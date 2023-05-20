Nhan sắc Lưu Diệc Phi qua góc nhìn của 'người đi đường' gây chú ý

Lưu Diệc Phi bị người hâm mộ trời Tây bắt trọn khoảnh khắc.
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Cách đây ít lâu, Lưu Diệc Phi đã dự sự kiện tại Venice (Ý). Ngay khi vừa mới xuất hiện, "thần tiên tỷ tỷ" đã thu hút nhiều sự chú ý về mình nhờ nhan sắc trẻ trung, quyến rũ ở tuổi 36. Nhan sắc của cô đã bị người trên phố bắt trọn khi trên đường đến tham dự sự kiện.
Trong loạt ảnh chụp bằng cam thường, mỹ nhân Thần Điêu Đại Hiệp vẫn chinh phục được netizen bằng visual cuốn hút. Nếu so sánh loạt hình trên với ảnh do studio đăng lên, truyền thông Hoa ngữ và khán giả đều không thấy rõ được sự khác biệt.
'"Thần tiên tỷ tỷ" diện chiếc váy bodycon ôm sát với phần cúp ngực quyến rũ. Đặc biệt, thiết kế váy cũng được đính kèm phần đuôi váy dài, tạo nên sự thướt tha, thêm phần "thần tiên" cho "thần tiên tỷ tỷ".
Tạo hình của Lưu Diệc Phi tại sự kiện vừa qua nhận được mưa lời khen từ cư dân mạng xứ Trung lẫn quốc tế. Làn da trắng mịn của cô được tôn lên bởi màu áo ngọt ngào, các fan so sánh với "pha lê" vì trông như phát sáng trong bóng tối. Với hình ảnh động được cắt ra từ clip cam thường, nữ minh tinh lộ gương mặt có phần tròn trịa ở góc nghiêng nhưng vẫn đầy lôi cuốn
Đặc biệt, đây cũng là lần hiếm hoi Lưu Diệc Phi diện trang phục khá "kiệm vải", phần cúp ngực trễ nải giúp cô khoe được thềm ngực lụa là, quyến rũ. Nhiều fan để lại bình luận xuýt xoa với phong cách lần này của Lưu Diệc Phi.