Bất ngờ với loạt khoảnh khắc hài hước của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi

Sao quốc tế 27/05/2023 10:35

Mới đây, một blogger đã "đào lại" loạt khoảnh khắc cũ trước kia của "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi.

Lưu Diệc Phi khiến cư dân mạng vô cùng thích thú với loạt khoảnh khắc lộ tính cách hài hước và rất đáng yêu. Người hâm mộ liên tục để lại bình luận hài hước trước tính cách này của Lưu Diệc Phi.

Trong loạt khoảnh khắc được blogger chia sẻ, có giây phút, Lưu Diệc Phi làm ra hành động cực dễ thương ngay trên sân khấu, khác hẳn khí chất "thần tiên tỷ tỷ" ngày thường.

Bất ngờ với loạt khoảnh khắc hài hước của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi - Ảnh 1Bất ngờ với loạt khoảnh khắc hài hước của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi - Ảnh 2Bất ngờ với loạt khoảnh khắc hài hước của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi - Ảnh 3

Sở hữu vẻ ngoài cùng thần thái hoàn hảo là vậy, Lưu Diệc Phi cũng có giây phút rơi vào tình huống khó xử. Điển hình như việc, khi diện đầm tạo dáng trên thảm đỏ, khi vô tư định đút tay vào túi váy thì lại phát hiện ra việc chiếc đầm bản thân đang diện hoàn toàn không có túi. Có thể thấy, ngay cả "thần tiên tỷ tỷ" cũng khó lòng tránh khỏi những giây phút rơi vào tình huống "dở khóc dở cười".

 

Lưu Diệc Phi vào showbiz từ năm 15 tuổi. Cô nổi tiếng ngay ở bộ phim đầu tay Kim phấn thế hoa. Năm 2003, danh tiếng Lưu Diệc Phi bùng nổ khi vào vai Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ. Cố nhà văn Kim Dung từng cho biết Lưu Diệc Phi chính là Vương Ngữ Yên khiến ông mát dạ và ưng ý nhất.

Nhờ sắc đẹp hiếm có, 20 năm qua, Lưu Diệc Phi vẫn là cái tên được săn đón bậc nhất trong giới giải trí Hoa ngữ, là "thần tiên tỷ tỷ" duy nhất được đông đảo khán giả công nhận. Cô cũng là nghệ sĩ hiếm hoi được đánh giá "đẹp đến mức khiến mọi người bỏ qua khả năng diễn xuất".

Thời gian qua, Lưu Diệc Phi ở Mỹ nghỉ ngơi, chưa nhận dự án phim mới. Đầu năm nay, cô có bộ phim Đi đến nơi có gió, đóng cùng Lý Hiện phát sóng. 

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