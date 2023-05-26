Dương Mịch mời giáo viên dạy diễn xuất dù đóng phim được 20 năm, netizen mắng 'làm màu'

Mới đây, Dương Mịch cho biết trong quá trình tham gia bộ phim mới Cáp Nhĩ Tân 1944, nàng hoa đán có mời một giáo viên tới chỉ dạy diễn xuất. Mỗi ngày hai thầy trò đều ở nhà tập thoại cho tới khi nhuần nhuyễn. Vì vậy, khi tới trường quay cô thậm chí còn không cần cầm theo kịch bản, thay vào đó sẽ dành thời gian để trao đổi với đạo diễn nhiều hơn.

Dương Mịch trong tác phẩm Cáp Nhĩ Tân 1994.

Những năm qua, Dương Mịch không được đánh giá cao về diễn xuất trong khi kỳ phùng địch thủ của cô là Triệu Lệ Dĩnh có bước tiến lớn trong sự nghiệp với tác phẩm chỉnh chu, chất lượng hơn. Tuy nhiên, việc mời giáo viên dạy diễn xuất dù đã có hơn 20 năm hoạt động trong giới nghệ thuật khiến nhiều cảm thấy cô "làm màu".