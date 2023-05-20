Nhan sắc Lưu Diệc Phi qua góc nhìn của 'người đi đường' gây chú ý

Sao quốc tế 20/05/2023 13:52

Lưu Diệc Phi bị người hâm mộ trời Tây bắt trọn khoảnh khắc.

Cách đây ít lâu, Lưu Diệc Phi đã dự sự kiện tại Venice (Ý). Ngay khi vừa mới xuất hiện, "thần tiên tỷ tỷ" đã thu hút nhiều sự chú ý về mình nhờ nhan sắc trẻ trung, quyến rũ ở tuổi 36. Nhan sắc của cô đã bị người trên phố bắt trọn khi trên đường đến tham dự sự kiện.

Nhan sắc Lưu Diệc Phi qua góc nhìn của 'người đi đường' gây chú ý - Ảnh 1
Hình ảnh Lưu Diệc Phi được studio tung ra trước thềm sự kiện. 

Trong loạt ảnh chụp bằng cam thường, mỹ nhân Thần Điêu Đại Hiệp vẫn chinh phục được netizen bằng visual cuốn hút. Nếu so sánh loạt hình trên với ảnh do studio đăng lên, truyền thông Hoa ngữ và khán giả đều không thấy rõ được sự khác biệt.

Nhan sắc Lưu Diệc Phi qua góc nhìn của 'người đi đường' gây chú ý - Ảnh 2
Qua ống kính của "người qua đường", Lưu Diệc Phi gây ấn tượng với thần thái sang chảnh. Ngay cả hình ảnh chất lượng thấp cũng không "dìm" nổi nhan sắc của "thần tiên tỷ tỷ"

 '"Thần tiên tỷ tỷ" diện chiếc váy bodycon ôm sát với phần cúp ngực quyến rũ. Đặc biệt, thiết kế váy cũng được đính kèm phần đuôi váy dài, tạo nên sự thướt tha, thêm phần "thần tiên" cho "thần tiên tỷ tỷ".

Nhan sắc Lưu Diệc Phi qua góc nhìn của 'người đi đường' gây chú ý - Ảnh 3
Trong 1 hình ảnh tĩnh được chụp từ góc nghiêng, Lưu Diệc Phi tỏa ra khí chất của minh tinh hạng A.
Nhan sắc Lưu Diệc Phi qua góc nhìn của 'người đi đường' gây chú ý - Ảnh 4
Những khoảnh khắc do ''team qua đường'' chụp chẳng hề gây khó khăn cho nàng ''Tiểu Long Nữ''

 Tạo hình của Lưu Diệc Phi tại sự kiện vừa qua nhận được mưa lời khen từ cư dân mạng xứ Trung lẫn quốc tế. Làn da trắng mịn của cô được tôn lên bởi màu áo ngọt ngào, các fan so sánh với "pha lê" vì trông như phát sáng trong bóng tối. Với hình ảnh động được cắt ra từ clip cam thường, nữ minh tinh lộ gương mặt có phần tròn trịa ở góc nghiêng nhưng vẫn đầy lôi cuốn

Nhan sắc Lưu Diệc Phi qua góc nhìn của 'người đi đường' gây chú ý - Ảnh 5
Tiểu Hoa đán họ Lưu toát lên nét kiêu qua qua ống kính của các fan.
Nhan sắc Lưu Diệc Phi qua góc nhìn của 'người đi đường' gây chú ý - Ảnh 6
Vóc dáng của Lưu Diệc Phi "cân đẹp" góc chụp vội của "team qua đường".

Đặc biệt, đây cũng là lần hiếm hoi Lưu Diệc Phi diện trang phục khá "kiệm vải", phần cúp ngực trễ nải giúp cô khoe được thềm ngực lụa là, quyến rũ. Nhiều fan để lại bình luận xuýt xoa với phong cách lần này của Lưu Diệc Phi.

Nhan sắc Lưu Diệc Phi qua góc nhìn của 'người đi đường' gây chú ý - Ảnh 7
Lưu Diệc Phi tham  dự sự kiện của nhãn hàng trang sức do chính cô làm đại sự thương hiệu toàn cầu. 

 

Đại sứ toàn cầu Lưu Diệc Phi diện trang sức cao cấp của nhãn hàng lên bìa tạp chí

Đại sứ toàn cầu Lưu Diệc Phi diện trang sức cao cấp của nhãn hàng lên bìa tạp chí

Loạt ảnh nhá hàng tạp chí mới của Lưu Diệc Phi nhận về cơn mưa lời khen.

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Từ khóa:   Hoa ngữ sao Cbiz Lưu Diệc Phi BVLGARI Mộng Hoa Lục

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