Rộ ảnh 20 năm trước Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi trong Thiên Long Bát Bộ, khoảng cách tuổi tác không ngăn được visual 'đôi lứa xứng đôi'

Sao quốc tế 05/06/2023 10:03

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lại khoảnh khắc chung khung hình của Lưu Diệc Phi và Lâm Chí Dĩnh vào thời điểm tham gia Thiên Long Bát Bộ (2003). Cả hai từng tạo nên một cặp 'kim đồng ngọc nữ' tuyệt sắc trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lại khoảnh khắc chung khung hình của Lưu Diệc PhiLâm Chí Dĩnh vào thời điểm tham gia Thiên Long Bát Bộ (2003). Có thể thấy, ‘Thần tiên tỷ tỷ’ gây ấn tượng mạnh với vẻ đẹp trong sáng, thoát tục và khí chất hơn người. ‘Nam thần không tuổi’ Lâm Chí Dĩnh chẳng hề thua kém với visual đỉnh cao nức tiếng một thời.

Rộ ảnh 20 năm trước Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi trong Thiên Long Bát Bộ, khoảng cách tuổi tác không ngăn được visual 'đôi lứa xứng đôi' - Ảnh 1

Ngoại hình tươi trẻ, đậm nét thanh xuân của Lâm Chí Dĩnh – Lưu Diệc Phi khiến không ít người cho rằng họ là 1 cặp vô cùng xứng đôi vừa lứa. Trên thực tế, vào thời điểm khai máy Thiên Long Bát Bộ, Lâm Chí Dĩnh 29 tuổi, Lưu Diệc Phi vừa tròn 16 tuổi và mới chập chững theo đuổi sự nghiệp phim ảnh. Cả hai đã cùng nhau tạo nên một cặp "kim đồng ngọc nữ" tuyệt sắc trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung.

Rộ ảnh 20 năm trước Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi trong Thiên Long Bát Bộ, khoảng cách tuổi tác không ngăn được visual 'đôi lứa xứng đôi' - Ảnh 2

Từng có thời gian tin đồn cặp đôi này có tình cảm sau khi hợp tác chung. Tuy nhiên, thực tế cả hai chỉ là đàn anh - đàn em quý mến nhau. Vì Lưu Diệc Phi là con gái lại ít tuổi nên được Lâm Chí Dĩnh đặc biệt cưng chiều. Ngoài ra cả hai không có gì hơn ngoài tình bạn đơn thuần.

Rộ ảnh 20 năm trước Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi trong Thiên Long Bát Bộ, khoảng cách tuổi tác không ngăn được visual 'đôi lứa xứng đôi' - Ảnh 3

Giờ đây, cả tình duyên lẫn sự nghiệp của hai người đều khác biệt. Lâm Chí Dĩnh đã yên bề gia thất, sự nghiệp chững lại vì nhiều năm không đóng phim. Còn Lưu Diệc Phi vẫn còn độc thân và sở hữu khối tài sản khủng. Bên cạnh đó, sự nghiệp của cô ngày càng phát triển với sự trở lại phim truyền hình và ẵm nhiều giải thưởng lớn từ 2 bộ phim Mộng Hoa Lục và Đi Đến Nơi Có Gió.

Rộ ảnh 20 năm trước Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi trong Thiên Long Bát Bộ, khoảng cách tuổi tác không ngăn được visual 'đôi lứa xứng đôi' - Ảnh 4

Rộ ảnh 20 năm trước Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi trong Thiên Long Bát Bộ, khoảng cách tuổi tác không ngăn được visual 'đôi lứa xứng đôi' - Ảnh 5

Hiện tại, Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi cũng không có cơ hội tái ngộ, chụp ảnh với nhau như trước. Dù vậy, nhiều dân mạng vẫn cho rằng cả hai đã đem đến Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên sống động trên màn ảnh, khiến lớp đàn em sau này khó mà vượt qua nổi.

Một dáng mũi hai khí chất khác biệt của Lưu Diệc Phi và Địch Lệ Nhiệt Ba

Một dáng mũi hai khí chất khác biệt của Lưu Diệc Phi và Địch Lệ Nhiệt Ba

Mặc dù có chung dáng mũi nhưng theo nhận xét của một blogger khí chất của Lưu Diệc Phi và Địch Lệ Nhiệt Ba lại hoàn toàn khác biệt.

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Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Lâm Chí Dĩnh Thiên Long Bát Bộ sao hoa ngữ cbiz

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