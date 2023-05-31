Cách đây không bao lâu, Dương Mịch đã chính thức thông báo rời công ty quản lí Gia Hành sau khoảng 10 năm gắn bó. Quyết định rời Gia Hành được khán giả ủng hộ. Bởi trong 10 năm qua, danh tiếng của Dương Mịch lao dốc không phanh vì công ty không chú trọng giúp cô cải thiện diễn xuất mà chỉ chăm chăm vào hợp đồng với số tiền khủng mà cô mang lại.

Thông tin về Dương Mịch nhận được sự quan tâm của công chúng trong thời gian qua. Nguyên nhân không đến từ các tác phẩm Hoa ngữ mà cô tham gia mà ở đời tư lẫn mối quan hệ của cô và công ty quản lí Gia Hành.

Những năm qua nữ diễn viên tham gia nhiều bộ phim nhưng không có tác phẩm nào thật sự chất lượng, nhận được lời khen ngợi từ đa số công chúng.

Việc rời công ty, Dương Mịch sẽ phải tìm hướng đi mới cho mình. Trong đó, cô sẽ gặp nhiều khó khăn, áp lực khi các đồng nghiệp cùng thời như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi ngày một tiến bộ. Trong khi Dương Mịch lại tuột dốc sự nghiệp.

Cụ thể các phim cô đóng như: Định luật 80/20 của tình yêu chỉ đạt 5,8/10 điểm, Người đàm phán (3,5 điểm), Bạo phong nhãn (5,5 điểm), Hộc Châu phu nhân (4,8 điểm), Phù Dao Hoàng hậu (4,6 điểm).

Hiện tại, Dương Mịch còn có một bộ phim chưa lên sóng là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, đóng cùng Cung Tuấn. Đây được xem là niềm hi vọng mỏng manh của Dương Mịch để giúp cô bứt phá hơn hoặc ít nhiều lấy lại niềm tin với công chúng.

Triệu Lệ Dĩnh lần thứ ba lọt top đề cử của giải Bạch Ngọc Lan chứng minh diễn xuất của người đẹp sinh năm 1987

Trong khi đó, theo QQ, việc Triệu Lệ Dĩnh lần thứ ba lọt top đề cử của giải Bạch Ngọc Lan chứng minh diễn xuất của người đẹp sinh năm 1987 đã được giới chuyên môn công nhận. Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh được đề cử với các phim Hoa Thiên Cốt và Minh Lan truyện.

Triệu Lệ Dĩnh vốn không được đào tạo bài bản về diễn xuất, đi lên từ các vai phụ, cố gắng gần 10 năm mới được đóng nữ chính. Ngoài ra, cô thuộc nhóm diễn viên thần tượng. Tại Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh có lượng người hâm mộ đông đảo thuộc top 4 nữ nghệ sĩ của giới giải trí. Vài năm qua, cô nằm trong nhóm "tứ đại lưu lượng nữ" - gồm Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử.

Các tác phẩm của Lưu Diệc Phi có điểm chất lượng trên trang Douban cao

Đối với Lưu Diệc Phi, hai năm qua, cô ra mắt hai bộ phim truyền hình Mộng hoa lục và Đi đến nơi có gió. Các tác phẩm này có điểm chất lượng trên trang Douban cao, và diễn xuất của Lưu Diệc Phi cũng nhận được nhiều ý kiến. Lưu Diệc Phi cũng có tên trong giải thưởng truyền hình uy tín Bạch Ngọc Lan năm nay. Trước đó, "thần tiên tỷ tỷ" chưa từng được đề cử Nữ chính xuất sắc tại giải thưởng này.

3 ngôi sao 8x đang có những ngã rẽ sự nghiệp riêng

Tuy nhiên, Dương Mịch hoàn toàn trắng tay. Nữ diễn viên thậm chí thời gian qua còn không xuất hiện nhiều ở các sự kiện giải trí. Nhưng có thể nói, năng lực diễn xuất của Dương Mịch có hạn, nhiều năm qua cô không có tiến bộ. Thậm chí, khi Triệu Lệ Dĩnh chuyển hướng sang những dòng phim chính kịch tạo được dấu ấn thì Dương Mịch vẫn mãi loay hoay ở dòng phim thị trường. Tuy vậy, cô vẫn không làm tốt được vai diễn của mình.