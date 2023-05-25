Lộ diện nhan sắc thật của 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh thời chưa nổi tiếng

Sao quốc tế 25/05/2023 11:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Dương Siêu Việt được một người qua đường chụp lại vào thời điểm cô nàng chưa nổi tiếng.

Dương Siêu Việt là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ. Mặc dù diễn xuất được gắn mác ‘nỗi bi ai của nền giải trí’ nhưng vẫn không thể phủ nhận nhan sắc đỉnh cao của cô nàng.

Lộ diện nhan sắc thật của 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh thời chưa nổi tiếng - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Dương Siêu Việt được một người qua đường chụp được vào năm 2017. Theo đó, cô nàng đang ăn trong tiệm mì và được một vị khách chụp lại vì quá xinh đẹp. Được biết, thời điểm này, Dương Siêu Việt chưa xuất hiện trong show Sáng Tạo 101 và chưa được nhiều người biết đến.

Lộ diện nhan sắc thật của 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh thời chưa nổi tiếng - Ảnh 2Lộ diện nhan sắc thật của 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh thời chưa nổi tiếng - Ảnh 3

Dương Siêu Việt nổi tiếng trong giới giải trí nhờ nhan sắc hơn tài năng. Khi tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng Sáng tạo 101 vào năm 2018, cô thường xuyên khóc vì không thể theo kịp động tác nhảy của các thí sinh khác. Cô gây thất vọng với vũ đạo tệ hại, giọng hát chênh phô, phát ngôn ngô nghê. Tuy nhiên, do có lượng người hâm mộ khổng lồ, Dương Siêu Việt vẫn đứng thứ ba chung cuộc. Sau hai năm hoạt động với tư cách thần tượng, cô nàng thừa nhận bản thân vẫn chưa thể hát, nhảy tốt trên sân khấu.

Lộ diện nhan sắc thật của 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh thời chưa nổi tiếng - Ảnh 4

Năm 2021, sau khi kết thúc hợp đồng âm nhạc, không còn là thành viên của nhóm Hỏa Tiễn Thiếu Nữ, Dương Siêu Việt tập trung phát triển sự nghiệp phim ảnh. Mặc dù được trao nhiều cơ hội đóng vai nữ chính nhưng diễn xuất của cô nàng luôn bị đánh giá là "thảm họa diễn xuất". Cô nàng thường khiến khán giả hoảng hốt hơn vì biểu cảm đơ cứng, liên tục trợn mắt.

Lộ diện nhan sắc thật của 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh thời chưa nổi tiếng - Ảnh 5

Thế nhưng, nhờ nhan sắc xinh đẹp, Dương Siêu Việt lại lập tức trở thành ‘Ngôi sao Hoa Ngữ mới nổi có nhan sắc tuyệt vời’. Thậm chí, nữ diễn viên được mệnh danh là ‘Thần tiên tỷ tỷ’ thế hệ mới, thay thế Lưu Diệc Phi. Năm 2019, cô xếp thứ 58 danh sách 100 người nổi tiếng của Forbes. Cùng năm, Siêu Việt được trang TC Candle châu Á xếp cô đứng đầu danh sách 100 gương mặt đẹp nhất Trung Quốc.

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