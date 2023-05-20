Nhan sắc Lưu Diệc Phi qua góc nhìn của 'người đi đường' gây chú ý

Cách đây ít lâu, Lưu Diệc Phi đã dự sự kiện tại Venice (Ý). Ngay khi vừa mới xuất hiện, "thần tiên tỷ tỷ" đã thu hút nhiều sự chú ý về mình nhờ nhan sắc trẻ trung, quyến rũ ở tuổi 36. Nhan sắc của cô đã bị người trên phố bắt trọn khi trên đường đến tham dự sự kiện.

Hình ảnh Lưu Diệc Phi được studio tung ra trước thềm sự kiện.

Trong loạt ảnh chụp bằng cam thường, mỹ nhân Thần Điêu Đại Hiệp vẫn chinh phục được netizen bằng visual cuốn hút. Nếu so sánh loạt hình trên với ảnh do studio đăng lên, truyền thông Hoa ngữ và khán giả đều không thấy rõ được sự khác biệt.