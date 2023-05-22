Netizen tinh mắt soi được danh tính 'bạn trai mới' của Dương Mịch, khẳng định cô nàng từ chối Ngụy Đại Huân là đúng!

Dương Mịch là một trong những nàng tiểu hoa hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Thành công trong sự nghiệp với tên tuổi có chỗ đứng trong làng giải trí nhưng đường tình duyên của cô nàng lại lắm trắc trở, phức tạp.

Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ với Lưu Khải Uy, Dương Mịch vướng tin đồn hẹn hò với ‘đàn em’ Ngụy Đại Huân . Dù anh chàng có ý định ‘rước nàng về dinh’ nhưng vì Dương Mịch từng trải qua một cuộc đổ vỡ nên cô cảm thấy chán ghét cuộc sống hôn nhân và nhiều lần từ chối lời cầu hôn của bạn trai kém tuổi.

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội rầm rộ về danh tính người được cho là bạn trai mới của Dương Mịch sau khi có thông tin đã chia tay Ngụy Đại Huân. Theo đó, nhiều người sau khi nắm được một số thông tin về ‘bạn trai mới’ của Dương Mịch đã hiểu lý do vì sao mà cô quyết định bỏ rơi ‘phú nhị đại’ Ngụy Đại Huân.

Cụ thể, blogger này đăng hình Dương Mịch chụp ảnh với một người đàn ông lạ. Cả hai tỏ ra rất thân thiết cho thấy mối quan hệ của họ rất tốt. Không những vậy, blogger này cũng tiết lộ đây không phải lần duy nhất Dương Mịch chụp với người đàn ông này. Cả hai cũng thường xuyên khoe khoảnh khắc thân thiết bên nhau.

Được biết, người đàn ông được cho là bạn trai mới của Dương Mịch có tên Hình Bác Tuấn. Anh hiện là giám đốc quan hệ công chúng của một tạp chí thương hiệu. Người này nhận được tình cảm của Dương Mịch vì anh là người quan tâm và hiểu nữ diễn viên hơn thiếu gia nhà giàu Ngụy Đại Huân.

Sự thật, nói về độ giàu có, nàng tiểu hoa này sở hữu khối tài sản ‘khủng’. Cô không cần thiết phải cặp với đại gia hay yêu thiếu gia nhà giàu vì tiền bạc như Ngụy Đại Huân. Dương Mịch cần người hiểu và hỗ trợ cho công việc của mình như Hình Bác Tuấn.

Ngay sau khi nghi vấn Dương Mịch đang hẹn hò người mới được chia sẻ, nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ lạc quan về mối quan hệ giữa cô và Hình Bác Tuấn. Họ bày tỏ vui mừng khi Dương Mịch không còn lẻ bóng trong lúc chồng cũ Lưu Khải Uy đang chuẩn bị tái hôn.