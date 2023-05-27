Triệu Lệ Dĩnh chính thức cạnh tranh với 'đại nhân vật' tại giải thưởng Bạch Ngọc Lan 2023

Triệu Lệ Dĩnh ngày càng chứng minh khả năng diễn xuất, chuyển hình thành công sang phái diễn viên thực lực.

Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là tiểu hoa đán đình đám của Cbiz mà cô nàng còn có hàng loạt tác phẩm bạo giúp chứng minh tên tuổi. Bên cạnh đó, trong lứa tiểu hoa 85 cô nàng còn được đánh giá rất cao khi không ngừng trau dồi diễn xuất và thăng tiến từng ngày. Hai màn chuyển hình gần đây nhất càng chứng minh những nỗ lực Triệu Lệ Dĩnh bỏ ra là xứng đáng. Triệu Lệ Dĩnh ngày càng được đánh giá cao Theo đó, trong năm 2022 này, Triệu Lệ Dĩnh có hai vai diễn mang tính chuyển hình được đánh giá rất cao là Hà Hạnh Phúc ở Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Hứa Bán Hạ ở Gió Thổi Bán Hạ. Không chỉ trưởng thành về ngoại hình, diễn xuất của nàng tiểu hoa cũng được đánh giá là đạt đến độ chín muồi. Cả Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ đều thu về những thành tích khả quan khi lên sóng truyền hình.

Không chỉ trưởng thành về ngoại hình, diễn xuất của nàng tiểu hoa cũng được đánh giá là đạt đến độ chín muồi Thành công hơn cả chính là việc Triệu Lệ Dĩnh trở thành 1 trong 5 cái tên lọt vào danh sách rút gọn của hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai Hứa Bán Hạ trong Gió thổi bán hạ. Dù được đánh giá cao và nhận nhiều kỳ vọng, nhưng việc phải cạnh tranh với các tên tuổi "nặng ký" bao gồm Tôn Lệ (Thành phố lý tưởng), Đàm Trác (Đối thủ), Ngô Việt (Huyện ủy đại viện) và Ân Đào (Nhân thế gian), việc nàng tiểu hoa 85 có thể chiến thắng là điều khá khó khăn. Cuộc cạnh tranh vô cùng gay gắt cho ngôi vị Thị hậu Bạch Ngọc Lan 2023 Bên cạnh đó, một cái tên khác cũng nhận được quan tâm không kém chính là Lưu Diệc Phi với tác phẩm Mộng hoa lục. Dù vai nữ chính không được tranh giải, nhưng bộ phim cổ trang của "thần tiên tỷ tỷ" đã lọt vào danh sách Phim bộ xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Biên kịch kịch bản gốc xuất sắc nhất.

Nhiều người mong đợi sẽ thấy được màn tương tác giữa hai tiểu hóa đán hàng đầu lứa 85 năm nay tại thảm đỏ Với thành tích này, rất nhiều người mong đợi sẽ thấy được màn tương tác giữa hai tiểu hóa đán hàng đầu lứa 85 năm nay tại thảm đỏ của lễ trao giải, cùng nhau xuất hiện chung một khung hình hứa hẹn sẽ làm mạng xã hội Weibo bùng nổ. Giải thưởng Bạch Ngọc Lan lần thứ 28 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 19/6, lễ trao giải diễn ra vào tối ngày 23/6.

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