Liệu Triệu Lệ Dĩnh có cơ hội 'vượt mặt' Lưu Diệc Phi và Dương Mịch ở giải thưởng Bạch Ngọc Lan?

Cụ thể, Triệu Lệ Dĩnh sẽ cạnh tranh danh hiệu Thị hậu với Tôn Lệ (phim Thành phố lý tưởng), Đàm Trác (phim Đối thủ), Ân Đào (phim Nhân thế gian) và Ngô Việt (Huyện uỷ đại viện). Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh được đề cử với các phim Hoa Thiên Cốt và Minh Lan truyện. Do đó, việc Triệu Lệ Dĩnh lần thứ ba lọt top đề cử của giải Bạch Ngọc Lan chứng minh diễn xuất của người đẹp sinh năm 1987 đã được giới chuyên môn công nhận.

Mới đây, QQ đưa tin ban tổ chức Liên hoan phim truyền hình quốc tế Thượng Hải, hay còn gọi là giải thưởng Bạch Ngọc Lan, công bố danh sách đề cử rút gọn. Ở hạng mục Nữ chính xuất sắc, Triệu Lệ Dĩnh lần thứ ba được gọi tên với tác phẩm Gió thổi Bán Hạ.

Cụ thể, 2 năm qua, cô có những bộ phim tạo tiếng vang như: "Gió thổi Bán Hạ" và "Hạnh Phúc đến Vạn gia". Ngoài ra, cô còn góp mặt trong danh sách đề cử Nữ chính xuất sắc nhất. Đây là đã lần thứ 3 cô được vinh dự này. Tuy nhiên, việc Dương Dung trong "Con gái của núi rừng", Hải Thanh trong "Tâm Cư", Cao Diệp trong "Cuồng Phong" không xuất hiện ở cả đề cử Nữ chính và Nữ phụ xuất sắc nhất khiến nhiều khán giả rất tiếc nuối.

Xét riêng, Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi, truyền thông Hoa ngữ đánh giá cả hai đều xứng đáng có được những đề cử quan trọng của giải thưởng. Tuy nhiên, chỉ có Triệu Lệ Dĩnh được đề cử giải Nữ chính xuất sắc nhất. Các chuyên gia phim ảnh phân tích, xét về thực lực diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh vẫn nhỉnh hơn Lưu Diệc Phi. Tuy nhiên, mỹ nhân họ Lưu hoàn toàn đủ sức có được một đề cử bởi thời gian qua cô đã nỗ lực rất nhiều trong các vai diễn. Nhưng đáng tiếc lần này, cô không thể góp mặt trong đề cử vì lí do khách quan. Theo đó, khả năng để Triệu Lệ Dĩnh bứt phá hơn so với các đồng nghiệp của mình là điều nằm trong tầm tay.

Hai năm qua, Lưu Diệc Phi ra mắt hai bộ phim truyền hình Mộng hoa lục và Đi đến nơi có gió. Các tác phẩm này có điểm chất lượng trên trang Douban cao, nhưng diễn xuất của Lưu Diệc Phi còn nhiều điểm yếu. Do đó, cô vắng tên trong danh sách đề cử Thị hậu Bạch Ngọc Lan 2023. Trước đó, "thần tiên tỷ tỷ" cũng chưa từng được đề cử Nữ chính xuất sắc tại giải thưởng này.

Dương Mịch từng được đề cử Thị hậu Bạch Ngọc Lan năm 2011 với bộ phim Cung toả tâm ngọc. Tuy nhiên, hai bộ phim gần nhất của cô là Cảm ơn bác sĩ và Định luật 80/20 của tình yêu có chất lượng không cao. Diễn xuất của Dương Mịch bị chê ngày càng thụt lùi. Hiện tại, Dương Mịch phải nhờ thầy dạy diễn xuất ngay tại phim trường.