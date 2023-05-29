Lợi thế của 'Câu chuyện hoa hồng' khi sở hữu dàn sao chính Lưu Diệc Phi, Hoắc Kiến Hoa

Theo truyền thông Hoa ngữ, đoàn phim "Câu chuyện hoa hồng" đã công bô vai chính cho Lưu Diệc Phi, Hoắc Kiến Hoa.

Theo truyền thông Hoa ngữ, đoàn phi "Câu chuyện hoa hồng" đã nhắm vai chính cho Lưu Diệc Phi, Hoắc Kiến Hoa. Cụ thể, phim đã công bố đội ngũ chế tác với đạo diễn Uông Tuấn của Như Ý Truyện từ lâu. Uông Tuấn là tên tuổi nổi tiếng trong làng phim ảnh Hoa ngữ. Những tác phẩm mà ông cầm trịch đều có sự chỉn chu và độ đầu tư cao.

Riêng với Lưu Diệc Phi, thời gian qua, tên tuổi của cô được củng cố sau 2 tác phẩm Mộng hoa lục và Đi đến nơi có gió với số điểm Douban đều trên 8. Trong khi đó, Hoắc Kiến Hoa cũng dành được nhiều lời khen ngợi của khán giả sau màn hoá thân thành vua Càn Long trong "Hậu cung Như Ý truyện". Vậy nên, màn kết hợp cả hai khiến công chúng rất mong chờ.

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Diệc Thư và được hai công ty lớn Tencent cùng Tân Lệ đầu tư sản xuất, đạo diễn nổi tiếng Uông Tuấn chỉ đạo, "Câu chuyện hoa hồng" được xem là dự án trọng điểm mà bất cứ ngôi sao nào cũng muốn được góp mặt.

Được biết, nhân vật Hoàng Mai Khôi (còn có tên khác là Hoàng Diệc Mai) do Lưu Diệc Phi thủ vai sẽ trải qua nhiều mối tình trắc trở với những người đàn ông khác nhau trong từng giai đoạn cuộc đời. Trong đó, Hoắc Kiến Hoa sắm vai Phó Gia Mình, bạn tri kỉ của cô bị bệnh nặng không còn sống được bao lâu của Mai Khôi; còn Lâm Canh Tân phụ trách vai Phương Hiệp Văn, người chồng cũ đã ly hôn của cô. Ngoài hai mối tình kể trên, Mai Khôi còn từng trải qua mối tình đầu mang tên Trang Quốc Đống, nhân vật này được trao cho nam diễn viên điển trai, nam tính Bành Quán Anh.

Ngoài các tên tuổi kể trên, Câu chuyện hoa hồng còn tập hợp dàn diễn viên có trọng lượng như Đồng Đại Vy trong vai Hoàng Chấn Hoa - anh trai Mai Khôi và Vạn Thiến trong vai vợ anh, đồng thời cũng là bạn thân của Mai Khôi.

Lưu Diệc Phi tuyên bố làm mẹ đơn thân, 'nên duyên' với Hoắc Kiến Hoa trong phim mới Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin bộ phim "Câu chuyện hoa hồng" sẽ chính thức khai máy vào ngày 28/5 với sự tham gia diễn xuất của Lưu Diệc Phi, Hoắc Kiến Hoa...

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