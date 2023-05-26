Dương Mịch mời giáo viên dạy diễn xuất dù đóng phim được 20 năm, netizen mắng 'làm màu'

Sao quốc tế 26/05/2023 16:10

Dương Mịch mời giáo viên dạy kèm để cải thiện diễn xuất trong vai diễn mới gây tranh cãi.

Mới đây, Dương Mịch cho biết trong quá trình tham gia bộ phim mới Cáp Nhĩ Tân 1944, nàng hoa đán có mời một giáo viên tới chỉ dạy diễn xuất. Mỗi ngày hai thầy trò đều ở nhà tập thoại cho tới khi nhuần nhuyễn. Vì vậy, khi tới trường quay cô thậm chí còn không cần cầm theo kịch bản, thay vào đó sẽ dành thời gian để trao đổi với đạo diễn nhiều hơn. 

Dương Mịch mời giáo viên dạy diễn xuất dù đóng phim được 20 năm, netizen mắng 'làm màu' - Ảnh 1
Dương Mịch trong tác phẩm Cáp Nhĩ Tân 1994. 

Những năm qua, Dương Mịch không được đánh giá cao về diễn xuất trong khi kỳ phùng địch thủ của cô là Triệu Lệ Dĩnh có bước tiến lớn trong sự nghiệp với tác phẩm chỉnh chu, chất lượng hơn. Tuy nhiên, việc mời giáo viên dạy diễn xuất dù đã có hơn 20 năm hoạt động trong giới nghệ thuật khiến nhiều cảm thấy cô "làm màu".

Dương Mịch mời giáo viên dạy diễn xuất dù đóng phim được 20 năm, netizen mắng 'làm màu' - Ảnh 2
Diễn xuất của Dương Mịch trong những năm gần đây không được đánh giá cao bởi chất lượng tác phẩm suy giảm đáng kể. 

Ngoài ra, Dương Mịch cũng tiết lộ thêm về bộ Cáp Nhĩ Tân 1944 và nhân vật Quan Tuyết do cô thủ vai, "Tôi cảm thấy thời điểm cô ấy (Quan Tuyết) xuất hiện, đối với tôi giống như một sự cứu rỗi". Bên cạnh đó, "bà mẹ một con" còn bày tỏ hy vọng tương lai muốn trở thành một diễn viên tốt để không phụ sự kỳ vọng của mọi người. 

Dương Mịch mời giáo viên dạy diễn xuất dù đóng phim được 20 năm, netizen mắng 'làm màu' - Ảnh 3
Dương Mịch đang muốn dựng lại sự nghiệp sau khi rời Gia Hành.

Có người ủng hộ thái độ cầu tiến, ham học hỏi của Dương Mịch, cũng có không ít netizen chỉ trích nữ diễn viên làm màu, đã tham gia đóng phim được hơn hai mươi năm mà còn mời giáo viên chỉ dạy. Tính đến thời điểm hiện tại, cư dân mạng vẫn tranh luận vô cùng sôi nổi, dường như không có hồi kết, thậm chí chủ đề này còn leo lên hẳn hot search.

Dương Mịch mời giáo viên dạy diễn xuất dù đóng phim được 20 năm, netizen mắng 'làm màu' - Ảnh 4
Ngày 8/5, Dương Mịch xác nhận rời Gia Hành Thiên Hạ sau 10 năm đồng hành.

Khi tuổi tác ngày càng lớn, những vai diễn hay phù hợp với Dương Mịch ngày càng ít, do đó, cô phải nâng cao diễn xuất để tìm cách kịch bản có chiều sâu, nhân vật có sức hút, nếu không sẽ bị chính khán giả quay lưng.

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Khi so với phần Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng của Dương Mịch thì phần Trúc Nghiệp Thiên của Lưu Thi Thi được đánh giá không cao.

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