Lưu Diệc Phi tuyên bố làm mẹ đơn thân, 'nên duyên' với Hoắc Kiến Hoa trong phim mới

Mới đây, có nguồn tin cho biết bộ phim này sẽ chính thức khai máy vào ngày 28/5 với sự tham gia diễn xuất của Lưu Diệc Phi , Hoắc Kiến Hoa , Đồng Đại Vỹ, Vạn Thiến… Các diễn viên tuy chưa lên tiếng xác nhận, thế nhưng việc thần tiên tỷ tỷ sẽ đảm nhận vai nữ chính của Câu Chuyện Hoa Hồng là điều chắc chắn.

Trong phim, Lưu Diệc Phi vào vai Hoàng Diệc Mai (biệt danh là Rose). Cô sinh ra trong một gia đình tri thức và sớm bộc lộ năng khiếu về nghệ thuật. Lớn lên, cô quyết tâm theo đuổi chuyên ngành Lịch sử nghệ thuộc tại Học viện Mỹ thuật. Bên cạnh việc dốc sức cho sự nghiệp, chuyện tình cảm của Hoàng Diệc Mai cũng gặp vô số sóng gió.

Cát xê của Hoắc Kiến Hoa trong phim này không thấp hơn Lưu Diệc Phi dù Câu Chuyện Hoa Hồng là dự án có nhiều đất diễn cho nữ chính hơn. Sự trở lại lần này của Hoắc Kiến Hoa được nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ và kỳ vọng.

Tuy chưa từng tuyên bố giải nghệ nhưng từ năm 2019 tới nay, Hoắc Kiến Hoa không tham gia bất cứ bộ phim nào. Anh cũng không tham gia các chương trình truyền hình thực tế và hiếm khi nhận lời phỏng vấn của báo chí. Thay vào đó, công chúng thường thấy anh xuất hiện trong các buổi tụ tập bạn bè, gặp gỡ gia đình cùng với bà xã Lâm Tâm Như.

Mặc dù vậy, quản lý của Hoắc Kiến Hoa tiết lộ nam nghệ sĩ chưa từng từ bỏ đam mê diễn xuất. Thay vì tham gia các dự án phim không có chất lượng cao hay tùy tiện góp mặt trong các show truyền hình thì nam diễn viên sẵn sàng rút lui để tránh ảnh hưởng danh tiếng. Hoắc Kiến Hoa vẫn thường nhận được kịch bản, chỉ cần chọn được kịch bản mình thích thì anh sẽ đóng phim.

Ban đầu, Hoàng Diệc Mai gặp gỡ và có đoạn tình cảm với đối tác của mình là Trang Quốc Đông. Tuy nhiên, sau khi bỏ lỡ nhau, cô và tiền bối Phương Hiệp Văn (có tin do Lâm Canh Tân hoặc Bành Quán Anh đóng) kết hôn và có một đứa con. Cuộc hôn nhân này cũng không bền chặt vì cả hai phát hiện hướng phát triển cách nhau quá xa. Trong thời gian lập nghiệp, Diệc Mai gặp gỡ và có tình cảm cùng Phổ Gia Minh (Hoắc Kiến Hoa), đáng tiếc cặp đôi lại bị ngăn cách bởi sinh tử.

Cốt truyện của Câu Chuyện Hoa Hồng được nhiều khán giả đánh giá rất cao. Dân tình cho rằng hình tượng tiểu thư gia đình thư hương thế gia vừa thanh cao lại vừa mạnh mẽ rất hợp với Lưu Diệc Phi. Việc cô nàng sẽ trở thành mẹ đơn thân trong dự án phim này cũng gây chú ý lớn. Sau Đi Đến Nơi Có Gió, thần tiên tỷ tỷ thử sức mình với vai diễn góc cạnh hơn, sóng gió hơn hẳn. Đây hứa hẹn sẽ là tác phẩm giúp Lưu Diệc Phi bùng nổ khi lên sóng.

Hiện tại, khán giả đang vô cùng mong đợi Câu Chuyện Hoa Hồng sớm khai máy.