá tới 160 nghìn nhân dân tệ (gần 530 triệu đồng). Tuy nhiên khi cầm trên tay, Lưu Diệc Phi rõ ràng không coi đó là phụ kiện hàng hiệu đắt tiền mà chỉ sử dụng nó như một cái túi đựng đồ. Vì vậy, ngay cả chiếc túi trị giá cô cũng chỉ phối với trang phục hết sức đơn giản và có phần xuề xòa.

 

Đây không phải là lần đầu tiên Lưu Diệc Phi khiến cộng đồng mạng tranh cãi vì diện mạo đời thường. Từ khi mới vào nghề, phong cách thời trang sân bay của nữ diễn viên đã được nhắc đến nhiều. Đa phần Lưu Diệc Phi thường chọn những trang phục thoải mái, dễ chịu nhưng đôi khi lại không ăn nhập với tổng thể.

Ngỡ ngàng hình ảnh 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi xuề xoà, phát tướng qua camera thường - Ảnh 3Ngỡ ngàng hình ảnh 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi xuề xoà, phát tướng qua camera thường - Ảnh 4Ngỡ ngàng hình ảnh 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi xuề xoà, phát tướng qua camera thường - Ảnh 5

"Câu chuyện hoa hồng" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Diệc Thư và được hai công ty lớn Tencent cùng Tân Lệ đầu tư sản xuất, đạo diễn nổi tiếng Uông Tuấn chỉ đạo, "Câu chuyện hoa hồng" được xem là dự án trọng điểm mà bất cứ ngôi sao nào cũng muốn được góp mặt. Dù chưa chính thức lên tiếng xác nhận nhưng theo truyền thông Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi nhiều lần để lộ cô đã nhận lời đóng tác phẩm này. Cụ thể, sau một sự kiện của nhãn hàng nổi tiếng, người hâm mộ thấy Lưu Diệc Phi đã trở về Bắc Kinh để thực hiện các dự án riêng.

Nhân vật Hoàng Mai Khôi (còn có tên khác là Hoàng Diệc Mai) do Lưu Diệc Phi thủ vai sẽ trải qua nhiều mối tình trắc trở với những người đàn ông khác nhau trong từng giai đoạn cuộc đời. Trong đó, Hoắc Kiến Hoa sắm vai Phó Gia Mình, bạn tri kỉ của cô bị bệnh nặng không còn sống được bao lâu của Mai Khôi; còn Lâm Canh Tân phụ trách vai Phương Hiệp Văn, người chồng cũ đã ly hôn của cô. Ngoài hai mối tình kể trên, Mai Khôi còn từng trải qua mối tình đầu mang tên Trang Quốc Đống, nhân vật này được trao cho nam diễn viên điển trai, nam tính Bành Quán Anh.

Lợi thế của 'Câu chuyện hoa hồng' khi sở hữu dàn sao chính Lưu Diệc Phi, Hoắc Kiến Hoa

Lợi thế của 'Câu chuyện hoa hồng' khi sở hữu dàn sao chính Lưu Diệc Phi, Hoắc Kiến Hoa

Theo truyền thông Hoa ngữ, đoàn phim "Câu chuyện hoa hồng" đã công bô vai chính cho Lưu Diệc Phi, Hoắc Kiến Hoa.

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